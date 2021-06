Revisa toda la programación de fútbol en vivo hoy miércoles 30 de junio. Conoce qué partidos se juegan, los horarios y canales de TV que transmiten en directo para Latinoamérica, España y Estados Unidos. La Copa Libertadores, Champions League, Copa América, Liga MX, Superliga Argentina, LaLiga Santander y otras competiciones.

Dentro de los partidos de hoy televisados tenemos México vs. Panamá, Internacional vs. Palmeiras, Corinthians vs. São Paulo, Fluminense vs. Athletico-PR. Revisa el calendario completo de fútbol en vivo a continuación.

Partidos, horarios y canales para hoy miércoles 30 de junio

Amistoso internacional

Hora Partidos TV 20.00 México vs. Panamá TUDN

Brasileirao

Hora Partidos TV 14.00 Fortaleza vs. Chapecoense SPO Internacional 14.00 Fluminense vs. Athletico-PR Premiere 17.00 Bahía vs. América Mineiro Premiere 17.00 Internacional vs. Palmeiras SPO Internacional 18.30 Santos vs. Sport Recife Premiere 19.30 Juventude vs. Gremio SPO Internacional 19.30 Corinthians vs. São Paulo Premiere

USL League One