El partido Perú vs. Colombia EN VIVO por el tercer puesto de la Copa América 2021 se juega este viernes 9 de julio en Brasilia desde las 7.00 p. m. (hora colombiana y peruana). La Bicolor de Ricardo Gareca y los cafeteros de Reinaldo Rueda chocan por un lugar en el podio del torneo continental. ¿Cómo ver este duelo por internet?

Este compromiso significará también una oportunidad para que los colombianos cobren revancha por la derrota 2-1 a manos del cuadro inca en la fase de grupos. Perú viene de caer 1-0 ante Brasil en las semifinales, mientras que su rival cayó eliminado de la lucha por el título tras perder contra Argentina en la tanda de penales.

Los canales con los derechos televisivos de este encuentro también ofrecerán la transmisión a través de sus plataformas de streaming. Así, América TV lo pasará en Perú a través de América TV GO, Caracol TV hará lo propio en Colombia mediante Gol Caracol y Caracol Play, y DirecTV Sports llevará las imágenes del compromiso vía DirecTV GO a estos y otros países de Sudamérica.

América TVGO

América TV GO, servicio de streaming de América TV, te permitirá disfrutar la programación de este canal, incluido el Perú vs. Colombia EN VIVO. Para ingresar a él, registra los datos de tu usuario desde un teléfono móvil con sistema operativo Android o iOS, tablets, PC o smart TV. Puedes descargarlo en la página oficial de la cadena.

También podrás ver la transmisión del partido por el tercer puesto de la Copa América 2021 a través de la web y del aplicativo de América Deportes.

Las transmisiones de la Copa América 2021 por América TV están disponibles por streaming en América TV GO. Foto: AmericaDeportes/Facebook

DirecTV GO

DirecTV GO es el servicio de streaming de DirecTV que ofrece una gran oferta de programación online, incluyendo canales en vivo, contenido on demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes premium y entretenimiento.

Todos los clientes de DirecTV tienen acceso a DirecTV GO completamente gratis. Para acceder, ingresa a www.directvgo.com con tus credenciales de MiDIRECTV. De esta forma, podrás ver el Colombia vs. Perú EN VIVO online y todo el contenido disponible. Puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente del servicio satelital.

Gol Caracol TV

La transmisión en directo del Colombia vs. Perú estará disponible para este primer país en la página web de Gol Caracol: gol.caracoltv.com. Asimismo, podrá verse a través de la sección señal en vivo de la web del canal (caracoltv.com) y de la app Caracol Play para sus usuarios con suscripción, que puede descargarse en dispositivos iOS y Android.

Colombia vs. Perú: horarios

Perú: 7.00 p. m.

7.00 p. m. Colombia: 7.00 p. m.

7.00 p. m. Brasil: 9.00 p. m.

9.00 p. m. Argentina: 9.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Estados Unidos: 8.00 p. m. (ET) / 5.00 p. m. (PT)

Costa Rica: 6.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (sábado 10 de julio).

Perú se impuso a Colombia por la Fecha 3 de la Copa América. Foto: Selección peruana

Colombia vs. Perú: alineaciones