El viernes 13 tiene una leyenda negra que muchos quisieran desentrañar, pero que pocos conocen en serio. Mucha gente aficionada a la superstición cree que dicho día trae desgracias e incluso algunos consideran no debe coincidir con un cumpleaños porque traerá malos augurios. Pero, ¿cuál es realmente su significado?

¿Por qué el viernes 13 es considerado un día de mala suerte?

La razón por la que el número 13 goza de mala fama se remite a la Biblia: el libro del Apocalipsis empieza por el capítulo 13 y en la última cena hubo 13 personas (12 discípulos y Jesús), hecho que terminó en traición y muerte. Otra referencia también se encuentra en la tradición anglosajona: la muerte del dios Baldur se dio mientras los 12 grandes dioses se encontraban cenando.

¿Qué no se debe hacer el viernes 13?

Algunos creen que no es bueno usar la escoba, cambiar las sábanas, lavar la ropa o darle vuelta al colchón. También se recomienda no ver películas de terror en viernes 13, ya que no es prudente sumarle mayor angustia a la superstición de las personas. Por último, algunos consideran que es mejor no empezar nada nuevo, ya sea proyectos, trabajo o una relación amorosa. Ante esto, se recomienda levantarse con el pie derecho a fin de ayudar a mitigar el temor.

Significado del viernes 13

El viernes 13 de cualquier mes es considerado un día de mala suerte en la mayor parte de las culturas anglosajonas, de forma similar a lo que ocurre en Hispanoamérica con el martes 13.

Los expertos aseguran que el temor a esta fecha puede tener un trasfondo religioso: en la última cena asistieron 13 personas y, por otro lado, a Jesús lo crucificaron al día siguiente, que coincidía en viernes.

¿Cómo surge el día de la mala suerte el viernes 13?

El número 13 de por sí ha tenido connotaciones negativas en la religión. En la cábala judía son 13 los espíritus malignos. La cifra se asocia también al carnero, la víctima que Abraham debía sacrificar a Dios, por lo que lo convierte en un número de la muerte.

En cuanto al cristianismo, cuando se escribió el Apocalipsis, el anticristo aparece en el decimotercer capítulo. Incluso en la mitología vikinga encontramos una referencia a la calamidad de dicha cifra, ya que se asociaba a Loki, un dios traicionero y caótico.

Origen del viernes 13

El viernes 13 de octubre de 1307 se inició la persecución contra los caballeros templarios, que acabaría con la destrucción de dicha cofradía. Desde aquel momento, la fobia a la fecha está más extendida por los países europeos y en Estados Unidos, mientras que el martes 13 es propio de los países hispanohablantes.