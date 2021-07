¿Qué dice mi signo hoy? horóscopo diario 5 de julio por signo zodiacal

¿Qué te depara el horóscopo hoy lunes 5 de julio? Entérate de las predicciones para tu signo zodiacal en el amor, salud y dinero. Además consulta

Aries

Su polaridad es masculina

En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Aries hoy

Estás contemplando las soluciones que te puedan permitir resolver ese problema que se ha presentado. Hoy tendrás en claro la estrategia a seguir y será exitosa, solo mantén la constancia.

Tauro

Su cualidad es fija

Lo que se interpretaría que no le gusta cambiar, tiende a mantenerse en un mismo lugar y con las mismas costumbres. Esta cualidad también les brinda una gran capacidad de concentración y constancia; cuando un Tauro se vincula en una idea, no la suelta hasta hacerla realidad.

Tauro hoy

Retomas contacto con una persona jovial que compartirá sus ideas contigo y te animará a iniciar una sociedad bastante auspiciosa. No descartes la idea, tiene bases para que pueda triunfar.

Géminis

Arcano del Tarot: los amantes

En esta carta del Tarot vemos representada la imagen de Adán (la autoconciencia) y Eva (el subconsciente). Sobre ellos y entre nubes, se observa un gran ángel de alas púrpuras, él es el arcángel Rafael y representa a la supra conciencia. En la imagen, Adán mira a Eva, pero Eva levanta su mirada hacia Rafael. Este juego de miradas guarda una importante clave mágica: La consciencia (Adán) solo puede llegar a la supra consciencia (Arcángel) a través de la subconsciencia (Eva). Cuando sugestionamos al subconsciente a través de visualizar las cosas que deseamos, nuestra subconciencia traslada esas imágenes mentales a la supra conciencia para que esta última las haga realidad. Esta carta es un recuerdo que debemos cuidar nuestra mente, pues ella materializa lo que pensamos. Esta carta representa el amor, las decisiones, la facultad discriminativa y las actividades de tipo dual.

Géminis hoy

Luego de esa pérdida económica has quedado temeroso de volverte a vincular en nuevas inversiones. No obstante, llega a tus manos una oportunidad que vale la pena, no la descartes.

Cáncer

Su regente planetario es la Luna

En Astrología clásica, la Luna es fría y exageradamente húmeda. Vista desde la Tierra, es luego del Sol, la más grande y luminosa, por estas características es que los antiguos la denominaron el alma sensitiva, vinculandola con la personalidad y la salud. Rige sobre los líquidos del cuerpo, pero también sobre las aguas, los flujos y reflujos de los mares. Bien dispuesta, la Luna puede dar celebridad, popularidad y conexión con las masas. En la personalidad genera emotividad, sensibilidad, honradez, pero también, ciclotimia, subjetividad, tendencia al capricho y a la fantasía.

Cáncer hoy

Surgen situaciones imprevistas y cambios que no habías planificado. No dejes que el temor te gane y ordena tus ideas, si eres estratégico y paciente lograrás resolver todo lo que se presente.

Leo

Sus cualidades

Es un signo muy optimista, donde está alegra como si fuera el propio sol, la vida de los demás. Tiene una gran fe en sí mismo, esto le permite conseguir muchos de sus objetivos, pues no le tiene temor a los retos. Sabe organizar equipos, tiene una tendencia natural al liderazgo y lo asume muy bien. Es noble de sentimientos, puede amar intensamente y ser fiel a los dictados del corazón. Hay franqueza y honestidad, no puede guardarse una opinión o sentimientos, siempre hablará expresando su verdad.

Leo hoy

Esa actividad que habías planificado realizar sería pospuesta a causa de algunos imprevistos, paciencia. En lo sentimental, no cultives resentimientos ni cóleras, perdona a esa persona.

Virgo

Características del signo

No les importa la popularidad o el reconocimiento. Pueden llegar a ser buenos subalternos o el segundo más importante. Esto no quiere decir que un Virgo no pueda llegar a ser autoridad o comandar su propia empresa; aquí se hace mención solamente al poco interés que tiene por el protagonismo.

Virgo hoy

No te lamentes por las pérdidas que has tenido y lucha por salir de tu actual situación, si te esfuerzas encontrarás las herramientas y el apoyo necesario para recuperar la estabilidad económica.

Libra

Profesiones

Toda aquella actividad que requiera de tacto, buenas maneras, elegancia y sentido de la belleza: cosmética, peluquería, anfitriones, recepcionistas, maestro de ceremonias, etc. Actividades relacionadas al arte o la cultura. Tienden a la labor diplomática, pueden ser abogados, asesores, conciliadores, relacionistas públicos, artistas, decoradores de interiores, diseñadores, modistos y especialistas en repostería (Venus).

Libra hoy

Recibirás mensajes de alguien que hace mucho tiempo no ves. Esto despertaría sentimientos y pasiones que habías pensando olvidados. Llega una oportunidad de reconciliación.

Escorpio

Sus defectos

Extremadamente desconfiados, no se creen nada que no puedan comprobar, siempre están pensando en las malas intenciones que se esconden a su alrededor. El rencor es su talón de Aquiles, les cuesta superar una mala experiencia emocional, es como agua estancada dentro de ellos. Se necesita de mucha evolución para trascender esa tendencia. La venganza sería una característica del Escorpión involucionado; en sus peores facetas, pueden sentir placer con el dolor del enemigo.

Escorpio hoy

Te comunicarás con una persona hábil e inteligente para coordinar algunas gestiones que deberán de realizar laboralmente. Compartirán ideas que serán exitosas si las llevan a la práctica.

Sagitario

Signo de Fuego

Estos signos tienen mucha energía, por eso se los cataloga de masculinos, pues tienen necesidad de saltar, correr, dirigirse y manifestarse. La pasión es otra característica, son muy fogosos. Algo que los distingue y que está muy presente en Sagitario es la franqueza, siempre dicen lo que sienten o piensan, sin ningún tipo de filtro. El Fuego es arrollador, cuando no se maneja bien esta energía, puede dar cierta crueldad o insensibilidad para actuar.

Sagitario hoy

Tienes demasiados pendientes por avanzar, no te detengas tanto a evaluar procesos o detalles innecesarios y aprovecha al máximo tu tiempo. Recibirás una invitación a salir, no la rechaces.

Capricornio

Su polaridad es femenina

Acentúa su receptividad a las impresiones del mundo exterior, aprende de lo que ve y lo incorpora. Lo femenino recibe, es un signo que acepta las órdenes, le gusta cumplir con las reglas, las respeta. Alejado de cualquier apasionamiento, puede considerar las cosas con más reflexión y serenidad. Es un signo ecuánime, obra con rectitud, imparcialidad y nunca se deja llevar por la emoción del momento.

Capricornio hoy

Alejarte de esa persona con la que has discutido solo traería retrasos a tu labor, mantén la diplomacia y la buena relación, solo así podrás avanzar y culminar con todo lo encargado.

Acuario

Su cualidad es fija

Quiere decir que no se mueve, no le gustan los cambios o saltar de una cosa a otra. Si mezclamos la curiosidad intelectual del Aire con la permanencia de lo fijo, encontraremos personas constantes en la investigación. Un acuario tiene sed por el conocimiento. Lo fijo se concentra, aquí se concentra Aire (ideas), dando como resultado acumulación de información: saben de todo y siempre desean conocer más.

Acuario hoy

Cuida todo lo relacionado a transportes, traslados o viajes cortos que tengas planificados, es posible algún retraso que complique tus horarios. Organízate y todo saldrá como lo esperas.

Piscis

Arcano del Tarot: la Luna

La Luna con rostro humano y en su fase creciente se encuentra durmiendo, pues es en el acto de dormir que acontecen los procesos neurovegetativos más importantes. Hay funciones fisiológicas no reguladas por la conciencia. Por ejemplo, al dormir, nosotros seguimos asimilando los alimentos que ingerimos en el día, pero también, asimilamos las experiencias emocionales e incluso, los pensamientos que hemos tenido. Alimento físico o espiritual, el sueño permite que todo sea asimilado. Es por esto que debemos de cuidar tanto lo que comemos como lo que pensamos. Si la alimentación es saludable y los pensamientos también, gozaremos de buena salud. Hacer lo contrario podría generarnos enfermedades o somatizaciones. Un perro y un lobo aúllan a la Luna, ellos representan fases domadas de la conciencia (el perro) como aquello no domesticado de la misma (el lobo, los instintos). Un camino serpenteante y dorado parte desde un cangrejo (estados primitivos del ser) atravesando por en medio de dos canes. Este se sigue extendiendo hasta cruzar dos sendas torres (estructuras mentales y sociales) y se pierde entre montañas azules (planos más allá de la conciencia). Este es el recorrido de la evolución, desde el comienzo de la vida misma (el estanque y el cangrejo) hasta las fases más evolucionadas de la conciencia. Este es el camino de toda especie, especialmente la humana, la ruta de su evolución y el sendero de retorno a la casa del Padre. En adivinación, representa lo oculto, el inconsciente, los miedos, la imaginación y las decepciones.

Piscis hoy

Requieres de apoyo para resolver ese problema que se ha presentado laboralmente, no pierdas tiempo y busca las alianzas que necesitas. Cualquier demora podría traer consecuencias, recuérdalo.