¿Qué dice mi signo hoy? Horóscopo diario 14 de agosto por signo zodiacal

¿Qué te depara el horóscopo hoy sábado 14 de agosto? Entérate de las predicciones para tu signo zodiacal en el amor, salud y dinero.

Aries

Su polaridad es masculina

En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Aries hoy

Ahora que ese problema laboral está resolviéndose vuelves a recuperar la calma que habías perdido. Destinarás parte del día a descansar y a visitar a una persona que aprecias mucho.

Tauro

Su polaridad es femenina

Al igual que la Tierra, hay un doble puntaje para esta polaridad. Como lo mencionamos en Aries, aquí no hay ningún concepto de índole ‘sexual’, sino que define un tipo de acción o expresión. Se desarrolla la receptividad, están más atentos a lo que reciben del mundo exterior. Toda experiencia es más hacia adentro, la tendencia de lo femenino es a replegarse, a ensimismarse. Hay cierta sumisión, no les resulta complicado asumir órdenes. Lo más destacado es la reflexión, siempre se detienen a pensar en una idea y no la sueltan hasta llegar a sus raíces.

Tauro hoy

Surgirá un encuentro inesperado con una amistad o familiar. Es posible que el diálogo se prolongue más de la cuenta y retrases asuntos que habías planificado. Organízate y respeta tus horarios.

Géminis

Su polaridad es masculina

De aquí nace esa característica por no estar quietos, es una energía activa, inclina al movimiento y la acción incesante. Son de exteriorizar, como todo signo masculino, no se quedan con lo que piensan o sienten, tienden a decir sin pensar en las consecuencias. La creatividad es otra característica, los signos masculinos siempre están ideando nuevas metas por alcanzar.

Géminis hoy

Ese problema familiar que se ha presentado no es tan complicado como lo estás imaginando. No permitas que tu mente te conduzca por senderos de negatividad, todo se irá resolviendo.Cáncer

Su polaridad es femenina

Una de las cualidades de lo femenino es el altruismo, le importa el bienestar del colectivo, aún a costa del propio. En esta polaridad también está muy desarrollado lo emocional, es por esto que los nativos del signo están tan pendientes de sus sentimientos y del trato que reciben. Contrario a lo masculino, aquí la energía no se desgasta por la rapidez, va lentamente y aprende de los procesos.

Cáncer hoy

Has estado muy desgastado resolviendo asuntos laborales. Hoy tendrás deseos de descansar o distraerte, pero es posible que no sea lo conveniente debido a la presión. Sigue esforzándote.

Leo

Su polaridad es masculina

Esto resalta el ímpetu con el que enfrentan la vida; un Leo siempre muestra mucha valentía y coraje ante cualquier circunstancia. Esta polaridad los hace pasionales, necesitan estímulos y no pueden tomarse las cosas con tranquilidad, requieren de emoción y aventura. Un signo masculino puede ser autoritario y mandón; saben organizar, dirigir y les encanta establecer las condiciones del juego.

Leo hoy

Tus deseos de distraerte y divertirte serán satisfechos. Recibirás una invitación de parte de algunas amistades que hace mucho no ves. Será un día lleno de alegrías y diversión, solo evita los excesos.

Virgo

Su polaridad es femenina

Son ecuánimes, obra con imparcialidad, alejados de apasionamientos. Esta polaridad también les brinda serenidad para actuar, no se impulsan ni pierden el control. Desarrollan mucho la introspección, su mirada es hacia adentro y no se dejan llevar por estímulos externos. Otra característica es la paciencia, soportan bastante y trabajan con mucha calma, esto favorece el resultado de cualquier actividad que realicen.

Virgo hoy

Aún te sientes herido por las actitudes inmaduras de quien te interesa. Hoy te rodearán amistades y personas queridas, su compañía te permitirá disipar los malos recuerdos y divertirte.

Libra

Su polaridad es masculina

Incrementa la capacidad de acción, necesitan estar en constante movimiento, haciendo algo o gestionando. La mayoría de sus ideas (Aire) las llevan a la acción (polaridad masculina + energía cardinal), piensan y ejecutan, ese es su proceder. Como mencionamos, aquí la regencia es de Venus (atracción), haciendo que sus gestos y maneras tengan un encanto especial, pero esta regencia planetaria no atenúa la influencia masculina del signo: son reflexivos, mentales, necesitan de razones y, por lo tanto, no son sensibles a la emoción o al puro sentimiento.

Libra hoy

Te verás presionado a resolver asuntos que pensaste podías atender en otro momento. Organízate para que culmines rápido con todo y puedas descansar. No te conviene desgastarte en exceso.

Escorpio

Su polaridad es femenina

Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Escorpio hoy

Tendrás en mente realizar adquisiciones que no son del todo indispensables, en un momento donde necesitas ahorrar para salir de algunas deudas. Cuida tus ingresos, no despilfarres.

Sagitario

Su polaridad es masculina

Es el principio de actividad, como lo mencionamos, no pueden estar quietos, necesitan hacer algo o dirigirse a algún lugar. Esto mismo, lo impulsa a emprender, si tienen una idea en la cabeza, buscan la forma de llevarla a la acción. El problema es que lo masculino es una energía autoritaria e impositiva, un Sagitario tendrá tendencia a dar órdenes e imponerse. Lo pasional también es característica de lo masculino, todo lo que hagan tendrá una motivación intensa, no les falta entusiasmo para cada aventura.

Sagitario hoy

Es posible que te enteres que esa amistad, que aprecias y a la que confesaste cosas super importantes, esté pecando de imprudente. Sé cuidadoso y fíjate bien en qué personas confías.

Capricornio

Su polaridad es femenina

Acentúa su receptividad a las impresiones del mundo exterior, aprende de lo que ve y lo incorpora. Lo femenino recibe, es un signo que acepta las órdenes, le gusta cumplir con las reglas, las respeta. Alejado de cualquier apasionamiento, puede considerar las cosas con más reflexión y serenidad. Es un signo ecuánime, obra con rectitud, imparcialidad y nunca se deja llevar por la emoción del momento.

Capricornio hoy

A esa persona le interesas por ser quien eres y no por lo que tienes. Un exceso de orgullo o autosuficiencia podría alejarla de ti. Es el momento de cambiar y llegar a ella de manera espontánea.

Acuario

Su polaridad es masculina

Lo masculino es contrario a la inmovilidad; luego de establecer las ideas pasa inmediatamente a la acción. Necesita comprobar si aquello que piensa o aprende es válido y para esto, se moviliza, busca los medios, etc. Los signos masculinos tienden a exteriorizar, por lo tanto, se desarrolla una gran espontaneidad y facilidad para llegar a los demás. Algunos pueden sonar autoritarios, la energía masculina es de imponerse.

Acuario hoy

Es posible que recibas mensajes de esa persona que no deseas tener cerca. Tú has decidido dejar atrás aquello que no te hace feliz y necesitas mantener esa actitud. No conviene retomar.

Piscis

Su polaridad es femenina

Aumentando su quietud, pasividad y receptividad. Tienden a la sumisión, aceptando las órdenes que reciben de otras personas, esto mismo los lleva a ese sentido de sacrificio y renuncia a lo que tienen. Todo es hacia adentro, no exterioriza lo que siente, lo acumula, lo repliega y desde ahí, en el profundo mar de sus emociones, vive los altos y bajos de sus propias mareas.

Piscis hoy

Sigues pensando en alguien que has perdido y esto te mantiene en una constante desmotivación. Lo correcto es superar y esperar las nuevas opciones que llegarán a tu vida sentimental.