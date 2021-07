Sin duda, WhatsApp es uno de los servicios de mensajería más usado en la actualidad, por ello esta plataforma sigue actualizándose constantemente y en consecuencia bloquea algunos trucos que nos permitían ver ciertas funciones privadas de dicha aplicación.

Una de las más usadas son los estados, donde las personas en general comparten su día a día con fotos, videos, gifs, stickers y otros elementos que desaparecen en tan solo 24 horas. ¿Quieres verlos sin que tus contactos se enteren? Aquí encontrarás todo lo que debes saber paso a paso.

Desactivar la configuración de lectura

Este es un truco muy práctico para ver los estados de tus amigos en modo incognito en cuatro sencillos pasos:

Entra al botón configuración .

. Toca en privacidad.

Desmarca la opción configuraciones de lectura .

. Finalmente debes esperar 24 horas antes de volver a activar la confirmación de lectura.

Es muy importante que no olvides el cuarto paso, ya que los estados desaparecen pasadas las 24 horas. Si este ya no está disponible, la notificación de su lectura no será enviada y podrás mantenerte en el anonimato.

Usar un explorador de archivos

Otro método que puedes utilizar es una aplicación de explorador de archivos. Sin embargo, este truco solo sirve en terminales Android y solo permite ver los estados en modo de foto y video. Existen una gran variedad de ellos en el mercado, incluso algunos fabricantes de teléfono —como Samsung, Xiaomi o Huawei— tienen el suyo preinstalado en sus equipos.

Elige el que mejor se adecue a tu equipo. Una vez instalado, debes ir a la memoria interna del teléfono, donde WhatsApp guarda las imágenes, incluidos los estados. Luego abre la carpeta en la que normalmente el archivo que estamos buscando se mantiene oculto, por lo que tienes que activar la opción mostrar archivos ocultos. Finalmente podrás visualizar una carpeta llamada Statuses, la cual contiene los estados de tus contactos.

A través de Status Saver

Si buscas descargar los estados de WhatsApp de tus contactos en tu teléfono, esta aplicación será de gran ayuda. Se trata de Status Saver, disponible en Android con la función principal ya mencionada.

Sigue estos sencillos pasos para usarla:

Abre WhatsApp.

Entra en el estado que te interesa guardar.

Luego abre Status Saber en tu teléfono.

en tu teléfono. Finalmente aparecerá el estado que viste anteriormente.

Luego presiona el botón guardar.

Nueva actualización 2021 de WhatsApp

La nueva actualización de WhatsApp se centra en nuevas condiciones y política de privacidad. Es decir, se ajustarán y modificarán ciertos parámetros para el uso de la aplicación.

Básicamente, busca la unificación de las diferentes apps que posee Facebook. En ese sentido, compartirá los datos de los usuarios de la aplicación de mensajería con el resto de servicios de la empresa de Zuckerberg. Cabe resaltar que no es de carácter obligatorio.