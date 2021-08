¿Cuáles son los países que mejor pagan a sus medallistas olímpicos?

Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 llegaron a su fin el último 8 de agosto con destacadas actuaciones de atletas de todo el mundo. En 17 intensas jornadas, un total de 11.711 deportistas se esforzaron por representar a su país para obtener una medalla de oro, plata o bronce.

Dicen que todo sacrificio tiene su recompensa. Así, la mayoría de atletas no solo llevaron a casa una presea y dejaron el nombre de su país en la cima del medallero olímpico, ya que también obtuvieron un sustento económico.

Si bien Estados Unidos y China fueron los países que ganaron más medallas en este evento deportivo; sin embargo, ellos se vieron superados por otras naciones, aunque no por el número de distinciones, sino por la suma de dinero para sus deportistas.

Conoce aquí los países que mejor pagaron a sus participantes por conseguir una medalla.

Las medallas olímpicas son "un nicho para coleccionistas", explicó un experto en subastas. Foto: AFP

Singapur

Premio por una medalla de oro individual: 1 millón de dólares de Singapur (US$ 738.000).

El país asiático ofrecía el pago más alto para el deportista que consiguiera el oro en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Un atleta que alcanzaba la distinción más alta recibía la suma de hasta un millón de dólares de Singapur, valorizado en US$ 738.000.

En tanto, eran US$ 500.000 para los medallistas de plata y US$ 250.000 para los medallistas de bronce. Sin embargo, la nación no se encontró entre los 70 países que lograron obtener una medalla en este evento.

Taiwán

Premio por una medalla de oro individual: 20 millones de nuevos dólares taiwaneses (US$ 716.000).

El país ya está comprometido con un gran pago este año: la levantadora de pesas Kuo Hsing-chun estableció récords olímpicos en la división femenina de menos de 59 kilogramos para reclamar el oro. Las recompensas, en realidad, se hallaron hasta por debajo de los lugares del podio, por lo que los atletas que terminaban séptimos u octavos en sus eventos podían reclamar 900.000 dólares nuevos de Taiwán (US$ 32.000).

La levantadora de pesas Kuo Hsing-chun recibirá una fuerte cantidad de dinero por establecer un récord. Foto: EFE

Indonesia

Premio por una medalla de oro individual: 5.000 millones de rupias indonesias (US$ 346.000) aproximadamente.

Indonesia pagó 5.000 millones de rupias a sus medallistas de oro de 2016. En este evento no se especificó cuánto sería el pago, pero las autoridades de Indonesia adelantaron que era un monto similar para Tokio 2021.

Eko Yuli Irawan de Indonesia en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Foto: Ritchie B. Tongo / EFE / EPA

Bangladesh

Premio por una medalla de oro individual: US$ 300.000.

Bangladesh, que nunca ha ganado una medalla olímpica, estaba dispuesto a pagar unos US$ 300.000 por el oro, US$ 150.000 por la plata y unos US$ 100.000 por el bronce, según un funcionario del Comité Olímpico Nacional. Lamentablemente, ningún deportista logró el reconocimiento.

Kazajstán

Premio por una medalla de oro individual: US$ 250.000 dólares.

El Gobierno de Kazajstán anunció que los ganadores de la medalla de oro recibirían US$ 250.000, los medallistas de plata US$ 150.000 y los medallistas de bronce US$ 75.00. Ocho deportistas serán recompensados tras haber ganado una medalla de bronce.

Malasia

Premio por una medalla de oro individual: 1 millón de ringgits de Malasia (US$ 237.000).

El Gobierno de Malasia otorgó a los medallistas un pago único y una asignación mensual: un cheque por adelantado de aproximadamente US$ 237.000 por oro, USD 71.000 por plata y US$ 24.000 por bronce. De igual forma, US$ 1.200, 700 o 470 dólares mensuales, respectivamente.

Italia

Premio a la medalla de oro individual: 180.000 euros (US$ 214.000).

Italia ahora pagó 180.000 euros a sus medallistas de oro. Un total de 90.000 por la plata y 60.000 por el bronce.

Filipinas

Premio a una medalla de oro individual: 10 millones de pesos filipinos (US$ 200.000).

La levantadora de pesas Hidilyn Díaz se llevó el primer oro olímpico de Filipinas y aseguró US$ 200.000 ofrecido por la Comisión de Deportes de Filipinas.

Hidilyn Díaz de Filipinas en su participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Foto: Jeon Heon-Kyun / EFE / EPA

Hungría

Premio por una medalla de oro individual: 50 millones de florines húngaros (US$ 166.000).

Hungría desembolsó alrededor de US$ 166.000 (más impuestos) para los medallistas de oro, US$ 118.000 para los medallistas de plata y US$ 94.000 para los medallistas de bronce.

Kosovo

Premio a la medalla de oro individual: US$ 119.000.

Kosovo pagó 100.000 euros a los medallistas de oro. Un total de 60.000 a los medallistas de plata y 40.000 a los medallistas de bronce.

Estonia

Premio a la medalla de oro individual: US$ 5.500 al año de por vida.

Estonia reconoció con 4.600 euros por año (US$ 5.500), además de apoyo adicional a medida que se acercan a la edad de jubilación. Esos sueldos se sumarán para campeones como los esgrimistas que triunfaron en el evento de espada por equipos femeninos. Así, un atleta olímpico de 29 años que alcance la esperanza de vida de 78 años cobraría más de 300.000 dólares.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.