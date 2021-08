El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció, a través de un comunicado, que este 2 de setiembre se vence el plazo para utilizar los brevetes vencidos, por lo que estos deberán ser renovados.

Si eres un conductor particular o trabajas transportando pasajeros o mercancías, no esperes que llegue la fecha de vencimiento de tu licencia de conducir para iniciar tu trámite de revalidación. Puedes empezar ahora antes de que se cumpla la fecha de caducidad. Recuerda que sin la licencia vigente no podrás estar al volante.

Conoce aquí todos los detalles y pasos que tienes que seguir para que tengas tu trámite en regla y evites multas, entre otras eventualidades.

Examen médico para revalidar la licencia de conducir

Primero tienes que pasar por un examen médico en cualquiera de los establecimientos autorizados por el MTC que quede más cerca de tu domicilio.

El centro médico registrará tus resultados en el Sistema Nacional de Conductores. Si te encuentras apto, tanto física como psicológicamente, podrás continuar con el segundo paso.

Trámite según la categoría de la licencia de conducir

Si vas a revalidar tu licencia de conducir de clase A, categoría I, para conducir vehículos de uso particular sedán, coupé, hatchback, convertible, station wagon, arenero, pickup y furgoneta, solo tendrás que realizar el pago por el derecho de emisión del título habilitante, reservar tu cita y listo.

Si se trata de la licencia de clase A, categoría II-a, II-b, III-a, III-b o III-c para conducir camiones, ambulancias, buses, grúas y volquetes o para transportar pasajeros o mercancías, lo que corresponde es rendir y aprobar el examen de conocimientos.

Para ello, en el caso de que vivas en Lima Metropolitana debes acercarte al Turing y Automóvil Club del Perú para programar tu evaluación. Si resides en otra región del país, tendrás que acudir a la Dirección Regional de Transportes respectiva.

Los pasos para revalidar tu licencia de conducir dependerán de la categoría en la que te encuentras. foto: captura MTC

¿Qué hacer luego del examen médico y de conocimiento?

Por último, se debe realizar el pago por el derecho de emisión de la licencia de conducir en cualquier agencia del Banco de la Nación. Las personas que viven en Lima Metropolitana pueden optar por realizar el pago de manera virtual. Si quieres conocer el paso a paso de cómo hacerlo, ingresa en este link.

Además, ya no es necesario sacar duplicados, debido a que se puede descargar las veces que el usuario lo requiera mientras el título habilitante se encuentre vigente. Tramitarlo es más rápido y se puede hacer de manera totalmente online.

¿Cómo tramitar la emisión de mi licencia de conducir?

En Lima Metropolitana, se puede optar por la licencia física o la virtual. Recuerda que solo se puede elegir una de las dos. La primera cuesta S/ 14,20, mientras que la versión digital, S/ 6,80.

Para ello bastará con realizar el pago correspondiente en una oficina del Banco de la Nación o de manera virtual y dirigirte al centro de emisión de licencias en la fecha programada.