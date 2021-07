Luego de que fueron suspendidos el año pasado a causa de la emergencia sanitaria por la COVID-19, el próximo viernes 23 de julio iniciarán los Juegos Olímpicos Tokio 2020, evento multideportivo que se lleva a cabo cada cuatro años.

El origen de esta tradición se remonta hasta la Antigua Grecia, específicamente Olimpia, ciudad donde nació esta celebración. El encuentro era tan importante para los griegos que incluso los conflictos armados se suspendían para no interrumpir la realización de los Juegos Olímpicos.

“Fueron el punto culminante deportivo, social y cultural del calendario de la Antigua Grecia durante casi 12 siglos”, se lee en el portal oficial del Comité Olímpico Internacional (COI), entidad que retomó la ejecución del evento en 1894.

“Es difícil para nosotros exagerar la importancia de los Juegos Olímpicos”, afirmó Paul Christensen, profesor de Historia de la Antigua Grecia en el Dartmouth College de Estados Unidos.

Especialistas indican que los antiguos griegos se congregaban en Olimpia para hacer una fiesta en honor Zeus cada cuatrienio.

“Con amenaza de invasión o no, los Juegos se llevaron a cabo cada cuatro años desde el 776 a. C. hasta al menos el 393 d. C.. A todos los hombres griegos libres se les permitió participar, desde peones de campo hasta herederos reales, aunque la mayoría de los olímpicos eran soldados”, sostiene el COI.

No obstante, este espíritu deportivo no se reflejó en los últimos siglos, en los que tres ediciones de los Juegos Olímpicos se cancelaron debido a conflictos bélicos. En 1916, la celebración que tenía como sede a Berlín no se desarrolló por la Primera Guerra Mundial. Asimismo, las de 1940 y 1944, a causa de la Segunda Guerra Mundial.