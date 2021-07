Perú vs. Colombia será el duelo que definirá el tercer puesto de la Copa América en el estadio Mané Garrincha de la ciudad de Brasilia desde las 7.00 p. m. (hora peruana). La Conmebol decidió que el árbitro de la contienda sea el brasileño Raphael Claus.

Él estará acompañado por sus compatriotas Bruno Pires y Danilo Manis. En tanto, el cuarto árbitro será el boliviano, Gery Vargas. El VAR será manejado por Eduardo Cardozo de Paraguay, Leodan González de Uruguay junto a Raphael Traci y Wagner Reway también de nacionalidad brasileña.

Raphael Claus no dirigió ningún encuentro durante los cuartos de final y semifinales de la Copa América, pero sí impartió justicia en los cotejos de la fase de grupos. El colegiado arbitró los compromisos Uruguay vs. Chile y Uruguay vs. Paraguay por el Grupo A del campeonato.

El juez de 41 años deberá cumplir un importante trabajo en el choque entre colombianos y peruanos, ya que ambas selecciones estuvieron envueltas en arbitrajes polémicos en sus partidos ante Argentina y Brasil, respectivamente, en la etapa previa.

El equipo arbitral del VAR también deberá ejercer un rol ejemplar durante el juego. La herramienta ha sido muy cuestionada por hinchas, periodistas y jugadores durante el certamen. Inclusive, la selección peruana tuvo un incidente durante su choque frente a los brasileños por las semifinales.

El VAR no detectó un posible penal cometido por el defensor carioca, Casemiro, quien impactó su brazo con el balón al borde del área tras un remate de la escuadra nacional.