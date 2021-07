¿Qué dice mi signo hoy? horóscopo diario 21 de julio por signo zodiacal

¿Qué te depara el horóscopo hoy miércoles 21 de julio? Entérate de las predicciones para tu signo zodiacal en el amor, salud y dinero. Además consulta

Aries

Características del signo

Alrededor del 20 de marzo se da el equinoccio de primavera y también el inicio del año astrológico con el ingreso del Sol al signo de Aries. La palabra iniciar y el hecho de “dar comienzo a algo” tiene una impronta muy ariana. Los Aries son muy entusiastas y les encanta comenzar cosas nuevas, proyectos o empresas, así pierdan interés en el camino. De igual modo, Marte les inyecta una gran energía, además de coraje y una fe ciega en sí mismos. No dudan de lo que pueden hacer y muchas veces se muestran egocéntricos. Recordemos que el Sol se exalta en Aries, esto quiere decir que tienden a desear los altos cargos, buscan el rango, el poder, ser admirados y estar en posiciones de autoridad. Son rápidos, muy independientes, decididos y francos. Esto último puede ser un problema, ya que les cuesta filtrar sus palabras, especialmente cuando están enojados.

Aries hoy

Convencerás a esa persona con la que deseabas realizar tus proyectos. Hoy cerrarás acuerdos que te permitirán avanzar. En el amor, te será un reto recuperar la confianza de tu pareja.

Tauro

Su polaridad es femenina

Al igual que la Tierra, hay un doble puntaje para esta polaridad. Como lo mencionamos en Aries, aquí no hay ningún concepto de índole ‘sexual’, sino que define un tipo de acción o expresión. Se desarrolla la receptividad, están más atentos a lo que reciben del mundo exterior. Toda experiencia es más hacia adentro, la tendencia de lo femenino es a replegarse, a ensimismarse. Hay cierta sumisión, no les resulta complicado asumir órdenes. Lo más destacado es la reflexión, siempre se detienen a pensar en una idea y no la sueltan hasta llegar a sus raíces.

Tauro hoy

No permitas que la desconfianza te haga rechazar el apoyo que están ofreciéndote; no hay mala intención en esa persona que desea ayudarte. Si aceptas su ayuda todo se irá resolviendo.

Géminis

Su cualidad es mutable

Al ser una mezcla del principio masculino y femenino, la tendencia es alternar entre ambas polaridades dando acciones contradictorias: Se animan por algo que luego sueltan; empiezan para no continuar, etc. Hay dualidad en esta expresión y mucha flexibilidad; a los mutables les resulta fácil estar en un extremo o en otro; pueden mirar el mundo con distintos lentes, desde distintos ángulos y en cada uno, mostrar una gran adaptación.

Géminis hoy

Las cosas que parecían complicarse empiezan a resolverse de una manera positiva y rápida, será un día de satisfacción por los logros obtenidos. En lo familiar, habrá armonía a tu alrededor.

Cáncer

Profesiones

Les encanta trabajar en casa o relacionarse con labores que tienen que ver con el cuidado del hogar o la familia, así como con niños: educación infantil, cuidadores, geriatría, pediatría, neonatología, etc. Las profesiones o labores relacionadas a la alimentación: gastronomía, nutrición, ingeniería alimentaria, también los comerciantes de bebidas o de alimentos, se agregaría la ingeniería pesquera y la carrera marítima. Cualquier labor de servicio al público les va bien, como por ejemplo trabajar en un hotel o en un restaurante. Este signo es muy común en los políticos. Siempre regresan al pasado, pueden tener atracción por la historia, la arqueología, restauradores de obras de arte, etc.

Cáncer hoy

Si dilatas esa respuesta por más tiempo, es posible que pierdas la oportunidad que te han ofrecido y no habría forma de recuperarla. Evalúa bien la situación para que no tengas arrepentimientos.

Leo

Sus defectos

Puede ser muy orgulloso, la dignidad lo lleva a perder contacto con sus verdaderos deseos y puede distanciarse de lo que anhela, tan solo para mostrarse autosuficiente. En su faceta negativa hay egocentrismo, cierta arrogancia y vanidad. Es muy histriónico y a veces dramático, vive y experimenta su vida como si fuera una verdadera película que el mundo entero debe de conocer y admirar. Puede ser ostentoso y a veces, tiende a despilfarrar sus recursos.

Leo hoy

Esa capacitación o estudio que estás llevando te será muy útil profesionalmente, no lo subestimes por considerarlo tedioso o aburrido. En lo familiar, contrólate, no conviene perder la paciencia.

Virgo

Sus cualidades

Es trabajador, le interesa producir y ver resultados. A la vez, es metódico, necesita hacer todo de forma ordenada y sistemática. Es humilde, no le gusta llamar la atención. También tiene vocación de servicio, siempre trata de ser útil. Es ingenioso, encuentra solución a las cosas que otros pueden confundir, su mente es muy rápida. Es analítico, estudioso, observador, detallista y meticuloso.

Virgo hoy

Mejoran algunas condiciones laborales, pero también aumentará las responsabilidades que vienes manejando. Hoy tendrás que reorganizar tu agenda y solicitar apoyo de tus compañeros.

Libra

Arcano del tarot: la justicia

El personaje que representa a la Justicia se encuentra entre dos columnas grises, ellas representan el bien y el mal fusionados. En el mismo instante que una persona pierde un puesto de trabajo, otra asume ese mismo cargo como una nueva oportunidad. En este ejemplo, una misma situación genera dos tipos de experiencia completamente opuestas: la tristeza del despedido (consecuencia de una mala gestión) y la alegría del contratado (como resultado de sus estudios y empeño). El bien esconde al mal y el mal esconde al bien; la oscuridad esconde a la luz y viceversa, este es el simbolismo profundo del color gris de las columnas. La mujer de la Justicia tiene el trabajo de medir la proporción de bien y mal de todos nuestros actos, para ello usará los platillos de su balanza, con ella pesará nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. El platillo de la derecha medirá el grado de benevolencia y el de la izquierda el de severidad con la que hemos tratado a los demás. Cada acción es pesada gramo a gramo, absolutamente nada queda fuera de la contabilidad cósmica. Esta carta nos recuerda que todo lo que hemos vivido ha sido escogido como pruebas o recompensas por acciones en otras vidas. Ella también sugiere que nuestras acciones presentes son semillas que darán sus frutos con el correr del tiempo. Todo lo que vivimos nos lo merecemos, así parezca injusto, toda prueba tiene un motivo que traspasa nuestro entendimiento. Aceptar los designios del Divino y hacer el bien a cada instante será la clave para una vida más feliz. En adivinación, esta carta representa las leyes del karma, la justicia, los procesos legales, las alianzas de todo tipo, las firmas y los contratos.

Libra hoy

No sientes el apoyo de tu entorno laboral. Más bien, has notado poca tolerancia y decidirás asumir algunas responsabilidades de manera independiente, los resultados serán favorables.

Escorpio

Su regente planetario es Marte

En astrología clásica, Marte es seco y caliente, aspectos contrarios a la vida. Por lo tanto, está relacionado con la guerra, el pleito, el combate y la competencia. Según la teoría hipocrática de los cuatro humores, Marte tiene relación con el temperamento colérico y la bilis amarilla. Bien dispuesto, de personas valientes, vigorosas, rápidas para competir, iniciar o pelear. Mal dispuesto, tiende a los accidentes, las operaciones quirúrgicas; da una personalidad arrogante, una inclinación a buscar el pleito; les encanta el debate por su gusto por la polémica y la confrontación.

Escorpio hoy

El buen clima laboral te permitirá recibir el apoyo que necesitas para culminar todo lo que tienes pendiente. Recibirás noticias relacionadas al extranjero, por ejemplo, la realización de un viaje.

Sagitario

Su polaridad es masculina

Es el principio de actividad, como lo mencionamos, no pueden estar quietos, necesitan hacer algo o dirigirse a algún lugar. Esto mismo, lo impulsa a emprender, si tienen una idea en la cabeza, buscan la forma de llevarla a la acción. El problema es que lo masculino es una energía autoritaria e impositiva, un Sagitario tendrá tendencia a dar órdenes e imponerse. Lo pasional también es característica de lo masculino, todo lo que hagan tendrá una motivación intensa, no les falta entusiasmo para cada aventura.

Sagitario hoy

Luego de tantas complicaciones, recibirás ese dinero que tanto habías esperado. No te confíes de tu aparente seguridad y cuida al máximo tus ingresos, solo así mantendrás tu estabilidad.

Capricornio

Su cualidad es cardinal

Esta energía es masculina (acción) y sonará contradictorio, puesto que hablamos de un signo femenino. Se explicaría de la siguiente manera: Capricornio entra en acción (cardinal) para construir en el mundo material (Tierra). Aquí se encuentra el principal motivo del porqué los nativos de este signo no pueden estar quietos; ellos moverán y empujarán todo lo que fuera necesario para construir algo sólido (profesión, bienes, etc.).

Capricornio hoy

Estarías presionando a alguien para que te apoye en realizar una actividad de la que no desea participar. No insistas, es posible que su negativa te haga perder tiempo, busca otras opciones.

Acuario

Su regente planetario es Saturno

En astrología clásica, Saturno es frío y seco, cualidades contrarias a la vida, por lo tanto, es de naturaleza maléfica. Su movimiento es muy lento, rige desde la decrepitud y hasta el final de la vida. Da una profunda inteligencia, prudencia, gusto por las ciencias y la investigación. Paciente, perseverante y laborioso. Mal configurado, hace a la persona egoísta, ambiciosa, melancólica, temerosa; no le gusta el contacto con la sociedad, prefiere la soledad y los ambientes con poca luz.

Algunas escuelas modernas le brindan la regencia de Urano, lo cual no tendría sentido, puesto que los planetas trans saturninos (Urano, Neptuno y Plutón) no reciben luz solar y, por lo tanto, no tienen incidencia en la conciencia.

Acuario hoy

Tienes la sensación de haber perdido algo que te costó mucho esfuerzo conseguir. No te lamentes y sigue luchando, si mantienes el positivismo en poco tiempo superarás esa mala experiencia.

Piscis

Características del signo

Piscis es un signo muy sensible, en él se mezcla la pasividad de lo femenino, la emotividad del agua y la permeabilidad de lo mutable. Sumemos la regencia de Júpiter, un planeta que tiende a amplificar todo lo que toca, con este último ingrediente se nos suma la exageración con la que Piscis experimenta el amor o el dolor. Toda esta mezcla de energías amplificadoras y receptivas hacen de este signo uno muy empático con el mundo exterior. Piscis ama a la humanidad, la entiende y la comprende, también ama a los animales, la naturaleza, el cosmos y todo aquello que pueda contemplarse y permita fusión.

Piscis hoy

Estás por iniciar un nuevo proyecto, será productivo, pero demandará más esfuerzo y dedicación de lo que piensas. Antes de vincularte evalúa pros y contras, así escogerás lo más conveniente.