¿Qué dice mi signo hoy? horóscopo diario 27 de junio por signo zodiacal

¿Qué te depara el horóscopo hoy domingo 27 de junio? Entérate de las predicciones para tu signo zodiacal en el amor, salud y dinero.

Aries

Características del signo

Alrededor del 20 de marzo se da el equinoccio de primavera y también el inicio del año astrológico con el ingreso del Sol al signo de Aries. La palabra iniciar y el hecho de “dar comienzo a algo” tiene una impronta muy ariana. Los Aries son muy entusiastas y les encanta comenzar cosas nuevas, proyectos o empresas, así pierdan interés en el camino. De igual modo, Marte les inyecta una gran energía, además de coraje y una fe ciega en sí mismos. No dudan de lo que pueden hacer y muchas veces se muestran egocéntricos. Recordemos que el Sol se exalta en Aries, esto quiere decir que tienden a desear los altos cargos, buscan el rango, el poder, ser admirados y estar en posiciones de autoridad. Son rápidos, muy independientes, decididos y francos. Esto último puede ser un problema, ya que les cuesta filtrar sus palabras, especialmente cuando están enojados.

Aries hoy

Amanecerás con mucha energía pues estarás entusiasmado por algunos planes que deseas realizar esta tarde, no obstante, un tema familiar podría cambiar tus planes, debes organizarte.

Tauro

Profesiones

Cualquier empleo que permita estabilidad, un ritmo lento, en un ambiente agradable y donde se experimente cierta rutina. Los sectores relacionados al arte, a la creatividad, la belleza, como la construcción y las finanzas llaman poderosamente su atención. También, es muy común encontrar a un Tauro en profesiones relacionadas a la agricultura o a la ganadería. Son muy buenos banqueros, comerciantes, granjeros, contadores, joyeros y matemáticos.

Tauro hoy

La distancia entre tú y esa persona te afecta emocionalmente. Tú necesitas vivir en armonía; busca aclarar las diferencias e intenta disculpar aquello que te molestó. Te sentirás mejor.

Géminis

Su cualidad es mutable

Al ser una mezcla del principio masculino y femenino, la tendencia es alternar entre ambas polaridades dando acciones contradictorias: Se animan por algo que luego sueltan; empiezan para no continuar, etc. Hay dualidad en esta expresión y mucha flexibilidad; a los mutables les resulta fácil estar en un extremo o en otro; pueden mirar el mundo con distintos lentes, desde distintos ángulos y en cada uno, mostrar una gran adaptación.

Géminis hoy

Hay cosas que has desarrollado con mucha dificultad por una falta de información o decisión. Hoy te dedicarás a evaluar tus errores y corregirás lo que sea necesario, luego todo cambiará.

Cáncer

Sus cualidades

Son sensibles, muy emotivos y extremadamente bondadosos. Su imaginación es muy desarrollada, tienden a idealizar o romantizar las situaciones que vive. Están dotados de un fuerte sentido de protección, cuando un ser querido está en peligro no dudan en defenderlo, a costa de todo. Su memoria es fotográfica, no olvidan ningún detalle, incluso pueden recordar imágenes muy claras de la más tierna infancia.

Cáncer hoy

Estarías siendo muy obsesivo o insistente con la persona que te interesa. Esta actitud, lejos de ser interesante, resultaría incómoda y perjudicial para la conquista que deseas. Intenta cambiar.

Leo

Su polaridad es masculina

Esto resalta el ímpetu con el que enfrentan la vida; un Leo siempre muestra mucha valentía y coraje ante cualquier circunstancia. Esta polaridad los hace pasionales, necesitan estímulos y no pueden tomarse las cosas con tranquilidad, requieren de emoción y aventura. Un signo masculino puede ser autoritario y mandón; saben organizar, dirigir y les encanta establecer las condiciones del juego.

Leo hoy

Te sientes en la capacidad de brindarle la mano a una amistad que hoy necesita de ti. Tu apoyo, posiblemente económico, le permitirá resolver un asunto de suma urgencia. Te lo agradecerá.

Virgo

Signo de tierra

Volvemos a un terreno de introspección, aquí la energía vuelve a replegarse y a no mostrarse fácilmente. Los signos de Tierra son prudentes, no se lanza abruptamente como el Fuego, piensan en las consecuencias de todo y solo al sentirse seguros se animan a entrar en acción. Son concretos, nunca se andan por las ramas, ni se pierden en fantasías, van al grano.

Virgo hoy

El exceso de amor con el que tratas a un familiar te hace pasar por alto algunas reglas y esto te inclina a una flexibilidad que no resulta positiva. Cambia y muéstrate más riguroso, será lo mejor.

Libra

Características del signo

Es la exaltación de Saturno, esto hace que un Libra sea reflexivo, racional, muy inteligente y prudente. Le importará las formas y respeto por las normas, por lo ético o lo establecido. Cuando se encuentra frente a una injusticia, reaccionará furiosamente, no tolera la falta de responsabilidad o de ética. Libra también es la caída del Sol, por lo que el ego queda relegado: aquí lo importante es el bienestar del otro, estar en armonía con todos y si es posible, tiende a inhibir sus deseos por temor a que estos afecten u ofendan a los demás. Marte se encuentra en exilio, las peleas o las confrontaciones no son una opción, por lo menos, en una primera línea. Libra buscará conciliar y pacificar a las almas combativas. Ahora, cuando pierde la calma no habrá quien lo controle: En este signo Marte está en caída, por lo tanto, hay un mal manejo de la ira.

Un libra promedio sufre mucho para tomar decisiones; para ellos el acto de elegir representa un profundo conflicto interno.

Libra hoy

Una responsabilidad que habías olvidado te haría cancelar los planes que organizaste con una persona que desea verte. Explica con claridad lo sucedido para no se generen disgustos o resentimientos.

Escorpio

Su polaridad es femenina

Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Escorpio hoy

Pasar de una aparente calma a actitudes coléricas o intolerantes es consecuencia de mantenerte en estrés y constante tensión. Busca un momento para descansar y recuperar tu tranquilidad.

Sagitario

Arcano del tarot: la templanza

Tanto en la carta de Sagitario (La Templanza) como en la de Géminis (Los Amantes) aparece un ser alado, justo ambos son signos opuestos y representan el eje del conocimiento. Aquí aparece el arcángel Miguel sosteniendo una copa de oro en cada mano, haciendo el trabajo de trasvasar de un recipiente al otro un líquido que no es otro que la esencia humana. Este arcángel hace el trabajo de purificar nuestra psique luego de las pruebas terribles (carta anterior, la Muerte) que enfrentamos. Sobre su pecho se encuentra escrito en hebreo el nombre divino del Tetragrammaton, conocido como Yod, He, Vav, He y traducido como Jehová. Estas cuatro letras tienen un profundo simbolismo que esconde la relación intrínseca entre la esencia del Divino (Yod) con su creación aquí en la Tierra (la segunda He). En su pecho hay un triángulo (influencia divina) dentro de un cuadrado (Saturno, límites) esto quiere decir que el Divino nunca nos podrá alguna prueba que sobrepase nuestra capacidad para enfrentarla. Otra interpretación sería: Las dificultades son misiones que vienen del cielo. En adivinación nos habla de pruebas que nos fortalecen la parte espiritual, tolerancia, acuerdos, convenios y protección de seres divinos o desencarnados.

Sagitario hoy

No te comprometas a resolver asuntos familiares si lo que deseas es tener espacios libres para descansar. Es posible que se generen malos entendidos por no organizarte bien, precaución.

Capricornio

Su regente planetario es Saturno

En astrología clásica, Saturno es frío y seco, cualidades contrarias a la vida, por lo tanto, es de naturaleza maléfica. Su movimiento es muy lento, rige desde la decrepitud y hasta el final de la vida. Da una profunda inteligencia, prudencia, gusto por las ciencias y la investigación. Paciente, perseverante y laborioso. Mal configurado, hace a la persona egoísta, ambiciosa, melancólica, temerosa; no le gusta el contacto con la sociedad, prefiere la soledad y los ambientes con poca luz.

Capricornio hoy

Alguien que sabe que te ha fallado intentará acercarse y mostrarse útil para, de alguna manera, expresar su arrepentimiento y disculparse. No conserves resentimientos y trata de perdonarlo.

Acuario

Características del signo

La empatía que puede sentir es más desde lo intelectual, es por esto que valora las amistades, especialmente aquellas con las que puede compartir conocimiento. El saber lo atrapa, estudia de todo y acumula información. Necesita respuestas y las busca en todas las fuentes, está muy entretenido conociendo y acumulando información. Es el exilio del Sol, por lo que le cuesta ponerse en primer lugar. Es común que tenga ideales sociales, piense en el bienestar común y valore por sobre todo la amistad. No obstante, la regencia de Saturno hace que priorice el mundo interior más que el contacto social. Gusta de conversar y socializar, pero prefiere los espacios privados, la soledad.

Acuario hoy

No busques estrategias para acelerar esa reconciliación o acercamiento que, momentáneamente, no sucederá. Esa persona se acercará por su propia voluntad y solo debes esperar.

Piscis

Profesiones

Empleos donde el apoyo al más sufrido sea importante. Tienen sentido de sacrificio y una gran capacidad de servicio. No pueden estar en lugares donde haya mucha competencia o rivalidad, ellos prefieren una labor donde puedan ser útiles, sin la necesidad de compararse con los demás. Son muy buenos enfermeros, técnicos en medicina, doctores, sacerdotes, guías espirituales, ocultistas, tarotistas, veterinarios, marinos, artistas, músicos, instrumentistas, escenógrafos, médiums, videntes y hosteleros.

Piscis hoy

No malgastes el tiempo libre que tienes en temas sin importancia y acércate a tus seres queridos. Los momentos que compartas con ellos serán luego recuerdos que guardarás por siempre.