A pesar de que los torneos de selecciones de fútbol más importantes del mundo, Copa América y Eurocopa, finalizaron hace unos días, los amantes del fútbol no deberán esperar mucho para presenciar lo mejor del deporte rey, debido al inicio de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

No obstante, en esta ocasión el balompié no será jugado por las máximas estrellas mundiales, sino por los seleccionados menores de 23 años o que hayan cumplido dicha edad en el año natural en el que se lleva a cabo el evento multideportivo. Este requisito lo planteó la FIFA en 1992, con el objetivo de que la celebración no se convierta en otro Mundial de Fútbol.

Asimismo, el ente mundial del deporte rey también dispone que cada delegación puede llevar hasta un máximo de tres jugadores mayores de 23 años para disputar los Juegos Olímpicos. De esta manera, el astro brasileño Neymar pudo competir en Río 2016, a pesar de tener 24 años.

Esta norma solo aplica a las representaciones masculinas, los equipos femeninos no tienen restricciones en sus convocatorias.

Por otro lado, debido a que los Juegos Olímpicos no forman parte del calendario FIFA, el futbolista llamado a defender sus colores debe pedir autorización a su club para poder participar del certamen. Por ejemplo, en la edición de 2016, el argentino Paulo Dybala solicitó al Juventus el permiso para acudir a Brasil y jugar por la Albiceleste; sin embargo, las autoridades de la Vecchia Signora se negaron.

Son 16 selecciones de fútbol que se enfrentarán por el oro en Tokio 2020.