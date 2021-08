Para muchos supersticiosos y amantes de la numerología y la astrología, el viernes 13 es una fecha temible, donde no debemos pasar por debajo de la escalera o debemos reformular ciertas conductas para que “no nos vaya mal en la vida” y evitemos las “energías negativas” que pueden estropear nuestros caminos. En esta nota conocerás más detalles sobre dicha fecha.

¿Qué no se debe hacer el viernes 13?

Algunos creen que no es bueno usar la escoba, cambiar las sábanas, lavar la ropa o darle vuelta al colchón. También se recomienda no ver películas de terror en viernes 13, ya que no es prudente sumarle mayor angustia a la superstición de las personas. Y por último, es mejor no empezar nada nuevo, ya sea proyectos, trabajo o una relación amorosa. No olvides levantarte con el pie derecho, eso podría ayudar a mitigar su angustia.

¿Por qué el viernes 13 es considerado un día de mala suerte?

La razón por la que el número 13 goza de mala fama la podemos encontrar en la Biblia: el libro del Apocalipsis habla del Anticristo en el capítulo 13 y en la última cena hubo 13 personas (12 discípulos y Jesús), el cual terminó en traición y muerte. Otra referencia también la podemos encontrar en la tradición anglosajona: la muerte del dios Baldur se dio mientras los 12 doce grandes dioses se encontraban cenando. Baldur había sido invitado a la cena.

Significado del viernes 13

El viernes 13 de cualquier mes es considerado un día de mala suerte en la mayor parte de las culturas anglosajonas, de forma similar a lo que ocurre en Hispanoamérica con el martes 13.

Los expertos aseguran que el temor a esta fecha puede tener un trasfondo religioso, ya que, en la última cena asistieron 13 personas, los 12 apóstoles y Cristo. Por otro lado, a Jesús lo crucificaron al día siguiente, que coincidía en viernes.

¿Cómo surge el día de la mala suerte el viernes 13?

El viernes 13 de octubre de 1307 se inició la persecución contra los caballeros templarios que acabaría con la destrucción de dicha cofradía. Desde aquel momento, la fobia al viernes 13 está más extendida por la mayoría de países europeos y en Estados Unidos, mientras que el martes 13 es propio de los países hispanohablantes.