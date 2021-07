Revisa toda la programación de fútbol en vivo hoy sábado 3 de julio. Conoce qué partidos se juegan, los horarios y canales de TV que transmiten en directo para Latinoamérica, España y Estados Unidos. La Copa América, Eurocopa, Brasileirao, Major League Soccer, Primera División de Uruguay y otras competiciones.

Dentro de los partidos de hoy televisados tenemos Uruguay vs. Colombia, Argentina vs. Ecuador, Ucrania vs. Inglaterra, República Checa vs. Dinamarca. Revisa el calendario completo de fútbol en vivo a continuación.

Partidos, horarios y canales para hoy sábado 3 de julio

Copa América

Hora Partido TV 5.00 p. m. Uruguay vs. Colombia DirecTV Sports 610 y 1610 8.00 p. m. Argentina vs. Ecuador DirecTV Sports 610 y 1610

Eurocopa

Hora Partido TV 11.00 a. m. República Checa vs. Dinamarca América Televisión

DirecTV Sports 610 y 1610 2.00 p. m. Ucrania vs. Inglaterra DirecTV Sports 610 y 1610

Amistoso FIFA

Hora Partido TV 9.30 p. m. México vs. Nigeria FuboTV

Brasileirao

Hora Partido TV 5.00 p. m. Athletico-PR vs. Fortaleza Fanatiz Brasileirao

Brasil Play 5.00p. m. América Mineiro vs. Santos Fanatiz Brasileirao

Brasil Play 7.00 p. m. Corinthians vs. Internacional SPO Internacional

Fanatiz Brasileirao

Brasil Play

Primera División de Uruguay

Hora Partido TV 9.45 a. m. Villa Española vs. Torque GOL TV

GOL TV Play 12.00 m. River Plate vs. Boston River GOL TV

GOL TV Play 2.15 p. m. Cerro Largo vs. Fénix GOL TV

GOL TV Play

Primera División de Venezuela

Hora Partido TV 3.00 p. m. Zulia vs. Hermanos Colmenárez GOL TV Play 7.30 p. m. Gran Valencia vs Deportivo La Guaira GOL TV Play

Major League Soccer