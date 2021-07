¿Qué dice mi signo hoy? horóscopo diario 6 de julio por signo zodiacal

¿Qué te depara el horóscopo hoy martes 6 de julio? Entérate de las predicciones para tu signo zodiacal en el amor, salud y dinero.

Aries

Arcano del tarot: el emperador

En esta carta del Tarot vemos un gobernante sentado en un trono de piedra. Este trono tiene esculpido en sus cuatro ángulos cabezas de carnero, recordando su relación con Aries. Por debajo de su manta manta roja (color de Marte) se esconde una armadura de acero (metal relacionado al planeta). En su mano derecha porta el Ankh egipcio, símbolo de la vida y la inmortalidad. En la izquierda una esfera dorada, símbolo del poder. El Emperador simboliza el patriarcado, la autoridad y el control.

Aries hoy

Una persona con malas intenciones intentará intrigar contra ti, sé indiferente a los ataques y concéntrate en los resultados de tu labor. En el amor, con paciencia recuperarás la confianza de tu pareja.

Tauro

Características del signo

Las personas nacidas bajo este signo tienen la necesidad de tomar contacto con el mundo real, necesitan de seguridad en todos los terrenos y satisfacer sus sentidos físicos. Son perseverantes, constantes y firmes, se esfuerzan por materializar todo lo que proyectan o planifican, es por este motivo que piensan muchas veces antes de vincularse en algo, pues al entregarse a alguna meta no la sueltan por ningún motivo. Tienen mucha resistencia ante las adversidades, no se dejan vencer fácilmente, aunque no soportan los conflictos por su profunda necesidad de armonía y tranquilidad. Son de sentido práctico, muy realistas, metódicos, además de pacientes, pues saben esperar el momento adecuado para que las cosas maduren. La regencia de Venus los hace amorosos, cariñosos, necesitan expresar sus sentimientos y amar. Gustan de los placeres del paladar y de los sentidos en general, esto puede inclinarlos al epicureísmo o al hedonismo. Por su necesidad de seguridad, tienen al ahorro y a la previsión, no se arriesgan a nada que pueda conducirlos a la incertidumbre, esto es algo que no soportarían.

Tauro hoy

Recibirás una gran noticia: ese proyecto que parecía detenido empieza a avanzar, todo cambia a tu favor. En lo personal, no le tengas temor a las aclaraciones, necesitas decir lo que sientes.

Géminis

Profesiones

Todas aquellas que vinculen viajes o movimiento. Trabajos intelectuales relacionados a la comunicación, la escritura o el intercambio. El comercio, el turismo, la administración, la contabilidad, así como la traducción de idiomas. Además del transporte, el periodismo, la locución y la docencia.

Géminis hoy

Cáncer

Sus defectos

Son demasiado susceptibles, cuando alguien los trata con dureza, llegan a ofenderse al instante. Como casi siempre están sujetos a sus estados emocionales, pueden ser algo inconstantes en sus decisiones. Les puede costar entrar en acción, prefieren un estado de reposo antes que una vida llena de aventuras. Tienden a ser dependientes, a veces llegan a ser algo posesivos y absorbentes.

Cáncer hoy

Te alejas de asesores que habían complicado tu labor y fortalecerás alianzas con personas con más voluntad y conocimiento. Los acuerdos que establezcan te llevarán al éxito profesional.

Leo

Su cualidad es fija

Contradice el principio del Fuego, lo que le permite mantenerse en una misma situación y no pasar rápidamente a otros proyectos, como le pasaría a Aries. La pasión (Fuego) que puede sentir por algo o por alguien tiende a mantenerse por mucho tiempo, sin desgastarse (fijo). Son constructivos y la energía que reservan les permite vincularse en proyectos de largo alcance, sin agotarse en el camino. La cualidad fija brinda siempre un alto grado de altruismo, haciendo de los Leo personas muy generosas.

Leo hoy

Virgo

Arcano de Tarot: el ermitaño

Sobre la cima de una montaña, aparece el Ermitaño, sosteniendo en su mano una lámpara con la que ilumina la fría noche. El agua, símbolo de las emociones, se ha congelado y ahora aparece como hielo por debajo de sus pies: en este arcano los sentimientos se enfrían para darle paso al análisis y al autoconocimiento. Los colores blanco y negro se unen en el gris de su vestimenta, pues la verdadera sabiduría está en integrar los aspectos sombríos e iluminados de la conciencia. Dentro de su lámpara aparece una estrella de seis puntas, en esta figura se unen dos triángulos, uno apuntando al cielo y el otro a la tierra. El Ermitaño ha meditado mucho tiempo y ha logrado encontrar a Dios (triángulo superior) dentro de él (triángulo inferior). Esta luz la muestra desde el pico de una montaña para poder iluminar a todo aquél que se encuentra ascendiendo la compleja ruta del autoconocimiento. En adivinación, esta carta simboliza soledad, prudencia, circunspección, tiempos largos y austeridad.

Virgo hoy

Estás cansado de las promesas que te hace esa persona respecto al dinero que te debe. Establece condiciones más drásticas y severas, solo así verás de retorno esos capitales que necesitas.

Libra

Sus defectos

Es indeciso, les cuesta definir por temor a herir en su elección. Resalta la inconstancia, el exceso de sensualidad y a veces la pereza (Venus). Puede ser algo superficial, frívolo, influenciable, maleable y con poca voluntad (exilio de Marte).

Libra hoy

Escorpio

Sus cualidades

Es intuitivo y tiene mucha astucia, no se deja llevar por lo aparente, detecta rápidamente la mentira y llega al fondo de las cosas. Son regidos por Marte, esto los hace combativos, saben pelear y lo hacen de manera estratégica; para cualquier cosa se toman tu tiempo, nada que elabore un Escorpio será hecho de manera improvisada. Es tenaz, perseverante, no se cansa hasta conseguir sus objetivos. Soportan el dolor, aguantan con mucha entereza las pruebas más duras de la vida; para cuando una crisis aparece, lo mejor es tener a un Escorpio al lado.

Escorpio hoy

Un grupo de personas muy cercanas a ti te ayudarán a resolver ese problema laboral o económico que tanto te estaba preocupando. En el amor, no seas distante ni indiferente con tu pareja.

Sagitario

Su polaridad es masculina

Es el principio de actividad, como lo mencionamos, no pueden estar quietos, necesitan hacer algo o dirigirse a algún lugar. Esto mismo, lo impulsa a emprender, si tienen una idea en la cabeza, buscan la forma de llevarla a la acción. El problema es que lo masculino es una energía autoritaria e impositiva, un Sagitario tendrá tendencia a dar órdenes e imponerse. Lo pasional también es característica de lo masculino, todo lo que hagan tendrá una motivación intensa, no les falta entusiasmo para cada aventura.

Sagitario hoy

No puedes exigirle a esa persona que te preste atención luego de esa pelea donde ambos fueron muy directos e hirientes. Espera que las aguas se calmen y ambos lograrán entenderse.

Capricornio

Signo de Tierra

Al ser de energía femenina, la Tierra no inicia, mas bien mantiene, estructura y construye. Tampoco se mueve o cambia de dirección, por lo tanto, puede sostenerse en una idea y trabajarla pacientemente, hasta materializarla. La Tierra reconoce al mundo físico como única realidad y toma todo lo que se relacione con lo espiritual o filosófico con cierto escepticismo.

Capricornio hoy

No estás descansando bien por pensar en ese problema que sientes no puedes resolver. Hoy conversarás con alguien que te presentará soluciones prácticas; escúchalas y aplícalas.

Acuario

Su regente planetario es Saturno

En astrología clásica, Saturno es frío y seco, cualidades contrarias a la vida, por lo tanto, es de naturaleza maléfica. Su movimiento es muy lento, rige desde la decrepitud y hasta el final de la vida. Da una profunda inteligencia, prudencia, gusto por las ciencias y la investigación. Paciente, perseverante y laborioso. Mal configurado, hace a la persona egoísta, ambiciosa, melancólica, temerosa; no le gusta el contacto con la sociedad, prefiere la soledad y los ambientes con poca luz.

Algunas escuelas modernas le brindan la regencia de Urano, lo cual no tendría sentido, puesto que los planetas trans saturninos (Urano, Neptuno y Plutón) no reciben luz solar y, por lo tanto, no tienen incidencia en la conciencia.

Acuario hoy

Esa persona que te ha prometido su apoyo ha olvidado en responderte y te sientes inseguro en volverla a buscar. No te quedes suspendido y acércate, no dudará en ayudarte, recuérdalo.

Piscis

Su cualidad es mutable

Esto lo conduce a distintas direcciones sin saber a cuál dirigirse, lo que le genera problemas para tomar decisiones. Hay mucha flexibilidad en los signos de esta cuadruplicidad, se adaptan fácilmente a todo, se dejan llevar por la corriente sin considerar si resulta o no favorable. El Agua es empática, al igual que lo mutable, esta doble dosis de empatía le ayuda a percibir las emociones de otros e incluso mimetizarse a ellas.

Piscis hoy

