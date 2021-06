Revisa toda la programación de fútbol en vivo hoy miércoles 23 de junio. Conoce qué partidos se juegan, los horarios y canales de TV que transmiten en directo para Latinoamérica, España y Estados Unidos. La Copa Libertadores, Champions League, Copa América, Liga MX, Superliga Argentina, LaLiga Santander y otras competiciones.

Dentro de los partidos de hoy televisados tenemos Ecuador vs. Perú, Brasil vs. Colombia, Portugal vs. Francia, Alemania vs. Hungría. Revisa el calendario completo de fútbol en vivo a continuación.

Partidos, horarios y canales para hoy miércoles 23 de junio del 2021

Copa América

Hora Partidos TV 16.00 Ecuador vs. Perú América TV, DirecTV Sports 19.00 Brasil vs. Colombia DirecTV Sports

Eurocopa

Hora Partidos TV 11.00 Suecia vs. Polonia DirecTV Sports 11.00 Eslovaquia vs. España DirecTV Sports 14.00 Alemania vs. Hungría DirecTV Sports 14.00 Portugal vs. Francia América TV, DirecTV Sports

Brasileirão

Hora Partidos TV 17.00 Flamengo vs. Fortaleza Premiere 17.00 São Paulo vs. Cuiabá Globo 17.00 RB Bragantino vs. Palmeiras Premiere 17.00 Atlético Goianiense vs. Fluminense SporTV

Primera división de Uruguay

Hora Partidos TV 11.00 Villa Española vs. Rentistas GolTV 13.45 Torque vs. Peñarol GolTV

Major League Soccer