Cuando hablamos en redes sociales con gente de diversas edades nos sorprendemos con algunas expresiones o términos que emplean. Por ejemplo, los más jóvenes suelen usar el famoso “tipo”, que se puede entender como un “o sea”, antes de una frase. Asimismo, cada vez que estamos de acuerdo con algo, solemos escribir “confirmo”. Y todo lo que nos impresiona hoy nos parece “literal”. No sin olvidar otras expresiones ya clásicas como “WTF”, “NTP”, “uWu”, entre muchas otras abreviaciones que muchos miembros de la generación centennial (y algunos millennials) utlizamos en nuestros chats diarios con amigos, familiares, y hasta con compañeros de trabajo y jefes. En esta nota podrás saber qué significa la expresión “F”

¿Qué significa “F”?

Es una expresión de empatía o apoyo hacia una situación desafortunada de un interlocutor, por lo que debería verse en clave irónica o sarcástica. Es algo equivalente a decir “qué lamentable” o “qué pena”. Muchos aseguran que proviene de la palabra inglesa “fuck”, que expresa una queja hacia una situación que nos pone en problemas.

¿Cuál es el origen del meme F?

Sin embargo, según la web Código Sports, tendría origen en la frase inglesa “press F to pray respects” (presiona F para mostrar respeto). Dicha expresión se puede ver en el juego Call of Duty: Advanced Warfare, donde el protagonista del mismo, Jack Mithchell, muestra respeto a su amigo caído.

El presentador de televisión Conan O’Brien hizo una reseña del juego donde incluyó una crítica a la escena y ayudó a popularizarla. Poco tiempo después, Youtubers como NFKRZ comenzaron a subir videos con la frase como título, y ello finalmente viralizó el meme.

¿Cuándo se usa “F” en el chat o redes sociales?

Se utiliza comúnmente cuando, por ejemplo, el equipo de tu amigo pierde el partido y uno expresa su pena por la situación desafortunada. O cuando vives otro tipo de situaciones lamentables, como deudas, trabajos pendientes entregados tarde, conflictos familiares, rupturas amorosas, enfermedades, entre muchos otros casos donde te veas afectado. Dicha expresión es coloquial y busca una simpatía por el otro en tiempos no muy buenos.