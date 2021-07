Revisa toda la programación de fútbol en vivo hoy viernes 2 de julio. Conoce qué partidos se juegan, los horarios y canales de TV que transmiten en directo para Latinoamérica, España y Estados Unidos. La Copa América, Eurocopa, Copa de Oro, Liga 2 y otras competiciones.

Dentro de los partidos de hoy televisados tenemos Perú vs. Paraguay, Brasil vs. Chile, Suiza vs España, Bélgica vs. Italia. Revisa el calendario completo de fútbol en vivo a continuación.

Partidos, horarios y canales para hoy viernes 2 de julio

Copa América

Hora Partido TV 4.00 p. m. Perú vs Paraguay América Televisión

DirecTV Sports 610 y 1610 7.00 p. m. Brasil vs Chile DirecTV Sports 610 y 1610

Eurocopa

Hora Partido TV 11.00 a. m. Suiza vs España América Televisión

DirecTV Sports 610 y 1610 14.00 a. m. Bélgica vs Italia DirecTV Sports 610 y 1610

Copa de Oro

Hora Partido TV 3.30 p. m. Haití vs San Vicente Fox Soccer Plus 6.00 p. m. Bermudas vs Barbados Fox Sports 2 8.00 p. m. Trinidad y Tobago vs Montserrat Fox Sports

Liga 2

Hora Partido TV 10.30 p. m. Santa Rosa PNP vs Juan Aurich GOL Perú 1.00 p. m. Unión Huaral vs Sport Chavelines GOL Perú

Primera División de Venezuela