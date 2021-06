La Conmebol designó como árbitro principal para el partido Perú vs. Venezuela, por la última ronda del Grupo B en la Copa América 2021, a Patricio Loustau, mientras que Gabriel Chade y Ezequiel Brailovsky serán los jueces de línea y el cuarto árbitro será Facundo Tello, todos ellos argentinos.

En cuanto al VAR, Mauro Vigliano será el árbitro principal y el chileno Cristian Garay actuará como asistente. Loustau ya dirigió a la Blanquirroja en su debut en la Copa América, encuentro que perdió 4-0 ante Brasil.

¿Quién es el árbitro que dirigirá el partido Perú vs. Venezuela?

El árbitro Patricio Loustau ha participado en dos partidos de la Copa América 2021. Su segundo encuentro fue el empate de la selección peruana por 2-2 con Ecuador, aunque en aquel juego fue el cuarto árbitro de la terna.

Al no ser árbitro principal de manera consecutiva en partidos de un mismo equipo, no tiene impedimento alguno de serlo en el Perú vs. Venezuela.

¿Quién es Patricio Loustau?

Patricio Loustau, de 46 años, dirige en la liga argentina desde el año 2009 y es árbitro FIFA desde 2011.

Loustau tiene ya un historial de partidos con el seleccionado. En 2013 llegó a Lima para ponerse al frente del encuentro con Uruguay por las eliminatorias.

El árbitro argentino también dirigió el empate sin goles con Colombia por la Copa América Centenario del 2016. Aquel mismo año también estuvo en el triunfo de Perú en Asunción 1-4 ante Paraguay por las eliminatorias.

Hora del partido Perú vs. Venezuela

El duelo entre Perú y Venezuela será este domingo 27 de junio a las 4.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nacional Mané Garrincha (Brasilia)

Venezuela: canales de transmisión

Los canales en el país llanero que transmitirán el Perú vs. Venezuela son La Tele Tuya, TC Sports.