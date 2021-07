¿Qué dice mi signo hoy? horóscopo diario 27 de julio por signo zodiacal

¿Qué te depara el horóscopo hoy jueves 27 de julio? Entérate de las predicciones para tu signo zodiacal en el amor, salud y dinero.

Aries

Arcano del Tarot: el emperador

En esta carta del Tarot vemos un gobernante sentado en un trono de piedra. Este trono tiene esculpido en sus cuatro ángulos cabezas de carnero, recordando su relación con Aries. Por debajo de su manta manta roja (color de Marte) se esconde una armadura de acero (metal relacionado al planeta). En su mano derecha porta el Ankh egipcio, símbolo de la vida y la inmortalidad. En la izquierda una esfera dorada, símbolo del poder. El Emperador simboliza el patriarcado, la autoridad y el control.

Aries hoy

Es posible que recibas alguna crítica respecto a tu desempeño laboral. Tómalo de la forma más constructiva evaluando tus errores y mejorando con humildad. De esa manera seguirás creciendo.

Tauro

Su regente planetario es Venus

En Astrología clásica, Venus es ligeramente fría y húmeda. Cualidades favorables para el crecimiento y la vida, es por esto que los antiguos veían en ella una influencia benéfica. Rige sobre la adolescencia y hasta los veintiún años, período de la vida donde la lozanía y la belleza logran su máxima expresión. Los regidos por Venus están dotados de un buen carácter y de un gran magnetismo. Son personas pacíficas, alegres, sociales, tiernas, piadosas y misericordiosas. Inclinan a todo tipo de expresión artística, como el baile y la danza; son elegantes, llenos de gracia en sus gestos, además de sensuales e inclinados a los placeres.

Tauro hoy

La presión que sentirás de un superior no te intimidará. Confías mucho en tus talentos y es posible que tiendas a subestimar algunos procesos. Conserva la disciplina, no te predispongas a errores.

Géminis

Sus cualidades

Son hábiles, ingeniosos, se adaptan a todo tipo de circunstancia y persona, no tienen problemas para establecer vínculos y congeniar. Comunicativos, elocuentes y versátiles. Llegan a conclusiones en poco tiempo y actúan con prontitud frente a los problemas. Muy buenos para negociar, tranzar, intermediar y convencer, son maestros de la palabra. Les encanta los viajes y estar en movimiento, además están capacitados para hacer varias cosas al mismo tiempo.

Géminis hoy

Una persona que ejerce poder sobre ti te envolverá en actividades pesadas, pero gracias al apoyo de una amistad todo se resolverá positivamente. Llega una buena noticia a nivel laboral.

Cáncer

Arcano del Tarot: el carro

En esta carta vemos el “Yo superior” conduciendo y gobernando sobre el vehículo de la personalidad. Tanto la mente, las emociones, la energía vital y el cuerpo físico son el transporte que conduce el espíritu para transitar por la ruta que lo llevará a cumplir su destino. Es a través de las experiencias positivas o negativas de la vida, representados por la esfinge negra y blanca, que iremos perfeccionando nuestro ser para purificarnos y así, retornar a la casa del Padre. Sobre los hombros, el auriga lleva dos lunas (relacionadas con el signo de Cáncer), una sonríe y la otra pareciera estar triste. Ambas representan la dualidad del mundo físico, la polaridad de todo lo existente y a nivel personal, la integración tanto de nuestros aspectos luminosos como de aquellos sombríos. El auriga lleva una armadura que lo protege de cualquier ataque externo, su carroza también resulta un elemento protector e incluso, ese dosel que se encuentra por encima de su cabeza. Al igual que el cangrejo, símbolo del signo, los Cáncer necesitan protegerse de todo ataque que afecte sus emociones. Esta carta representa el triunfo, el hecho de avanzar y los viajes, así como la capacidad para conducir cualquier circunstancia hacia el éxito.

Cáncer hoy

Encuentras soluciones ingeniosas a ese problema que parecía insalvable. Hoy tu habilidad y rapidez sorprenderá a tu entorno y te lo reconocerán. Llega una nueva oportunidad laboral.

Leo

Su polaridad es masculina

Esto resalta el ímpetu con el que enfrentan la vida; un Leo siempre muestra mucha valentía y coraje ante cualquier circunstancia. Esta polaridad los hace pasionales, necesitan estímulos y no pueden tomarse las cosas con tranquilidad, requieren de emoción y aventura. Un signo masculino puede ser autoritario y mandón; saben organizar, dirigir y les encanta establecer las condiciones del juego.

Leo hoy

Tu profesión se desarrolla positivamente y esto está despertando envidias, sé prudente. Hoy podrías ser víctima de alguna pérdida o robo, sé cuidadoso de todo lo material y podrás evitarlo.

Virgo

Signo de Tierra

Volvemos a un terreno de introspección, aquí la energía vuelve a replegarse y a no mostrarse fácilmente. Los signos de Tierra son prudentes, no se lanza abruptamente como el Fuego, piensan en las consecuencias de todo y solo al sentirse seguros se animan a entrar en acción. Son concretos, nunca se andan por las ramas, ni se pierden en fantasías, van al grano.

Virgo hoy

Un exceso de actividad laboral estaría desgastándote mentalmente y haciendo que tu atención se desvíe a temas poco significativos. Necesitas priorizar tus actividades, no te desorganices.

Libra

Profesiones

Toda aquella actividad que requiera de tacto, buenas maneras, elegancia y sentido de la belleza: cosmética, peluquería, anfitriones, recepcionistas, maestro de ceremonias, etc. Actividades relacionadas al arte o la cultura. Tienden a la labor diplomática, pueden ser abogados, asesores, conciliadores, relacionistas públicos, artistas, decoradores de interiores, diseñadores, modistos y especialistas en repostería (Venus).

Libra hoy

Alguien te presionaría a tomar una dirección laboral que no te convence del todo y es posible que esto lo consultes con una amistad de tu total confianza. Sus consejos te serán de gran ayuda.

Escorpio

Arcano del Tarot: la muerte

En el arcano sin nombre vemos cabalgar al cuarto jinete del apocalipsis, con rostro cadavérico y portando una bandera de color negro donde figura la rosa mística, símbolo de la vida. Aquí la simbología es muy clara: La muerte precede a la vida. Ambos conceptos, aparentemente opuestos, danzan en conjunto para tejer la experiencia de la evolución. Cuando nuestro cuerpo pierde energía vital para lentamente apagarse, es la conciencia la que ha decidido abandonarlo para seguir su evolución en las esferas superiores. Morir en la carne para nacer en el espíritu; morir en el espíritu para nacer en la carne, es el ir y venir en la cadena sucesiva de encarnaciones donde la única meta es la purificación del espíritu. El centro de la rosa blanca está lleno de semillas, ellas corresponden al karma que hemos generado en la actual encarnación y que invariablemente arrojarán sus frutos cuando volvamos a nacer. En adivinación, esta carta advierte de cambios que sobrevendrán, algunos de manera drástica e irreversible, término doloroso de una etapa de la vida para un volver a comenzar.

Escorpio hoy

Se presentaría un tema económico de tipo familiar que debes de resolver y tendrás que organizar bien tus cuentas para poder afrontarlo. No solicites préstamos apresuradamente, recuérdalo.

Sagitario

Características del signo

Sagitario es el domicilio más afín a Júpiter (ambos son de Fuego), quiere decir que aquí su energía se manifiesta con más intensidad y hacia el mundo exterior. Júpiter es el planeta más grande del sistema planetario solar, esto hace que Sagitario quiera hacerlo todo a lo grande o tienda a exagerar. Es un signo muy optimista y piensa en abundancia, lo que les permite trazar metas con la convicción de que llegarán a ellas tarde o temprano. El Fuego lo hace impositivo, incluso mandón, pero la naturaleza mutable lo lleva a dudar del camino trazado o de la actitud que ha tomado, esto hace que caigan en contradicciones y ambigüedades.

Les interesa la política, la justicia, la vida espiritual y académica; tienen muchas preguntas sobre el destino del hombre y buscan responderlas en religiones o en cualquier camino que los lleven a saciar esa sed de conocimiento. El problema está en la tendencia a exagerar (Júpiter) no saben establecer límites de ningún tipo, esto puede llevarlos a excederse y perjudicarse.

Sagitario hoy

Esa persona que había prometido ayudarte no estaría cumpliendo con su palabra y esperarla solo retrasaría tus objetivos. Hoy se presentarán otros caminos para resolver tus problemas.

Capricornio

Sus defectos

Saturno le inyecta una fuerte dosis de pesimismo. Es el miedo a fracasar el motor que lo impulsa a luchar incansablemente. A veces, puede desarrollar una ambición incontrolable, haciendo que mida cada paso que da y aproveche calculadamente las relaciones nuevas que establece. Le cuesta abrirse y confiar, es reservado, tímido, susceptible, inseguro y algo irritable (exaltación de marte).

Capricornio hoy

Cuidado con la asesoría que recibas. Es posible que alguien que aparenta tener conocimientos no sepa orientarte de una manera correcta. Sé precavido y busca más de una opinión.

Acuario

Su regente planetario es Saturno

En astrología clásica, Saturno es frío y seco, cualidades contrarias a la vida, por lo tanto, es de naturaleza maléfica. Su movimiento es muy lento, rige desde la decrepitud y hasta el final de la vida. Da una profunda inteligencia, prudencia, gusto por las ciencias y la investigación. Paciente, perseverante y laborioso. Mal configurado, hace a la persona egoísta, ambiciosa, melancólica, temerosa; no le gusta el contacto con la sociedad, prefiere la soledad y los ambientes con poca luz.

Algunas escuelas modernas le brindan la regencia de Urano, lo cual no tendría sentido, puesto que los planetas trans saturninos (Urano, Neptuno y Plutón) no reciben luz solar y, por lo tanto, no tienen incidencia en la conciencia.

Acuario hoy

No desesperes por iniciar ese nuevo proyecto. Apresurarte podría conducirte a errores en la ejecución. En lo sentimental, no evadas a esa persona que desea conocerte, sé directo y transparente.

Piscis

Su cualidad es mutable

Esto lo conduce a distintas direcciones sin saber a cuál dirigirse, lo que le genera problemas para tomar decisiones. Hay mucha flexibilidad en los signos de esta cuadruplicidad, se adaptan fácilmente a todo, se dejan llevar por la corriente sin considerar si resulta o no favorable. El Agua es empática, al igual que lo mutable, esta doble dosis de empatía le ayuda a percibir las emociones de otros e incluso mimetizarse a ellas.

Piscis hoy

Hace tiempo que no atiendes un asunto que pensabas se mantenía a buen recaudo, no obstante, es posible que se hayan presentado errores que hoy advertirás. Mantén la calma, todo se resolverá.