Dinamarca vs. República Checa se medirán desde el estadio Olímpico de Bakú, Azerbaiyán, este sábado 3 de julio desde las 11.00 a. m. en el horario peruano y 6.00 p. m. en territorio español.

Rememorando aquellas buenas épocas de los años 90, Dinamarca y República Checa se verán las caras por el boleto a semifinales del certamen. El partido corresponde a los cuartos de final de la Eurocopa y será transmitido por la señal de DirecTV Sports .

Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Olímpico de Bakú a través de la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS vía La República Deportes.

En Vivo: Minuto a minuto Dinamarca vs República Checa 11:33 Minuto 32: Tiro libre para República Checa Lukas Masopust manda un buen centro bombeado al área. La defensa está atenta y logra despejar el balón. República Checa fuerza un córner. 11:28 Minuto 27: Remate peligroso de Braithwaite Martin Braithwaite corre con el balón dentro del área, pero no remata bien y se va desviado del poste derecho. Dinamarca casi pone el 2-0. 11:26 Minuto 26: Insiste República Checa Vladimir Coufal envía el balón al área, pero no logra conectar con ningún compañero. La defensa evita el peligro. El balón sale fuera y habrá córner. República Checa puede continuar su ataque. 11:22 Minuto 22: Casi llega el empate de República Checa Tomas Holes recibe un pase preciso dentro el área y remata a puerta inmediatamente. El balón va junto al poste izquierdo, pero Kasper Schmeichel hace una parada brillante. El árbitro asistente señala bien y habrá córner para República Checa . 11:17 Minuto 17: Casi llega el doblete de Delaney Thomas Delaney casi marca. Tras deshacerse de su marcador, remató un centro de Jens Stryger Larsen, pero lo hizo desviado del poste derecho. 11:14 Minuto 13: ¡Llegada peligrosa de Dinamarca! Mikkel Damsgaard dispara desde dentro del área, pero es bien bloqueado para evitar la segunda conquista de los daneses. 11:13 Revive el gol de Thomas Delaney 11:11 Minuto 10: Falta en ataque de Dinamarca Falta en ataque de Martin Braithwaite señalada por Bjorn Kuipers. Martin Braithwaite protesta, pero la decisión es inamovible. 11:08 Minuto 7: Disparo desde fuera del área de Dinamarca Remate desde lejos de Kasper Dolberg bloqueado. Córner a favor de Dinamarca. 11:07 Minuto 6: Dinamarca sigue presionando Centro bombeado al área de Jens Stryger Larsen que la defensa logra despejar. 11:06 Minuto 5: ¡Gooooooolll de Dinamarca! Thomas Delaney manda el balón al fondo de la red luego de un tiro de esquina y cambia el marcador del partido. Dinamarca gana 1-0 a República Checa. 11:02 Minuto 1: hombre caído en el césped Maehle sufre un fuerte golpe tras chocar con un rival y recibe atención médica. 11:00 ¡Inició el partido! Ya juegan por los cuartos de final de la Eurocopa, República Checa vs. Dinamarca. 10:19 Alineación de República Checa Así sale al terreno de juego la selección de República Checa 10:18 Alineación de Dinamarca Así sale al terreno de juego la selección de Dinamarca 10:17 Dinamarca vs. República Checa: alineaciones Dinamarca y República Checa se enfrentan por los cuartos de final de la Eurocopa 2021. Así salen al campo de juego ambas selecciones

¿Qué canales transmiten Dinamarca vs. República Checa?

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina, TNT Sports.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia.

Brasil: NOW NET e Claro, Canais Globo, SporTV.

Chile: Estadio TNT Sports, TNT Sports Go, TNT Sports 2, TNT Sports 3, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile, TNT Sports HD.

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, Win Sports Online, Win Sports+, Win Sports, DIRECTV Play Deportes.

Costa Rica: Repretel En Vivo, Sky HD, Repretel Canal 6.

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador.

México: TUDN, Sky HD, Canal 5 Televisa, Blue To Go Video Everywhere, Blim TV, TUDN En Vivo.

Paraguay: Tigo Sports Paraguay.

Perú: América Deportes, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru, América TVGO.

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes.

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela.

Estados Unidos: SiriusXM FC, ESPN+, TUDN Radio, TUDN App, PrendeTV, ESPN.

España: Cuatro, Mitele Plus.

¿Dónde ver por Internet el partido Dinamarca vs. República Checa?

Los canales con derechos de transmisión en cada país también ofrecen los encuentros por sus plataformas de streaming. Así, DirecTV Sports tiene a DirecTV GO, Sky Sports a Blue To Go y los canales de Mediaset (Cuatro, Telecinco) a Mitele. Otras plataformas como Tarjeta roja o Roja Directa también contarán con la transmsión del encuentro.

Asimismo, La República Deportes te llevará la cobertura online del minuto a minuto y los momentos más destacados de ambos partidos.

Horarios para ver Dinamarca vs. República Checa por país

Chile: 12.00 p. m.

Brasil: 1.00 p. m.

Colombia: 11.00 a. m.

Ecuador: 11.00 a. m.

México: 11.00 a. m.

Perú: 11.00 a. m.

Bolivia: 12.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Venezuela: 12.00 p. m.

Argentina: 1.00 p. m.

Uruguay: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

Posibles formaciones de Dinamarca y República Checa

Dinamarca: Schmeichel; Wass, Kjær, Christensen, Vestergaard, Maehle; Delaney, Højbjerg; Braithwaite, Poulsen o Dolberg, Damsgaard.

República Checa: Vaclík; Coifal, Celustka, Kalas, Boril; Soucek, Holes; Masopust, Darida o Barak, Sevcik; Schick.

Árbitro: Björn Kuipers (Países Bajos).

Previa Dinamarca vs. República Checa

La República Checa llega a la cita después de superar a los Países Bajos en octavos de final. Ganó con solvencia, 2-0, ayudado por la expulsión de Matthijs de Ligt y gracias a los tantos de Tomas Holes y de Patrik Schick, que alcanzó los cuatro tantos en el torneo para colocarse a solo uno de Cristiano Ronaldo.

La Dinamita Roja se siente muy segura con el 5-2-3 implantado en los últimos tres partidos por Hjulmand, un sistema muy flexible en el que el central Andreas Christensen sube con frecuencia al medio para lograr superioridad. Y en el que el joven Damsgaard ha hecho olvidar al ’10′ de Dinamarca.