Continúa la Eurocopa 2021. España vs. Italia juegan en vivo por las semifinales del torneo este martes 6 de julio. El encuentro, que tendrá como escenario al Wembley Stadium, se podrá sintonizar a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) por DirecTV Sports.

¿A qué hora juegan España vs. Italia?

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

¿Qué canal transmite España vs. Italia en vivo?

Argentina: DirecTV Play Deportes, TNT Sports, DirecTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: SporTV, NOW NET e Claro, Canais Globo

Chile: Estadio TNT Sports, TNT Sports Go, DIRECTV Play Deportes, DirecTV Sports Chile

Ecuador: DirecTV Play Deportes, DirecTV Sports Ecuador

Perú: DirecTV Sports Peru, DirecTV Play Deportes

Uruguay: DirecTV Play Deportes, DirecTV Sports Uruguay

Venezuela: DirecTV Play Deportes, IVC, DirecTV Sports Venezuela.

¿Cómo ver por internet el España vs. Italia?

Los clientes de DirecTV satelital tienen acceso a DirecTV GO totalmente gratis. Entra a www.directvgo.com usando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DirecTV GO así seas o no un cliente de DirecTV satelital.

Previa España vs. Italia por semifinales

Choque de gigantes. Este cotejo será el cuarto en el que ambas selecciones se enfrenten por la Eurocopa. España, dirigida por Luis Enrique, ha levantado este trofeo en tres oportunidades (1964, 2008 y 2012). Por su lado, Italia, que actualmente es comandada por Roberto Mancini, ha conseguido la copa de este campeonato solo una vez: 1968.