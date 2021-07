¿Qué dice mi signo hoy? Horóscopo diario 16 de julio por signo zodiacal

¿Qué te depara el horóscopo hoy viernes 16 de julio? Entérate de las predicciones para tu signo zodiacal en el amor, salud y dinero.

Aries

Su regente planetario es Marte

En astrología clásica, Marte es seco y caliente, aspectos contrarios a la vida. Por lo tanto, está relacionado con la guerra, el pleito, el combate y la competencia. Según la teoría hipocrática de los cuatro humores, Marte tiene relación con el temperamento colérico y la bilis amarilla. Bien dispuesto, de personas valientes, vigorosas, rápidas para competir, iniciar o pelear. Mal dispuesto, tiende a los accidentes, las operaciones quirúrgicas; da una personalidad arrogante, una inclinación a buscar el pleito; les encanta el debate por su gusto por la polémica y la confrontación.

Aries hoy

Una amistad te hablará de ese proyecto que siempre desearon realizar, pero por diversos motivos nunca se concretó. Ahora todo será diferente y se animarán a realizarlo, será todo un éxito.

Tauro

Arcano del Tarot: el hierofante

El hierofante es un comunicador de los misterios de la sabiduría espiritual. Levanta la mano derecha para pedir la palabra y al mismo tiempo realiza el acto de bendecir a aquellos que buscan su orientación. En la parte superior de su tiara encontramos tres clavos, ellos hacen referencia a la letra hebrea VAV, con la que está relacionada. Esta letra es parecida a la conjunción “Y” de la gramática española. Cuando decimos: “Marido y mujer”, “día y noche” esta conjunción nos permite unir, adicionar o juntar situaciones, personas o cosas, como lo hace también el Hierofante; él nos guía en nuestro camino hacia la unión con el Padre a través del acto de meditar. Cuando cerramos los ojos y conectamos con nuestro mundo interior, nos conducimos al templo donde mora el Padre celestial. El Hierofante representa la familia, la conciliación, la unión, los compromisos, así como la moral, la ética y la ortodoxia.

Tauro hoy

Te alejas de personas poco responsables y fortalecerás lazos con gente influyente que te ayudarán a concretar tus planes. Organiza tus tiempos para que puedas atender asuntos familiares.

Géminis

Su cualidad es mutable

Al ser una mezcla del principio masculino y femenino, la tendencia es alternar entre ambas polaridades dando acciones contradictorias: Se animan por algo que luego sueltan; empiezan para no continuar, etc. Hay dualidad en esta expresión y mucha flexibilidad; a los mutables les resulta fácil estar en un extremo o en otro; pueden mirar el mundo con distintos lentes, desde distintos ángulos y en cada uno, mostrar una gran adaptación.

Géminis hoy

Es posible que te sientas presionado a saldar deudas pendientes, organízate bien y podrás cumplir con todo sin problemas. En el amor, por dudas estarías reprimiendo tus sentimientos.

Cáncer

Su polaridad es femenina

Una de las cualidades de lo femenino es el altruismo, le importa el bienestar del colectivo, aún a costa del propio. En esta polaridad también está muy desarrollado lo emocional, es por esto que los nativos del signo están tan pendientes de sus sentimientos y del trato que reciben. Contrario a lo masculino, aquí la energía no se desgasta por la rapidez, va lentamente y aprende de los procesos.

Cáncer hoy

Tienes que ser cuidadoso de transacciones o de acuerdos que vinculen cifras de dinero, así evitarás pérdidas. En lo sentimental, no confundas amor con una experiencia pasional, reflexiona.

Leo

Sus cualidades

Es un signo muy optimista, donde está alegra como si fuera el propio sol, la vida de los demás. Tiene una gran fe en sí mismo, esto le permite conseguir muchos de sus objetivos, pues no le tiene temor a los retos. Sabe organizar equipos, tiene una tendencia natural al liderazgo y lo asume muy bien. Es noble de sentimientos, puede amar intensamente y ser fiel a los dictados del corazón. Hay franqueza y honestidad, no puede guardarse una opinión o sentimientos, siempre hablará expresando su verdad.

Leo hoy

Es posible que te relaciones con una persona de difícil trato. Sé paciente y lograrás establecer los acuerdos que deseas. En lo personal, te tomarás un tiempo para descansar y reflexionar.

Virgo

Su polaridad es femenina

Son ecuánimes, obra con imparcialidad, alejados de apasionamientos. Esta polaridad también les brinda serenidad para actuar, no se impulsan ni pierden el control. Desarrollan mucho la introspección, su mirada es hacia adentro y no se dejan llevar por estímulos externos. Otra característica es la paciencia, soportan bastante y trabajan con mucha calma, esto favorece el resultado de cualquier actividad que realicen.

Virgo hoy

Estarías siendo inflexible en un momento donde necesitas llegar a acuerdos con el entorno que te rodea. Mantenerte en esa postura podría llevarte a perder alianzas importantes, cuidado.

Libra

Características del signo

Es la exaltación de Saturno, esto hace que un Libra sea reflexivo, racional, muy inteligente y prudente. Le importará las formas y respeto por las normas, por lo ético o lo establecido. Cuando se encuentra frente a una injusticia, reaccionará furiosamente, no tolera la falta de responsabilidad o de ética. Libra también es la caída del Sol, por lo que el ego queda relegado: aquí lo importante es el bienestar del otro, estar en armonía con todos y si es posible, tiende a inhibir sus deseos por temor a que estos afecten u ofendan a los demás. Marte se encuentra en exilio, las peleas o las confrontaciones no son una opción, por lo menos, en una primera línea. Libra buscará conciliar y pacificar a las almas combativas. Ahora, cuando pierde la calma no habrá quien lo controle: En este signo Marte está en caída, por lo tanto, hay un mal manejo de la ira.

Libra hoy

Es posible que un familiar reclame la falta de atención o apoyo que habías prometido brindar. Es el momento de organizar mejor tus horarios para que puedas atender a las personas que amas.

Escorpio

Su cualidad es fija

Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Escorpio hoy

Comenzarás una actividad que será bastante productiva, pero cuidado con las distracciones, no te conviene cometer errores. En lo personal, evita ser hiriente en peleas de pareja.

Sagitario

Profesiones

Todas aquellas donde se sientan libres, independientes o con libertad de acción. Les encanta los estudios, pueden inclinar a las ciencias, a la enseñanza, también hacia las leyes (Júpiter), pueden ser muy buenos abogados o jueces. Todo lo relacionado al extranjero llama su atención: intérpretes, traductores, agente turístico, piloto, importadores, aduanas, etc.

Sagitario hoy

Te comunicarás con una persona de profundos conocimientos y experiencia para que pueda asesorarte en aquellos temas que te cuesta manejar. Gracias a su apoyo todo lo resolverás.

Capricornio

Sus defectos

Saturno le inyecta una fuerte dosis de pesimismo. Es el miedo a fracasar el motor que lo impulsa a luchar incansablemente. A veces, puede desarrollar una ambición incontrolable, haciendo que mida cada paso que da y aproveche calculadamente las relaciones nuevas que establece. Le cuesta abrirse y confiar, es reservado, tímido, susceptible, inseguro y algo irritable (exaltación de marte).

Capricornio hoy

Hay mucha actividad laboral y es posible que sobrepase tu capacidad. Es el momento de buscar apoyo, si solicitas ayuda esta llegará. En lo personal, un familiar necesita de tu compañía.

Acuario

Su polaridad es masculina

Lo masculino es contrario a la inmovilidad; luego de establecer las ideas pasa inmediatamente a la acción. Necesita comprobar si aquello que piensa o aprende es válido y para esto, se moviliza, busca los medios, etc. Los signos masculinos tienden a exteriorizar, por lo tanto, se desarrolla una gran espontaneidad y facilidad para llegar a los demás. Algunos pueden sonar autoritarios, la energía masculina es de imponerse.

Acuario hoy

Aunque parezca radical tu decisión, el alejarte de personas que han demostrado no ser transparentes contigo te permitirá avanzar en tus proyectos laborales. No dudes y sé determinante.

Piscis

Profesiones

Empleos donde el apoyo al más sufrido sea importante. Tienen sentido de sacrificio y una gran capacidad de servicio. No pueden estar en lugares donde haya mucha competencia o rivalidad, ellos prefieren una labor donde puedan ser útiles, sin la necesidad de compararse con los demás. Son muy buenos enfermeros, técnicos en medicina, doctores, sacerdotes, guías espirituales, ocultistas, tarotistas, veterinarios, marinos, artistas, músicos, instrumentistas, escenógrafos, médiums, videntes y hosteleros.

Piscis hoy

Llega una invitación para asistir a una reunión familiar o de amistades. No lo dudes y anímate a pasar un buen momento. En lo sentimental, vuelve la pasión y la intensidad a tu relación.