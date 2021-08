¿Qué dice mi signo hoy? horóscopo diario 11 de agosto por signo zodiacal

¿Qué te depara el horóscopo hoy miércoles 11 de agosto? Entérate de las predicciones para tu signo zodiacal en el amor, salud y dinero.

Aries

Características del signo

Venus se encuentra en caída en Aries. Estos nativos no brillan por diplomacia, lo contrario, tienen poco tino para algunas cosas y les resulta muy fácil entrar en confrontación. Incluso, aquellos que tienen una fuerte influencia marciana, les cuesta respetar protocolos y mantenerse en ambientes donde la etiqueta o la diplomacia sean indispensables. Prefieren la comodidad de unas zapatillas a la formalidad de los zapatos.

Saturno se encuentra en caída en Aries. Los hijos de Marte tienen muchos problemas para manejar situaciones que requieren paciencia, minuciosidad y observación. Otro detalle es que les cuesta mantenerse en silencio. Un ambiente que albergue a un Aries, será un lugar que ha perdido por completo la calma. De niños, tienden a romperlo todo; de adolescentes, son bulliciosos y de adultos, no pueden estar quietos. Detestan hacer colas, esperar turnos y cualquier proceso que requiera tiempo y paciencia.

Aries hoy

Te esta costando aceptar que un compañero tiene más conocimientos en ese tema que pensabas dominar en su totalidad. Debes controlar ese espíritu competitivo y actúa con más humildad.

Tauro

Arcano del tarot: el hierofante

El hierofante es un comunicador de los misterios de la sabiduría espiritual. Levanta la mano derecha para pedir la palabra y al mismo tiempo realiza el acto de bendecir a aquellos que buscan su orientación. En la parte superior de su tiara encontramos tres clavos, ellos hacen referencia a la letra hebrea VAV, con la que está relacionada. Esta letra es parecida a la conjunción “Y” de la gramática española. Cuando decimos: “Marido y mujer”, “día y noche” esta conjunción nos permite unir, adicionar o juntar situaciones, personas o cosas, como lo hace también el Hierofante; él nos guía en nuestro camino hacia la unión con el Padre a través del acto de meditar. Cuando cerramos los ojos y conectamos con nuestro mundo interior, nos conducimos al templo donde mora el Padre celestial. El Hierofante representa la familia, la conciliación, la unión, los compromisos, así como la moral, la ética y la ortodoxia.

Tauro hoy

Llegas a un acuerdo favorable que te permitirá materializar ese proyecto que tienes en mente. Será un día productivo y de excelentes gestiones. Recibes un mensaje de esa persona especial.

Géminis

Sus cualidades

Son hábiles, ingeniosos, se adaptan a todo tipo de circunstancia y persona, no tienen problemas para establecer vínculos y congeniar. Comunicativos, elocuentes y versátiles. Llegan a conclusiones en poco tiempo y actúan con prontitud frente a los problemas. Muy buenos para negociar, tranzar, intermediar y convencer, son maestros de la palabra. Les encanta los viajes y estar en movimiento, además están capacitados para hacer varias cosas al mismo tiempo.

Géminis hoy

Estarás inmerso en una actividad que deseas culminar rápidamente, pero es posible que surjan retrasos y debas de invertir más tiempo del pensado. No desesperes, solo mantén la constancia.

Cáncer

Arcano del tarot: el carro

En esta carta vemos el “Yo superior” conduciendo y gobernando sobre el vehículo de la personalidad. Tanto la mente, las emociones, la energía vital y el cuerpo físico son el transporte que conduce el espíritu para transitar por la ruta que lo llevará a cumplir su destino. Es a través de las experiencias positivas o negativas de la vida, representados por la esfinge negra y blanca, que iremos perfeccionando nuestro ser para purificarnos y así, retornar a la casa del Padre. Sobre los hombros, el auriga lleva dos lunas (relacionadas con el signo de Cáncer), una sonríe y la otra pareciera estar triste. Ambas representan la dualidad del mundo físico, la polaridad de todo lo existente y a nivel personal, la integración tanto de nuestros aspectos luminosos como de aquellos sombríos. El auriga lleva una armadura que lo protege de cualquier ataque externo, su carroza también resulta un elemento protector e incluso, ese dosel que se encuentra por encima de su cabeza. Al igual que el cangrejo, símbolo del signo, los Cáncer necesitan protegerse de todo ataque que afecte sus emociones. Esta carta representa el triunfo, el hecho de avanzar y los viajes, así como la capacidad para conducir cualquier circunstancia hacia el éxito.

Cáncer hoy

La vida sentimental vuelve a ser importante en este tiempo. Tus sentimientos gobernarán por encima de lo racional, lo que te impulsaría a acercarte a esa persona para reconquistarla.

Leo

Características del signo

Este es el nivel del zodiaco donde aparecen los reyes y las reinas. Un leo tiene mucha dignidad, necesita ser respetado, admirado y amado. Está regido por el Sol y no puede tener una posición secundaria en ninguna actividad en la que participe. Busca destacar, ser visible, hacer algo que pueda atraer los aplausos del público. Como cualquier signo Fijo, al igual que Tauro, busca acaparar, pero aquí, lo que deseará retener será aquello que favorezca al renombre: No se soltará de los títulos, de las medallas, de algún premio en competición, de alguna mención en radio o tv, etc. Este es el grave problema que tiene todo Leo: la necesidad por ser importante, lo que muchas veces podría jugarle en contra si no desarrolla la humildad.

Cuando una persona de este signo sabe manejar el orgullo, se convierte en un ser muy generoso que ayudará a todo el que requiera de su apoyo. Tiende a imponerse, lo que podría traerle problemas con personas que ejercen poder a su alrededor. Es muy bueno para mandar y llega a obtener cargos de autoridad.

Leo hoy

Sigues arrastrando actividades que habías dejado pendientes y no encuentras tiempo para poder culminarlas. Esfuérzate y organízate, necesitas recuperar el control de lo que estás realizando.

Virgo

Sus defectos

Es excesivamente crítico, ningún error dejará de ser observado. Esto mismo puede llevarlo a ser muy perfeccionista, nunca nada que caiga en sus manos estará completamente bien hecho. Puede ser demasiado escéptico e hiper racional, rozando los extremos y el prejuicio. Puede llegar a ser hipocondríaco, muy temeroso y nervioso. Además, es rutinario, apático, poco expresivo y materialista.

Virgo hoy

Gracias a tu capacidad de negociación, llegarás a un acuerdo que te permitirá acelerar el inicio de ese negocio que dabas por descartado. Llega un nuevo período de crecimiento, aprovéchalo.

Libra

Signo de aire

Una energía de extraversión, lo que les facilita la posibilidad de expresar lo que piensan. La libertad es una característica de los signos de Aire, no les gusta que les manden, es necesario convencerlos mostrándoles razones. El establecer vínculos es otra de sus características, les resulta muy fácil entrar en contacto con todo tipo de personas, tienen deseo de aprender y mostrar lo que saben.

Libra hoy

Has sanado las heridas que te habían alejado de algunas personas cercanas. Hoy te mostrarás cordial y dispuesto a perdonar. Tu vida personal volverá a brindarte armonía y gratas experiencias.

Escorpio

Profesiones

Cualquier actividad que demande discreción, que pueda hacerse en silencio o de forma oculta. Labores relacionadas con la investigación, la criminalística, la psiquiatría o la medicina, especialmente la cirugía. Son buenos detectives, policías, militares, psicólogos, ocultistas, tarotistas, financieros, agentes de seguros y dueños de pompas fúnebres.

Escorpio hoy

Una persona exigente y rigurosa en la labor se mostraría poco tolerante contigo al notar cierta inconstancia de tu parte. No dejes de esforzarte, de ti depende mantener tu buena imagen.

Sagitario

Arcano del tarot: la templanza

Tanto en la carta de Sagitario (La Templanza) como en la de Géminis (Los Amantes) aparece un ser alado, justo ambos son signos opuestos y representan el eje del conocimiento. Aquí aparece el arcángel Miguel sosteniendo una copa de oro en cada mano, haciendo el trabajo de trasvasar de un recipiente al otro un líquido que no es otro que la esencia humana. Este arcángel hace el trabajo de purificar nuestra psique luego de las pruebas terribles (carta anterior, la Muerte) que enfrentamos. Sobre su pecho se encuentra escrito en hebreo el nombre divino del Tetragrammaton, conocido como Yod, He, Vav, He y traducido como Jehová. Estas cuatro letras tienen un profundo simbolismo que esconde la relación intrínseca entre la esencia del Divino (Yod) con su creación aquí en la Tierra (la segunda He). En su pecho hay un triángulo (influencia divina) dentro de un cuadrado (Saturno, límites) esto quiere decir que el Divino nunca nos podrá alguna prueba que sobrepase nuestra capacidad para enfrentarla. Otra interpretación sería: Las dificultades son misiones que vienen del cielo. En adivinación nos habla de pruebas que nos fortalecen la parte espiritual, tolerancia, acuerdos, convenios y protección de seres divinos o desencarnados.

Sagitario hoy

Una amistad será el nexo para que logres contactar con una persona que te ayudará a resolver ese problema laboral que te preocupa. Prepárate, llega una nueva oportunidad en lo sentimental.

Capricornio

Su regente planetario es Saturno

En astrología clásica, Saturno es frío y seco, cualidades contrarias a la vida, por lo tanto, es de naturaleza maléfica. Su movimiento es muy lento, rige desde la decrepitud y hasta el final de la vida. Da una profunda inteligencia, prudencia, gusto por las ciencias y la investigación. Paciente, perseverante y laborioso. Mal configurado, hace a la persona egoísta, ambiciosa, melancólica, temerosa; no le gusta el contacto con la sociedad, prefiere la soledad y los ambientes con poca luz.

Capricornio hoy

No te conviene discutir ni generar debates a tu alrededor. Ganarías por tus argumentos, pero es posible que te generes enemigos que no descansen hasta devolver el ataque.

Acuario

Su polaridad es masculina

Lo masculino es contrario a la inmovilidad; luego de establecer las ideas pasa inmediatamente a la acción. Necesita comprobar si aquello que piensa o aprende es válido y para esto, se moviliza, busca los medios, etc. Los signos masculinos tienden a exteriorizar, por lo tanto, se desarrolla una gran espontaneidad y facilidad para llegar a los demás. Algunos pueden sonar autoritarios, la energía masculina es de imponerse.

Acuario hoy

Luego de esa pelea, las aguas se han calmado y podrás dialogar con esa persona que amas para aclarar los malos entendidos. Pondrán condiciones que evitarán escenas similares en el futuro.

Piscis

Su polaridad es femenina

Aumentando su quietud, pasividad y receptividad. Tienden a la sumisión, aceptando las órdenes que reciben de otras personas, esto mismo los lleva a ese sentido de sacrificio y renuncia a lo que tienen. Todo es hacia adentro, no exterioriza lo que siente, lo acumula, lo repliega y desde ahí, en el profundo mar de sus emociones, vive los altos y bajos de sus propias mareas.

Piscis hoy

En una conversación con esa persona que has conocido comprobarás que no es tan compatible contigo y desistirás en la idea de conquistarla. Esperarás la llegada de una nueva oportunidad.