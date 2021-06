¿Qué dice mi signo hoy? horóscopo diario 25 de junio por signo zodiacal

¿Qué te depara el horóscopo hoy viernes 25 de junio? Entérate de las predicciones para tu signo zodiacal en el amor, salud y dinero.

Aries

Su regente planetario es Marte

En astrología clásica, Marte es seco y caliente, aspectos contrarios a la vida. Por lo tanto, está relacionado con la guerra, el pleito, el combate y la competencia. Según la teoría hipocrática de los cuatro humores, Marte tiene relación con el temperamento colérico y la bilis amarilla. Bien dispuesto, de personas valientes, vigorosas, rápidas para competir, iniciar o pelear. Mal dispuesto, tiende a los accidentes, las operaciones quirúrgicas; da una personalidad arrogante, una inclinación a buscar el pleito; les encanta el debate por su gusto por la polémica y la confrontación.

Aries hoy

Hay cosas que han finalizado y te está costando aceptarlo. Cuando asumas los cambios con madurez te darás cuenta de las nuevas y mejores oportunidades que se ponen al frente, recuérdalo

Tauro

Sus cualidades

Son reservados, se les puede confiar cualquier cosa y sabrán manejarse en la prudencia y en el silencio. Desarrollan método y son muy realistas, no improvisan en ninguna acción, todo lo estudian detenidamente. Son de sentimientos nobles, sienten compasión por los más sufridos y tienden a ponerse en los zapatos de otro con facilidad. Son constructores, donde están intentarán forjar o construir algo; necesitan estabilizar y concretar.

Tauro hoy

Necesitas llegar a un acuerdo económico con una persona que te resulta compleja por su trato o por su falta de disposición para el diálogo. Pon de tu parte y todo saldrá mejor de lo que esperas.

Géminis

Signo de Aire

Al igual que el Fuego, este elemento es masculino, pero con una expresión más moderada. Aquí la actividad es principalmente mental, los de Aire siempre están pensando en algo, además les interesa aprender y compartir aquello que saben. Tienden a analizarlo todo, esto les dificulta experimentar la vida sentimental o el sentir. Para ellos la razón está por encima de todo.

Géminis hoy

Terminan la mayoría de obstáculos que habían complicado el desarrollo de tus actividades. Hoy comienzas una etapa de mayor tranquilidad y de buenos resultados, solo sé perseverante.

Cáncer

Sus cualidades

Son sensibles, muy emotivos y extremadamente bondadosos. Su imaginación es muy desarrollada, tienden a idealizar o romantizar las situaciones que vive. Están dotados de un fuerte sentido de protección, cuando un ser querido está en peligro no dudan en defenderlo, a costa de todo. Su memoria es fotográfica, no olvidan ningún detalle, incluso pueden recordar imágenes muy claras de la más tierna infancia.

Cáncer hoy

Es posible que te topes con la intolerancia de un compañero que no acepta la forma en que desarrollas tu labor. Lima asperezas y fortalece tus alianzas, solo así trabajarás con más armonía.

Leo

Su cualidad es fija

Contradice el principio del Fuego, lo que le permite mantenerse en una misma situación y no pasar rápidamente a otros proyectos, como le pasaría a Aries. La pasión (Fuego) que puede sentir por algo o por alguien tiende a mantenerse por mucho tiempo, sin desgastarse (fijo). Son constructivos y la energía que reservan les permite vincularse en proyectos de largo alcance, sin agotarse en el camino. La cualidad fija brinda siempre un alto grado de altruismo, haciendo de los Leo personas muy generosas.

Leo hoy

Las cosas están saliendo bien, pero es posible que aún te siga frustrando un tema de tipo sentimental o emocional de poca trascendencia. Dale la espalda a todo lo negativo y fortalece tu autoestima.

Virgo

Arcano de Tarot: el ermitaño

Sobre la cima de una montaña, aparece el Ermitaño, sosteniendo en su mano una lámpara con la que ilumina la fría noche. El agua, símbolo de las emociones, se ha congelado y ahora aparece como hielo por debajo de sus pies: en este arcano los sentimientos se enfrían para darle paso al análisis y al autoconocimiento. Los colores blanco y negro se unen en el gris de su vestimenta, pues la verdadera sabiduría está en integrar los aspectos sombríos e iluminados de la conciencia. Dentro de su lámpara aparece una estrella de seis puntas, en esta figura se unen dos triángulos, uno apuntando al cielo y el otro a la tierra. El Ermitaño ha meditado mucho tiempo y ha logrado encontrar a Dios (triángulo superior) dentro de él (triángulo inferior). Esta luz la muestra desde el pico de una montaña para poder iluminar a todo aquél que se encuentra ascendiendo la compleja ruta del autoconocimiento. En adivinación, esta carta simboliza soledad, prudencia, circunspección, tiempos largos y austeridad.

Virgo hoy

Será un día positivo y lleno de satisfacción pues iniciarás una actividad que te dará placer realizar. Hoy tus ánimos mejoran, esto también te permitirá acercar lazos con tu entorno familiar.

Libra

Sus defectos

Es indeciso, les cuesta definir por temor a herir en su elección. Resalta la inconstancia, el exceso de sensualidad y a veces la pereza (Venus). Puede ser algo superficial, frívolo, influenciable, maleable y con poca voluntad (exilio de Marte).

Libra hoy

No te arriesgues a ejecutar aquello que no conoces al detalle. Tienes a tu alrededor personas que te pueden asesorar de manera correcta. Hoy aprenderás nuevas técnicas que te servirán.

Escorpio

Su polaridad es femenina

Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Escorpio hoy

Alguien te hablará de incursionar en un negocio en apariencia positivo y rentable. Evaluarás al detalle la situación y te darás cuenta que encierra aspectos poco confiables y lo descartarás.

Sagitario

Características del signo

Sagitario es el domicilio más afín a Júpiter (ambos son de Fuego), quiere decir que aquí su energía se manifiesta con más intensidad y hacia el mundo exterior. Júpiter es el planeta más grande del sistema planetario solar, esto hace que Sagitario quiera hacerlo todo a lo grande o tienda a exagerar. Es un signo muy optimista y piensa en abundancia, lo que les permite trazar metas con la convicción de que llegarán a ellas tarde o temprano. El Fuego lo hace impositivo, incluso mandón, pero la naturaleza mutable lo lleva a dudar del camino trazado o de la actitud que ha tomado, esto hace que caigan en contradicciones y ambigüedades.

Sagitario hoy

Una persona que confía mucho en tus talentos te hará una propuesta que conviene aceptar, no la descartes. En el amor, si tienes dudas será mejor que tomes distancia, evita la ambigüedad.

Capricornio

Profesiones

Es bueno para asumir cargos de responsabilidad, en los que pueda planificar al detalle y controlarlo todo. Se siente cómodo con alguna labor que demande responsabilidad, método, rutina e incluso, donde pueda sentirse exigido. Son buenos administradores, directores de empresas, empresarios e incluso, políticos. La minería y labores de agricultura le pueden resultar apasionantes, así como la arquitectura, la construcción o la ciencia.

Capricornio hoy

Llegan cambios inesperados en lo profesional. No le tengas temor a esta nueva etapa y asesórate para que puedas dar lo mejor de ti. En el amor, no dejes que la inseguridad te paralice.

Acuario

Su regente planetario es Saturno

En astrología clásica, Saturno es frío y seco, cualidades contrarias a la vida, por lo tanto, es de naturaleza maléfica. Su movimiento es muy lento, rige desde la decrepitud y hasta el final de la vida. Da una profunda inteligencia, prudencia, gusto por las ciencias y la investigación. Paciente, perseverante y laborioso. Mal configurado, hace a la persona egoísta, ambiciosa, melancólica, temerosa; no le gusta el contacto con la sociedad, prefiere la soledad y los ambientes con poca luz.

Algunas escuelas modernas le brindan la regencia de Urano, lo cual no tendría sentido, puesto que los planetas trans saturninos (Urano, Neptuno y Plutón) no reciben luz solar y, por lo tanto, no tienen incidencia en la conciencia.

Acuario hoy

Podría presentarse un evento imprevisto que alerte a tu entorno. Tomarás las cosas con mucha calma y sabrás encontrar soluciones inmediatas. Serás reconocido por tu rapidez y profesionalismo.

Piscis

Signo de Agua

Este elemento se limita a recibir, no actúa, no acciona, solo percibe y asimila las impresiones que le genera el mundo exterior. El Agua está conectada con las emociones y la sensibilidad, esto le permite captar con mucha más facilidad lo que pueden sentir los demás, ya que es empático. No puede anteponer el mundo material o racional por sobre sus sentimientos, al final estos últimos ganan y lo llevan a renunciar a todo por estar en armonía con lo que siente.

Piscis hoy

No cometas los mismos errores del pasado, ahora que recibirás ese dinero organiza bien tus gastos e intenta ahorrar al máximo. Perder el control te llevaría a la misma situación de inestabilidad.