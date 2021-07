Perú vs. Paraguay será el enfrentamiento que abrirá la etapa de los cuartos de final de la Copa América este viernes 2 de julio en lo que será el primer encuentro de eliminación directa del campeonato.

La Blanquirroja y los guaraníes llegan con muchas ganas de asegurar su pase a semifinales. Por ello, aquí te contamos todo respecto a horarios, canales y cómo ver en internet el emocionante choque entre ambas selecciones.

¿A qué hora juega Perú vs. Paraguay?

Perú: 4.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Florida): 5.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

Francia: 11.00 p. m.

¿En qué canales ver el partido Perú vs. Paraguay?

Perú: DirecTV Sports, América TV

Paraguay: Tigo Sports

Argentina: DirecTV Sports, TyC Sports

Chile: TNT Sports, DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

Brasil: FOX Sports

Uruguay: DirecTV Sports.

¿Cómo ver por internet el Perú vs. Paraguay?

Puedes disfrutar del Perú vs. Paraguay por cuartos de final de la Copa América 2021 desde las plataformas de streaming de los canales que señalados anteriormente (DirecTV Go, America TV Go, TNT Sports Go, etc). Sin embargo, si no cuentas con ningún plan contratado, también puedes seguir el encuentro mediante página gratuitas como Roja Directa, Apurogol, Pirlo TV y Tarjeta Roja.

Posibles formaciones de Perú y Paraguay

Alineación de Paraguay

Anthony Silva, Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Héctor David Martínez, Ángel Cardozo, Santiago Arzamendia, Mathias Villasanti, Braian Samudio, Carlos González y Óscar Romero.

Alineación de Perú

Pedro Gallese, Aldo Corzo, Christian Ramos, Anderson Santamaría, Miguel Trauco, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña, André Carrillo, Christian Cueva y Gianluca Lapadula.

Previa Perú vs. Paraguay

La selección paraguaya quedó tercera en la tabla del Grupo A de la Copa América 2021 con seis puntos, así superó por uno a Chile y dejó abajo a Bolivia (eliminada). Sus resultados hasta el momento fueron dos victorias y dos derrotas en la fase de grupos. Perdió ante Argentina y Uruguay y le arrebató la victoria a los chilenos y bolivianos.

Por su parte, Perú llega motivado luego de dos victorias, un empate y una derrota ante Brasil, a quien terminó pisándole los talones al quedar en segundo lugar del Grupo B con siete sólidos puntos. El plantel de Ricardo Gareca fue goleado en su primer partido por el equipo de Neymar; sin embargo, ha sabido sobreponerse y adaptarse al ritmo del certamen.

Recuerda que puedes seguir todos los encuentros de la Copa América 2021 a través de La República Deportes, donde te enterarás de las últimas incidencias.