Bélgica vs. Italia EN VIVO es el segundo duelo por los cuartos de final de la Eurocopa 2021 que se disputará este viernes 2 de julio. Diablos rojos y azzurros lucharán por avanzar a semifinales en un duelo a jugarse en el Allianz Arena de Munich. ¿A qué hora y en qué canal verlo?

Los dirigidos por Roberto Mancini quieren darle su segundo título continental al país del Mediterráneo, mientras que Bélgica busca su primera corona. Por ello, ambos solo piensan en ganar. Revisa aquí los horarios, canales y detalles de la previa de este gran encuentro.

¿Qué canales transmiten Bélgica vs. Italia por cuartos de final?

Perú: DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Colombia: Win Sports+, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes, Win Sports Online

Bolivia: Bolivisión, Tigo Sports Bolivia

Argentina: TNT Sports, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Brasil: Canais Globo, SporTV, NOW NET e Claro

Chile: DIRECTV Sports Chile, TNT Sports Go, TNT Sports HD, Estadio TNT Sports, DIRECTV Play Deportes, TNT Sports 3, TNT Sports 2

Venezuela: IVC, DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Estados Unidos: PrendeTV, ESPN, SiriusXM FC, TUDN Radio

España: TeleCinco España, Mitele Plus

Italia: RAI 1, Sky Sport 251, SKY Go Italia, RaiPlay, Sky Sport Football, Sky Sport Uno, NOW TV.

¿Dónde ver Italia vs. Bélgica EN VIVO por los cuartos de final de la Eurocopa 2021?

¿Dónde ver por Internet el partido Bélgica vs. Italia?

Los canales con los derechos de transmisión del Bélgica vs. Italia también lo transmitirán a través de sus plataformas online. Así, por ejemplo, DirecTV Sports podrá verse por DirecTV GO, TNT Sports tiene a Estadio TNT Sports (en Chile) y a TNT Sports Go (en Argentina), Sky Sports cuenta con Blue To Go, y Telecinco con Mitele.

Asimismo, La República Deportes te permitirá seguir en directo el minuto a minuto de este gran encuentro, con las mejores incidencias y todos los goles.

Horarios para ver Bélgica vs. Italia por país

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (ET) / 12.00 p. m. (PT)

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

Posibles formaciones de Bélgica y Italia

Bélgica: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, Thorgan Hazard; Mertens, Carrasco, Lukaku.

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verratti, Barella, Jorginho; Berardi, Insigne, Immobile.

Previa Bélgica vs. Italia

El segundo duelo por los cuartos de final de la Eurocopa 2021 nos trae a dos cuadros que solo conocen de victorias en esta edición del certamen. Italia terminó líder del grupo A y derrotó 2-1 a Austria en tiempo extra por octavos de final, mientras que Bélgica, cabeza del grupo B, eliminó por 1-0 en dicha ronda a la Portugal de Cristiano Ronaldo, última campeona.

Italia venció en tiempo extra a Austria por los octavos de la Euro 2021. Foto: EFE

Del lado azzurro, Giorgio Chiellini podría ver acción tras perderse los dos cotejos anteriores debido a una lesión muscular en el muslo. Respecto a los Diablos Rojos, el técnico Roberto Martínez aseguró el último jueves que intentará recuperar “hasta el último momento” a Eden Hazard y Kevin De Bruyne, tocados en el choque con Portugal, aunque admitió que será “complicado”.

Bélgica superó a Portugal en octavos de final de la Euro 2021. Foto: EFE

Bélgica e Italia ya se han visto las caras en tres ocasiones por la Eurocopa: el saldo es de dos victorias para la Nazionale y un empate. La tetracampeona del mundo fue la vencedora en el último duelo de este tipo, por la fase de grupos de la edición 2016 (2-0).