¿Qué dice mi signo hoy? horóscopo diario 8 de julio por signo zodiacal

¿Qué te depara el horóscopo hoy jueves 8 de julio? Entérate de las predicciones para tu signo zodiacal en el amor, salud y dinero.

Aries

Su polaridad es masculina

En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Aries hoy

No te resistas a esos cambios que son inevitables, es el tiempo de cerrar etapas e iniciar un nuevo ciclo profesional. No ocultes tus sentimientos, esa persona necesita saber lo que sientes.

Tauro

Su regente planetario es Venus

En Astrología clásica, Venus es ligeramente fría y húmeda. Cualidades favorables para el crecimiento y la vida, es por esto que los antiguos veían en ella una influencia benéfica. Rige sobre la adolescencia y hasta los veintiún años, período de la vida donde la lozanía y la belleza logran su máxima expresión. Los regidos por Venus están dotados de un buen carácter y de un gran magnetismo. Son personas pacíficas, alegres, sociales, tiernas, piadosas y misericordiosas. Inclinan a todo tipo de expresión artística, como el baile y la danza; son elegantes, llenos de gracia en sus gestos, además de sensuales e inclinados a los placeres.

Tauro hoy

Te es necesario cerrar esa alianza o sociedad, pero el temor a que esa persona te falle te hace dilatar el acuerdo final. No sigas posponiendo tus planes por temor y arriésgate, no te arrepentirás.

Géminis

Signo de Aire

Al igual que el Fuego, este elemento es masculino, pero con una expresión más moderada. Aquí la actividad es principalmente mental, los de Aire siempre están pensando en algo, además les interesa aprender y compartir aquello que saben. Tienden a analizarlo todo, esto les dificulta experimentar la vida sentimental o el sentir. Para ellos la razón está por encima de todo.

Géminis hoy

Los problemas que te agobian se irán resolviendo gracias al apoyo que recibirás por parte de una amistad. En lo sentimental, no evadas las aclaraciones y sé transparente con esa persona.

Cáncer

Su cualidad es cardinal

Este es el principio más activo mezclado con el elemento más emocional (el Agua), inclinando a una fuerte exteriorización (cardinal) de las emociones (Agua). Le resulta muy fácil tomar una decisión si de por medio están comprometidos sus sentimientos. Además, es por la expresión de la energía cardinal que pueden caer en pasiones incontrolables o fuertes arranques emocionales.

Cáncer hoy

Esa persona que se equivocó con su actitud reconocerá sus errores y buscará tus disculpas. Trata de olvidar esas escenas que te lastimaron y perdona, te hará bien olvidar y reconciliarte.

Leo

Características del signo

Este es el nivel del zodiaco donde aparecen los reyes y las reinas. Un leo tiene mucha dignidad, necesita ser respetado, admirado y amado. Está regido por el Sol y no puede tener una posición secundaria en ninguna actividad en la que participe. Busca destacar, ser visible, hacer algo que pueda atraer los aplausos del público. Como cualquier signo Fijo, al igual que Tauro, busca acaparar, pero aquí, lo que deseará retener será aquello que favorezca al renombre: No se soltará de los títulos, de las medallas, de algún premio en competición, de alguna mención en radio o tv, etc. Este es el grave problema que tiene todo Leo: la necesidad por ser importante, lo que muchas veces podría jugarle en contra si no desarrolla la humildad.

Leo hoy

Esa comunicación que esperabas llegará. No te dejes llevar por emociones del momento y exige las aclaraciones que necesitas, si eres flexible y permisivo esa persona no reconocerá sus errores.

Virgo

Su cualidad es mutable

El ir y venir de la energía mutable aumenta de sobremanera su indecisión e inquietud; necesitan hacer algo, pero muchas veces no saben qué ni cómo. Lo mutable mezcla el principio masculino con el femenino: por momentos parecen sumisos y tímidos (principio femenino), pero esto resulta ser una sutil estrategia con la que logran dominar a los demás (principio masculino). La mutabilidad provee de objetividad, lo que les permite ponerse en distintos ángulos y apreciar al detalle cualquier situación.

Virgo hoy

Por salir de apuros podrías acelerar una actividad que requiere de mayor observación, no te apresures y fíjate en detalles, evitarás errores. En lo familiar, un ser querido necesita de tu atención.

Libra

Arcano del tarot: la justicia

El personaje que representa a la Justicia se encuentra entre dos columnas grises, ellas representan el bien y el mal fusionados. En el mismo instante que una persona pierde un puesto de trabajo, otra asume ese mismo cargo como una nueva oportunidad. En este ejemplo, una misma situación genera dos tipos de experiencia completamente opuestas: la tristeza del despedido (consecuencia de una mala gestión) y la alegría del contratado (como resultado de sus estudios y empeño). El bien esconde al mal y el mal esconde al bien; la oscuridad esconde a la luz y viceversa, este es el simbolismo profundo del color gris de las columnas. La mujer de la Justicia tiene el trabajo de medir la proporción de bien y mal de todos nuestros actos, para ello usará los platillos de su balanza, con ella pesará nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. El platillo de la derecha medirá el grado de benevolencia y el de la izquierda el de severidad con la que hemos tratado a los demás. Cada acción es pesada gramo a gramo, absolutamente nada queda fuera de la contabilidad cósmica. Esta carta nos recuerda que todo lo que hemos vivido ha sido escogido como pruebas o recompensas por acciones en otras vidas. Ella también sugiere que nuestras acciones presentes son semillas que darán sus frutos con el correr del tiempo. Todo lo que vivimos nos lo merecemos, así parezca injusto, toda prueba tiene un motivo que traspasa nuestro entendimiento. Aceptar los designios del Divino y hacer el bien a cada instante será la clave para una vida más feliz. En adivinación, esta carta representa las leyes del karma, la justicia, los procesos legales, las alianzas de todo tipo, las firmas y los contratos.

Libra hoy

Recibirás el apoyo económico de una amistad o familiar para concretar ese negocio que pensabas perdido, todo empieza a encaminarse. Vuelve la armonía y la felicidad a tu relación sentimental.

Escorpio

Signo de Agua

Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Escorpio hoy

Hoy empiezas a dominar esa actividad que tantas complicaciones te ha traído. Solo sé constante y lograrás resaltar. En el amor, esa persona no apresurará nada, irá lentamente, paciencia.

Sagitario

Sus defectos

Es exagerado y muy confiado, le cuesta evaluar los detalles (exilio de Mercurio). Pueden ser un poco erráticos, les interesa estar en todos los lugares, pero no quedarse en ninguno, esto puede traerles problemas para establecerse sentimentalmente. Son inquietos, algo dispersos y amantes de las aventuras, tienden a la infidelidad. Son impacientes, imprudentes, aficionados a la especulación o al juego, el riesgo les genera cierta adrenalina.

Sagitario hoy

Tu franqueza, sumada a la intolerancia que algún asunto laboral te generó, podría llevarte a explotar y decir cosas que afecten tu relación con el entorno laboral. Intenta controlarte.

Capricornio

Sus cualidades

Toma todo con seriedad y con una gran responsabilidad; sabe llegar a tiempo, respeta mucho la hora y los compromisos. Su sentido del deber está por encima de todo, le encanta tener una agenda ordenada y llevar un reloj, pues requiere tener todo programado y calculado. Es paciente, sobrio, sabe vivir con poco, no le gusta lo sobrecargado, incluso para vestir. Resalta también la disciplina, la concentración, su constancia, sensatez y capacidad para la planificación.

Capricornio hoy

No puedes postergar esa actividad tan importante por descansar o dedicarte a asuntos triviales. La agenda que te acompaña requiere de toda tu concentración y entrega, esfuérzate.

Acuario

Su cualidad es fija

Quiere decir que no se mueve, no le gustan los cambios o saltar de una cosa a otra. Si mezclamos la curiosidad intelectual del Aire con la permanencia de lo fijo, encontraremos personas constantes en la investigación. Un acuario tiene sed por el conocimiento. Lo fijo se concentra, aquí se concentra Aire (ideas), dando como resultado acumulación de información: saben de todo y siempre desean conocer más.

Acuario hoy

La destreza con la que dominas tu labor está haciendo que muchas personas hablen de tu trabajo y tengas reconocimiento. Hoy llegarán propuestas que conviene evaluar, no las descartes.

Piscis

Sus defectos

Puede ser muy impresionable, le cuesta analizar objetivamente los hechos, dejándose llevar por el sentir del momento. La inconstancia puede ser otro defecto, así como la lentitud y la inseguridad. Necesitan estímulos para avanzar. Es pesimista, a veces fatalista, melancólico y bastante confuso. Entender su lógica es muy difícil, puesto que ni ellos mismos entienden qué motivaciones internas guían sus impulsos.

Piscis hoy

Un grupo de compañeros podrían presionarte a participar de una actividad bastante sacrificada, el esfuerzo de todos tendrá excelentes resultados. Momentos de armonía a nivel familiar.

Horóscopo mensual de Mhoni Vidente

Revisa qué te deparan los astros para este mes y cómo te irá en el amor, salud, dinero y trabajo de acuerdo a tu signo zodiacal según los pronósticos de la astróloga mexicana. Aquí encontrarás los mejores presagios para tu futuro en el horóscopo mensual de julio de Mhoni Vidente.