¿Qué dice mi signo hoy? horóscopo diario 23 de junio por signo zodiacal

¿Qué te depara el horóscopo hoy miércoles 23 de junio? Entérate de las predicciones para tu signo zodiacal en el amor, salud y dinero.

Aries

Arcano del tarot: el emperador

En esta carta del Tarot vemos un gobernante sentado en un trono de piedra. Este trono tiene esculpido en sus cuatro ángulos cabezas de carnero, recordando su relación con Aries. Por debajo de su manta manta roja (color de Marte) se esconde una armadura de acero (metal relacionado al planeta). En su mano derecha porta el Ankh egipcio, símbolo de la vida y la inmortalidad. En la izquierda una esfera dorada, símbolo del poder. El Emperador simboliza el patriarcado, la autoridad y el control.

Aries hoy

No estás contemplando con objetividad esa situación que debes de resolver, aclara tu mente y podrás encontrar las soluciones. En lo sentimental, esa persona te buscará, intenta disculparla.

Tauro

Profesiones

Cualquier empleo que permita estabilidad, un ritmo lento, en un ambiente agradable y donde se experimente cierta rutina. Los sectores relacionados al arte, a la creatividad, la belleza, como la construcción y las finanzas llaman poderosamente su atención. También, es muy común encontrar a un Tauro en profesiones relacionadas a la agricultura o a la ganadería. Son muy buenos banqueros, comerciantes, granjeros, contadores, joyeros y matemáticos.

Tauro hoy

Es posible que te incomode el trato de una persona con la que realices algunas gestiones laborales. No lleves a lo personal la situación y concéntrate en los resultados, todo saldrá positivamente.

Géminis

Sus cualidades

Son hábiles, ingeniosos, se adaptan a todo tipo de circunstancia y persona, no tienen problemas para establecer vínculos y congeniar. Comunicativos, elocuentes y versátiles. Llegan a conclusiones en poco tiempo y actúan con prontitud frente a los problemas. Muy buenos para negociar, tranzar, intermediar y convencer, son maestros de la palabra. Les encanta los viajes y estar en movimiento, además están capacitados para hacer varias cosas al mismo tiempo.

Géminis hoy

Tomas distancia de alguien que no ha cumplido con su palabra y te acercarás a un nuevo proyecto laboral, será exitoso. En lo sentimental, no digas cosas que puedan lastimar a esa persona.

Cáncer

Características del signo:

Este es el signo tradicionalmente relacionado a la familia, pero también puede representar el amor que sentimos por nuestro vecindario, ciudad o nación. El cangrejo avanza con cierta inclinación hacia a un lado. Así son las personas que nacieron bajo este signo zodiacal, avanzan por la vida de una manera diferente, no siempre de forma directa. Es importante entender que esta naturaleza los hace parecer vacilantes, tímidos e inseguros, aunque detrás de esto se esconda un intenso deseo por progresar. Es un signo de Agua, tiene mucha necesidad de ir hacia adentro, necesita replegarse y contemplar qué daños hicieron los impactos del mundo exterior. Los ciclos de la Luna influyen en ese constante vaivén emocional, en esas subidas y bajadas, en esa alteración de sus estados emocionales. La Luna al girar alrededor de la Tierra forma como un anillo de protección que permite desviar el impacto de meteoritos u otras formaciones rocosas del espacio. Las personas de este signo tienen el mismo sentido de protección, varones o mujeres, todos tienen un fuerte sentido maternal y nutricio.

Cáncer hoy

Tus pensamientos están centrados en asuntos familiares, cuidado, la distracción podría traer consecuencias en tu labor. En el amor, no relaciones tu presente con esa experiencia pasada.

Leo

Sus defectos

Puede ser muy orgulloso, la dignidad lo lleva a perder contacto con sus verdaderos deseos y puede distanciarse de lo que anhela, tan solo para mostrarse autosuficiente. En su faceta negativa hay egocentrismo, cierta arrogancia y vanidad. Es muy histriónico y a veces dramático, vive y experimenta su vida como si fuera una verdadera película que el mundo entero debe de conocer y admirar. Puede ser ostentoso y a veces, tiende a despilfarrar sus recursos.

Leo hoy

Aplicarás tus conocimientos para resolver un problema laboral que se presentará. Gracias a tu capacidad todo se podrá resolver. En el amor, no intentes sorprender a esa persona, sé espontáneo.

Virgo

Su cualidad es mutable

El ir y venir de la energía mutable aumenta de sobremanera su indecisión e inquietud; necesitan hacer algo, pero muchas veces no saben qué ni cómo. Lo mutable mezcla el principio masculino con el femenino: por momentos parecen sumisos y tímidos (principio femenino), pero esto resulta ser una sutil estrategia con la que logran dominar a los demás (principio masculino). La mutabilidad provee de objetividad, lo que les permite ponerse en distintos ángulos y apreciar al detalle cualquier situación.

Virgo hoy

Tienes las herramientas y la capacidad para manejar esa labor que te han encomendado, pero es posible que te gobierne cierto temor o inseguridad. Cree en tu capacidad y lograrás resaltar.

Libra

Arcano del tarot: la justicia

El personaje que representa a la Justicia se encuentra entre dos columnas grises, ellas representan el bien y el mal fusionados. En el mismo instante que una persona pierde un puesto de trabajo, otra asume ese mismo cargo como una nueva oportunidad. En este ejemplo, una misma situación genera dos tipos de experiencia completamente opuestas: la tristeza del despedido (consecuencia de una mala gestión) y la alegría del contratado (como resultado de sus estudios y empeño). El bien esconde al mal y el mal esconde al bien; la oscuridad esconde a la luz y viceversa, este es el simbolismo profundo del color gris de las columnas. La mujer de la Justicia tiene el trabajo de medir la proporción de bien y mal de todos nuestros actos, para ello usará los platillos de su balanza, con ella pesará nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. El platillo de la derecha medirá el grado de benevolencia y el de la izquierda el de severidad con la que hemos tratado a los demás. Cada acción es pesada gramo a gramo, absolutamente nada queda fuera de la contabilidad cósmica. Esta carta nos recuerda que todo lo que hemos vivido ha sido escogido como pruebas o recompensas por acciones en otras vidas. Ella también sugiere que nuestras acciones presentes son semillas que darán sus frutos con el correr del tiempo. Todo lo que vivimos nos lo merecemos, así parezca injusto, toda prueba tiene un motivo que traspasa nuestro entendimiento. Aceptar los designios del Divino y hacer el bien a cada instante será la clave para una vida más feliz. En adivinación, esta carta representa las leyes del karma, la justicia, los procesos legales, las alianzas de todo tipo, las firmas y los contratos.

Libra hoy

Es posible que te enteres de algunas gestiones poco transparentes de parte de algunos compañeros o socios. Necesitas fiscalizar al máximo toda gestión encomendada y supervisar los resultados.

Escorpio

Su regente planetario es Marte

En astrología clásica, Marte es seco y caliente, aspectos contrarios a la vida. Por lo tanto, está relacionado con la guerra, el pleito, el combate y la competencia. Según la teoría hipocrática de los cuatro humores, Marte tiene relación con el temperamento colérico y la bilis amarilla. Bien dispuesto, de personas valientes, vigorosas, rápidas para competir, iniciar o pelear. Mal dispuesto, tiende a los accidentes, las operaciones quirúrgicas; da una personalidad arrogante, una inclinación a buscar el pleito; les encanta el debate por su gusto por la polémica y la confrontación.

Escorpio hoy

Podrían cruzarse labores paralelas en algún momento del día. Organiza bien tus actividades y no descuides nada para que puedas tener todo bajo control. No exageres en gastos.

Sagitario

Signo de fuego

Estos signos tienen mucha energía, por eso se los cataloga de masculinos, pues tienen necesidad de saltar, correr, dirigirse y manifestarse. La pasión es otra característica, son muy fogosos. Algo que los distingue y que está muy presente en Sagitario es la franqueza, siempre dicen lo que sienten o piensan, sin ningún tipo de filtro. El Fuego es arrollador, cuando no se maneja bien esta energía, puede dar cierta crueldad o insensibilidad para actuar.

Sagitario hoy

Luego de esa caída económica o laboral, llega a tus manos un proyecto que será viable y muy positivo. No lo dudes y embárcate en esta nueva experiencia. En el amor, no caigas en obsesiones.

Capricornio

Arcano del tarot: el diablo

Cuando la ignorancia y los miedos, contrarios a la verdad del espíritu, empiezan a invadir nuestra mente, es cuando el diablo y sus cadenas pueden apoderarse de nosotros. En el arcano XV del Tarot Rider Waite aparece un ser monstruoso, distorsionando la imagen arquetípica de los cuatro arcángeles elementales: Alas de murciélago contrarias a las de águila, representante de Acuario; cuerpo sólido y tosco, como el aspecto más desagradable de la energía de Tauro; patas de cabra degradando el cuerpo felino de Leo; y, por último, las garras de ave rapaz para simbolizar lo más corrupto de la energía de Escorpio. El personaje levanta la mano derecha haciendo el mudra o un gesto de “alto” y dibujada en la palma de su mano se encuentra el símbolo de Saturno, el planeta de los límites. Este personaje no existe y representa la mentira. Para vencerlo, es importante trascender la materia y sus placeres, pues en ellos se esconden las cadenas que nos harían presa de nuestras propias pasiones, de nuestro lado más sombrío. En adivinación, esta carta simboliza la mentira, las ambiciones, las adicciones, las fuerzas malignas, las obsesiones, las dependencias y los enemigos.

Capricornio hoy

Las rivalidades que hay entre tú y ese compañero laboral están yendo en aumento por la inflexibilidad que ambos manifiestan. No dejes que esto roce los extremos y busca la conciliación.

Acuario

Características del signo

Tanto Capricornio como Acuario son signos regidos por Saturno, pero uno es de Tierra (sequedad) y otro es de Aire (humedad) y esto permite que tengan naturalezas muy diferentes. La humedad le permite sentir empatía y a pesar de ser un signo saturnino, no tendrá la frialdad o la distancia de Capricornio; a un Acuario le interesa que todos estén bien y, si bien no será el más afectuosos del zodiaco, tendrá facilidad para ponerse en el lugar del otro.

La empatía que puede sentir es más desde lo intelectual, es por esto que valora las amistades, especialmente aquellas con las que puede compartir conocimiento. El saber lo atrapa, estudia de todo y acumula información. Necesita respuestas y las busca en todas las fuentes, está muy entretenido conociendo y acumulando información. Es el exilio del Sol, por lo que le cuesta ponerse en primer lugar. Es común que tenga ideales sociales, piense en el bienestar común y valore por sobre todo la amistad. No obstante, la regencia de Saturno hace que priorice el mundo interior más que el contacto social. Gusta de conversar y socializar, pero prefiere los espacios privados, la soledad.

Acuario hoy

Luego de esa pelea o distanciamiento, ese familiar se acercará para conciliar contigo y pedirte disculpas. La armonía se reestablece a tu alrededor, esto te inyectará de energía y optimismo.

Piscis

Su regente planetario es Júpiter

En astrología clásica, Júpiter es caliente y húmedo, atributos necesarios para la gestación de la vida, por lo tanto, es considerado como un planeta benéfico. Rige sobre la madurez hasta los 68 años. Bien dispuesto hace a las personas religiosas, justas, fieles, misericordiosas, alegres, generosas y llenas de gracia. En el destino, influye sobre la riqueza, los honores, las dignidades, la fama, la gloria, la abundancia de hijos y la felicidad con ellos. Es significador natural del dinero, por lo tanto, favorece sobre el bienestar económico y la expansión.

Algunas escuelas modernas le brindan la regencia de Neptuno. Esto no tendría sentido, puesto que los planetas trans saturninos (Urano, Neptuno y Plutón) no reciben luz solar y, por lo tanto, no inciden en la conciencia individual.

Piscis hoy

Has experimentado cambios muy fuertes y es posible que conserves cierto temor por las cosas que lleguen en el futuro. Saca de tu mente imágenes falsas que te atormentan, todo mejorará.