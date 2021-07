¿Qué dice mi signo hoy? Horóscopo diario 17 de julio por signo zodiacal

¿Qué te depara el horóscopo hoy sábado 17 de julio? Entérate de las predicciones para tu signo zodiacal en el amor, salud y dinero.

Aries

Arcano del Tarot: el emperador

En esta carta del Tarot vemos un gobernante sentado en un trono de piedra. Este trono tiene esculpido en sus cuatro ángulos cabezas de carnero, recordando su relación con Aries. Por debajo de su manta manta roja (color de Marte) se esconde una armadura de acero (metal relacionado al planeta). En su mano derecha porta el Ankh egipcio, símbolo de la vida y la inmortalidad. En la izquierda una esfera dorada, símbolo del poder. El Emperador simboliza el patriarcado, la autoridad y el control.

Aries hoy

Tener el ánimo combativo solo te ha generado confrontaciones y pleitos constantes con tu entorno familiar. Calma tu temperamento y aprende a conciliar, llegarás a acuerdos muy beneficiosos.

Tauro

Características del signo

En este signo del zodiaco, la Luna alcanza su exaltación. Como característica principal está el amor al hogar y a la familia. Son muy sensibles, es muy fácil herirlos y al ser un signo fijo, la tendencia es a retener el dolor y tener problemas para perdonar. En sí, su inclinación máxima es al afecto y a la compasión.

Tauro hoy

Tendrás el deseo de engreírte y dedicarte parte del día. Empezarás por cuidar tu imagen y apariencia personal. El verte bien te motivará a salir y aceptarás una invitación de tus amistades.

Géminis

Su polaridad es masculina

De aquí nace esa característica por no estar quietos, es una energía activa, inclina al movimiento y la acción incesante. Son de exteriorizar, como todo signo masculino, no se quedan con lo que piensan o sienten, tienden a decir sin pensar en las consecuencias. La creatividad es otra característica, los signos masculinos siempre están ideando nuevas metas por alcanzar.

Géminis hoy

Rompes con el silencio y expresarás todas las molestias que te ha generado las actitudes de esa persona. Dejarás muy en claro tu posición y las consecuencias si las cosas no mejoran.

Cáncer

Su regente planetario es la Luna

En Astrología clásica, la Luna es fría y exageradamente húmeda. Vista desde la Tierra, es luego del Sol, la más grande y luminosa, por estas características es que los antiguos la denominaron el alma sensitiva, vinculandola con la personalidad y la salud. Rige sobre los líquidos del cuerpo, pero también sobre las aguas, los flujos y reflujos de los mares. Bien dispuesta, la Luna puede dar celebridad, popularidad y conexión con las masas. En la personalidad genera emotividad, sensibilidad, honradez, pero también, ciclotimia, subjetividad, tendencia al capricho y a la fantasía.

Cáncer hoy

Esa mala experiencia emocional ya pasó, pero la sigues recordando y relacionando con tu presente. Termina de sanar heridas y recupera tu seguridad personal, de ti depende el renovarte.

Leo

Sus defectos

Puede ser muy orgulloso, la dignidad lo lleva a perder contacto con sus verdaderos deseos y puede distanciarse de lo que anhela, tan solo para mostrarse autosuficiente. En su faceta negativa hay egocentrismo, cierta arrogancia y vanidad. Es muy histriónico y a veces dramático, vive y experimenta su vida como si fuera una verdadera película que el mundo entero debe de conocer y admirar. Puede ser ostentoso y a veces, tiende a despilfarrar sus recursos.

Leo hoy

Una persona que hace mucho no ves, pero que ha sido significativa en tu vida, te buscará para pedirte disculpas y aclarar malos entendidos. Escúchala, te hará bien entenderla y disculparla.

Virgo

Su regente planetario es Mercurio

En Astrología clásica, Mercurio es ligeramente frío y seco. Es un poco más pequeño que la Luna y de movimiento rápido, es por estas características que se lo relaciona con los niños y la juventud. Las mercuriales son personas que destacan por su agudeza e inteligencia. Son estudiosos, tienen facilidad para aprender y transmitir las cosas que saben. Aptos para la ciencia, las matemáticas y para labores administrativas. También son hábiles para formar ideas y conjeturas, pues actúan de forma racional.

Virgo hoy

Alguien que suele tener comentarios ligeros intentará sacarte información y vincularte en chismes en los que no te conviene participar. Sé discreto con todo lo que digas, conservarás la armonía.

Libra

Sus cualidades

Tienen tacto, son diplomáticos, no pueden hacer algo que dañe o perjudique a otro. Posee una gran sensibilidad social, es educado, cortés, actúa con amabilidad y suavidad. Es amistoso, extrovertido, tiene una tendencia pacifista y conciliadora. Además de buen juicio, sentido de la armonía y balance.

Libra hoy

No te sientes con el ánimo ni las fuerzas suficientes para asumir más responsabilidades laborales. Es conveniente que pospongas algunas actividades y descanses, necesitas reponer energías.

Escorpio

Su polaridad es femenina

Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Escorpio hoy

Recibirás una invitación a salir de parte de alguien que desea conocerte. Si la aceptas pasarás excelentes momentos, compartirán cosas en común y habrá más química de la que imaginas.

Sagitario

Signo de Fuego

Estos signos tienen mucha energía, por eso se los cataloga de masculinos, pues tienen necesidad de saltar, correr, dirigirse y manifestarse. La pasión es otra característica, son muy fogosos. Algo que los distingue y que está muy presente en Sagitario es la franqueza, siempre dicen lo que sienten o piensan, sin ningún tipo de filtro. El Fuego es arrollador, cuando no se maneja bien esta energía, puede dar cierta crueldad o insensibilidad para actuar.

Sagitario hoy

Decides soltar esa mala experiencia amorosa y disfrutar de tu libertad. Es posible que planifiques un viaje corto o la realización de un nuevo proyecto profesional. Algo nuevo te motivará.

Capricornio

Profesiones

Es bueno para asumir cargos de responsabilidad, en los que pueda planificar al detalle y controlarlo todo. Se siente cómodo con alguna labor que demande responsabilidad, método, rutina e incluso, donde pueda sentirse exigido. Son buenos administradores, directores de empresas, empresarios e incluso, políticos. La minería y labores de agricultura le pueden resultar apasionantes, así como la arquitectura, la construcción o la ciencia.

Capricornio hoy

Por inseguridad has bloqueado tus deseos, pero hoy te acercarás a esa persona que sientes se está alejando para expresarle tus sentimientos. Serás correspondido, las cosas cambiarán.

Acuario

Su regente planetario es Saturno

En astrología clásica, Saturno es frío y seco, cualidades contrarias a la vida, por lo tanto, es de naturaleza maléfica. Su movimiento es muy lento, rige desde la decrepitud y hasta el final de la vida. Da una profunda inteligencia, prudencia, gusto por las ciencias y la investigación. Paciente, perseverante y laborioso. Mal configurado, hace a la persona egoísta, ambiciosa, melancólica, temerosa; no le gusta el contacto con la sociedad, prefiere la soledad y los ambientes con poca luz.

Algunas escuelas modernas le brindan la regencia de Urano, lo cual no tendría sentido, puesto que los planetas trans saturninos (Urano, Neptuno y Plutón) no reciben luz solar y, por lo tanto, no tienen incidencia en la conciencia.

Acuario hoy

Tu imaginación te está llenando de imágenes falsas que lo único que te generan es inseguridad y temor. Recuperar la claridad de tu pensamiento, todo se irá resolviendo positivamente.

Piscis

Signo de Agua

Este elemento se limita a recibir, no actúa, no acciona, solo percibe y asimila las impresiones que le genera el mundo exterior. El Agua está conectada con las emociones y la sensibilidad, esto le permite captar con mucha más facilidad lo que pueden sentir los demás, ya que es empático. No puede anteponer el mundo material o racional por sobre sus sentimientos, al final estos últimos ganan y lo llevan a renunciar a todo por estar en armonía con lo que siente.

Piscis hoy

Un familiar te proporcionará el apoyo financiero que necesitabas para saldar una deuda que venías arrastrando. Por la tarde, asistirás a una pequeña reunión con amigos o familiares, te divertirás.