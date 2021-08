¿Qué dice mi signo hoy? Horóscopo diario 6 de agosto por signo zodiacal

¿Qué te depara el horóscopo hoy viernes 6 de agosto? Entérate de las predicciones para tu signo zodiacal en el amor, salud y dinero.

Aries

Signo de Fuego

Tienes la necesidad de liberarte de una actividad que estaría quitándote espacios personales y libertad. Conserva la paciencia y el compromiso, en poco tiempo todo se resolverá positivamente.

Aries hoy

No quieres seguir la pauta o las indicaciones de ese compañero con el que has discutido, pero cuidado, tu actitud podría complicar procesos laborales que requieren de un trabajo en equipo.

Tauro

Signo de Tierra

Este elemento tiene un principio femenino y, por lo tanto, introvertido. La Tierra no se muestra al mundo exterior como los signos de Fuego, su tendencia es a la introversión, la inhibición, la prudencia y la circunspección. No les gusta pasarse de la línea y desarrollan la sensatez.

Tauro hoy

Te harían una propuesta laboral inesperada. Aceptarla sin evaluar los detalles implicaría asumir responsabilidades que sobrepasen tu capacidad. Espera y no tomes decisiones precipitadas.

Géminis

Signo de Aire

Al igual que el Fuego, este elemento es masculino, pero con una expresión más moderada. Aquí la actividad es principalmente mental, los de Aire siempre están pensando en algo, además les interesa aprender y compartir aquello que saben. Tienden a analizarlo todo, esto les dificulta experimentar la vida sentimental o el sentir. Para ellos la razón está por encima de todo.

Géminis hoy

Te emociona el hecho de concretar ese proyecto que tienes en mente, pero es posible que las cosas no salgan a la velocidad que tú deseas. Sé paciente y busca el apoyo de personas especializadas.

Cáncer

Signo de Agua

Conserva mucho del principio femenino, todo lo interioriza, va hacia adentro y está atento a las señales del mundo exterior. Es receptivo y pasivo, inclina a recibir más que a dar o actuar. Este elemento exalta el lado sensible, lo que les permite entender con facilidad el estado emocional de los demás. El Agua, además, está conectada con lo emotivo, esto hace que se emocionen con mucha facilidad (alegrías o tristezas, todo lo sienten intensamente). El Agua es receptiva y memoriosa.

Cáncer hoy

Decides cortar con algunas actividades que te habían limitado. Ahora que recuperas libertad retomarás los planes que tenías profesionalmente. Cuidado tu dinero, no te conviene invertir.

Leo

Signo de Fuego

Una de las características más destacada del Fuego es la capacidad creativa, siempre están formando nuevas ideas, lo que supondría un problema, ya que a veces sueltan lo que están haciendo para seguir una nueva inspiración. Este elemento es de expresión muy espontánea, no disimulan nada, todo lo expresan de manera franca y abierta, lo que puede hacerlos muy llamativos, el centro de la atención.

Leo hoy

Esa persona que se había comprometido a apoyarte podría cancelarte debido a compromisos inesperados que deberá atender. No desesperes, mantén la calma y encontrarás salidas.

Virgo

Signo de Tierra

Volvemos a un terreno de introspección, aquí la energía vuelve a replegarse ya no mostrarse fácilmente. Los signos de Tierra son prudentes, no se lanza abruptamente como el Fuego, piensan en las consecuencias de todo y solo al sentirse seguros se animan a entrar en acción. Son concretos, nunca se andan por las ramas, ni se pierden en fantasías, van al grano.

Virgo hoy

Recibes buenas noticias respecto a un proyecto que pensaste totalmente descartado, retomarás alianzas y negocios que serán convenientes en este tiempo. Habrá productividad y crecimiento.

Libra

Signo de Aire

Una energía de extraversión, lo que les facilita la posibilidad de expresar lo que piensan. La libertad es una característica de los signos de Aire, no les gusta que les manden, es necesario convencerlos mostrándoles razones. El establecer vínculos es otra de sus características, les resulta muy fácil entrar en contacto con todo tipo de personas, tienen deseo de aprender y mostrar lo que saben.

Libra hoy

Analizar los hechos te ha permitido comprobar lo negativo de haber desconfiado de esas personas que intentaron ayudarte. Hoy cambiarás, buscarás alianzas estrategias y así lograrás tus objetivos.

Escorpio

Signo de Agua

Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Escorpio hoy

Tu imaginación está envolviéndote en una serie de temores que te están paralizando. Depura tus pensamientos y asume ese nuevo reto profesional, será más exitoso de lo que piensas.

Sagitario

Signo de Fuego

Estos signos tienen mucha energía, por eso se los cataloga de masculinos, pues tienen necesidad de saltar, correr, dirigirse y manifestarse. La pasión es otra característica, son muy fogosos. Algo que los distingue y que está muy presente en Sagitario es la franqueza, siempre dicen lo que sienten o piensan, sin ningún tipo de filtro. El Fuego es arrollador, cuando no se maneja bien esta energía, puede dar cierta crueldad o insensibilidad para actuar.

Sagitario hoy

Luego de esa pérdida económica producto de algún engaño, te has vuelto más desconfiado y cauteloso. No obstante, no debes cerrarle las puertas a las propuestas que escuches.

Capricornio

Signo de Tierra

Al ser de energía femenina, la Tierra no inicia, mas bien mantiene, estructura y construye. Tampoco se mueve o cambia de dirección, por lo tanto, puede sostenerse en una idea y trabajarla pacientemente, hasta materializarla. La Tierra reconoce al mundo físico como única realidad y toma todo lo que se relacione con lo espiritual o filosófico con cierto escepticismo.

Capricornio hoy

Tus proyectos se encaminarán de una manera muy positiva, pero deberás de ser cauteloso y no comentarlo con nadie. Hay alguien que podría decirte cosas negativas para que desistas.

Acuario

Signo de Aire

Este elemento se relaciona con la ciencia pues necesita encontrarle la causa y el efecto a todo lo existente. Los signos de Aire resuenan desde la lógica, para ellos algo tiene validez cuando es razonable o demostrable científicamente. Son muy rápidos, no les cuesta mucho entender la mecánica o el funcionamiento de las cosas; les interesa el conocimiento, siempre están buscando información.

Acuario hoy

Aún no le perdonas a esa persona esa mentira y es posible que busques la forma de hacerle notar tu molestia. Esta postura solo te conduce al dolor y al resentimiento, analiza tu actitud.

Piscis

Signo de Agua

Este elemento se limita a recibir, no actúa, no acciona, solo percibe y asimila las impresiones que le genera el mundo exterior. El Agua está conectada con las emociones y la sensibilidad, esto le permite captar con mucha más facilidad lo que pueden sentir los demás, ya que es empático. No puede anteponer el mundo material o racional por sobre sus sentimientos, al final estos últimos ganan y lo llevan a renunciar a todo por estar en armonía con lo que siente.

Piscis hoy

Luego de esa mala experiencia laboral o económica, encontrarás el apoyo de alguien que tiene los recursos o influencias para conducirte por un sendero realmente exitoso, aprovecha la oportunidad.

Horóscopo mensual de Mhoni Vidente

Conoce qué te deparan los astros para este mes y cómo te irá en el amor, salud, dinero y trabajo de acuerdo a tu signo zodiacal según los pronósticos de la astróloga mexicana. Aquí encontrarás los mejores presagios para tu futuro en el horóscopo mensual de julio de Mhoni Vidente.

Horóscopo semanal de Mhoni Vidente

No te pierdas lo que dicen los astros para esta semana, de acuerdo a cada signo zodiacal, gracias al horóscopo semanal de Mhoni Vidente. Conoce las más acertadas predicciones de la tarotista para la salud, el dinero, el amor y el trabajo del 2 al 8 de agosto.

¿Cuál es el animal y elemento del Año Nuevo Chino 2021?

El animal del Año Nuevo Chino 2021 es el buey (también llamado búfalo) y su elemento es el metal yin. Es una persona que se caracteriza por su esfuerzo para lograr sus metas y sus decisiones firmes en situaciones delicadas.

Ritual de Jhan Sandoval

Si sientes que la intensidad de tu relación va decayendo y quieres encender pasiones dormidas, este ritual de Jhan Sandoval es el mejor para ti. Solo necesitas una vela roja, pétalos de rosa y sangre de grado. Mira el siguiente video y anímate a realizarlo.