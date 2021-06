¿Qué dice mi signo hoy? Horóscopo diario 22 de junio por signo zodiacal

¿Qué te depara el horóscopo hoy martes 22 de junio? Entérate de las predicciones para tu signo zodiacal en el amor, salud y dinero.

Aries

Profesiones

Todas aquellas que le permita ejercer voz de mando y donde pueda tomar iniciativas. Es muy común que busquen la independencia, ya que tienen problemas para obedecer. Tienen preferencia por cargos directivos, ejecutivos, capataces y donde pueda libremente competir. Son buenos para labores relacionadas al deporte. Detestan las actividades rutinarias, el trabajo en equipo y las labores pacientes. Inclinan a la militancia, a los deportes, pueden tener atracción por la medicina y especialmente, por la cirugía.

Aries hoy

Decides abandonar radicalmente ese proyecto que ha traído más pérdidas que ganancias. Serás muy exigente en tus condiciones antes de volverte a vincular en algún negocio o nueva sociedad.

Tauro

Signo de Tierra

Este elemento tiene un principio femenino y, por lo tanto, introvertido. La Tierra no se muestra al mundo exterior como los signos de Fuego, su tendencia es a la introversión, la inhibición, la prudencia y la circunspección. No les gusta pasarse de la línea y desarrollan la sensatez.

Tauro hoy

Hay alguien que intentará afectar tu imagen laboral. Concéntrate en los resultados de tu labor y evita enfrentamientos, será la manera adecuada para neutralizar los ataques y seguir avanzando.

Géminis

Su cualidad es mutable

Al ser una mezcla del principio masculino y femenino, la tendencia es alternar entre ambas polaridades dando acciones contradictorias: Se animan por algo que luego sueltan; empiezan para no continuar, etc. Hay dualidad en esta expresión y mucha flexibilidad; a los mutables les resulta fácil estar en un extremo o en otro; pueden mirar el mundo con distintos lentes, desde distintos ángulos y en cada uno, mostrar una gran adaptación.

Géminis hoy

Ese proyecto o viaje que se ha frustrado no te permite recuperar la concentración en otras actividades. Hoy conversarás con una persona madura y práctica, sus consejos te harán recapacitar.

Cáncer

Sus defectos

Tienden a ser inconstantes, pues se distraen con facilidad. La curiosidad podría traerles problemas, ya que los lleva a meterse en temas que no les competen. Hay tendencia a la dispersión: todo les interesa, pero en nada profundizan. Pueden adoptar pensamientos, formas o posturas de cualquiera que esté en su entorno, esta capacidad para mimetizar les puede traer problemas para encontrar su verdadera identidad. En el peor de los casos, pueden comentar de lo que no deben o de lo que no saben.

Cáncer hoy

Tienes labores pendientes y podrías descuidarlas por concentrarte en algo nuevo que llama tu atención. Ordénate, evitarás consecuencias. En el amor, las tensiones te harían tomar distancia.

Leo

Sus cualidades

Es un signo muy optimista, donde está alegra como si fuera el propio sol, la vida de los demás. Tiene una gran fe en sí mismo, esto le permite conseguir muchos de sus objetivos, pues no le tiene temor a los retos. Sabe organizar equipos, tiene una tendencia natural al liderazgo y lo asume muy bien. Es noble de sentimientos, puede amar intensamente y ser fiel a los dictados del corazón. Hay franqueza y honestidad, no puede guardarse una opinión o sentimientos, siempre hablará expresando su verdad.

Leo hoy

Esa pérdida laboral o económica te ha dejado con una sensación de alerta constante que no te permite confiar en las nuevas posibilidades que se presentan. Calma, las cosas están por mejorar.

Virgo

Su polaridad es femenina

Son ecuánimes, obra con imparcialidad, alejados de apasionamientos. Esta polaridad también les brinda serenidad para actuar, no se impulsan ni pierden el control. Desarrollan mucho la introspección, su mirada es hacia adentro y no se dejan llevar por estímulos externos. Otra característica es la paciencia, soportan bastante y trabajan con mucha calma, esto favorece el resultado de cualquier actividad que realicen.

Virgo hoy

Una persona que aprecias por su honradez te buscará haciéndote una propuesta que evaluarás minuciosamente. Encontrarás en ella muchos beneficios y decidirás aceptarla, no te arrepentirás.

Libra

Su regente planetario es Venus

En Astrología clásica, Venus es ligeramente fría y húmeda. Cualidades favorables para el crecimiento y la vida, es por esto que los antiguos veían en ella una influencia benéfica. Rige sobre la adolescencia y hasta los veintiún años, período de la vida donde la lozanía y la belleza logran su máxima expresión. Los regidos por Venus están dotados de un buen carácter y de un gran magnetismo. Son personas pacíficas, alegres, sociales, tiernas, piadosas y misericordiosas. Inclinan a todo tipo de expresión artística, como el baile y la danza; son elegantes, llenos de gracia en sus gestos, además de sensuales e inclinados a los placeres.

Libra hoy

Aunque no te sientas en la capacidad de solucionar ese problema, no te conviene dejar pasar el tiempo. Si solicitas ayuda, lograrás encontrar a las personas indicadas y todo se resolverá.

Escorpio

Características del signo

Como lo mencionamos al inicio, este signo del zodiaco tiende a conservar (fijo) las emociones (Agua) dolorosas (Marte). Uno de sus principales aprendizajes es el dejar ir, el permitir soltar y con ello liberarse. El Agua es memoriosa, un Escorpio nunca olvida ni los favores ni los daños que haya recibido, así estos vengan de la infancia. De ahí la mala prensa que se ha generado a su alrededor, respecto al rencor o la venganza. Esto no es real, su inclinación no es buscar destruir a quien lo dañó. Es, más bien, la incapacidad para olvidar, pues tiende a tocar constantemente la herida. La meta de un Escorpio es liberarse de los instintos primarios del alacrán (rencor, celos, pasiones) y elevarse por encima de sus emociones básicas, en pocas palabras, renacer como el Ave Fénix.

Escorpio hoy

Aprovecharás un tiempo libre que tendrás para resolver asuntos familiares que estaban siendo aplazados. Notarás la incomodidad de un familiar que te sentía indiferente y te disculparás.

Sagitario

Arcano del Tarot: la templanza

Tanto en la carta de Sagitario (La Templanza) como en la de Géminis (Los Amantes) aparece un ser alado, justo ambos son signos opuestos y representan el eje del conocimiento. Aquí aparece el arcángel Miguel sosteniendo una copa de oro en cada mano, haciendo el trabajo de trasvasar de un recipiente al otro un líquido que no es otro que la esencia humana. Este arcángel hace el trabajo de purificar nuestra psique luego de las pruebas terribles (carta anterior, la Muerte) que enfrentamos. Sobre su pecho se encuentra escrito en hebreo el nombre divino del Tetragrammaton, conocido como Yod, He, Vav, He y traducido como Jehová. Estas cuatro letras tienen un profundo simbolismo que esconde la relación intrínseca entre la esencia del Divino (Yod) con su creación aquí en la Tierra (la segunda He). En su pecho hay un triángulo (influencia divina) dentro de un cuadrado (Saturno, límites) esto quiere decir que el Divino nunca nos podrá alguna prueba que sobrepase nuestra capacidad para enfrentarla. Otra interpretación sería: Las dificultades son misiones que vienen del cielo. En adivinación nos habla de pruebas que nos fortalecen la parte espiritual, tolerancia, acuerdos, convenios y protección de seres divinos o desencarnados.

Sagitario hoy

Te está costando entender las razones de ese compañero laboral que ha procedido contrario a tus indicaciones. Muestra más tolerancia y podrás entender los motivos que lo forzaron.

Capricornio

Signo de Tierra

Al ser de energía femenina, la Tierra no inicia, mas bien mantiene, estructura y construye. Tampoco se mueve o cambia de dirección, por lo tanto, puede sostenerse en una idea y trabajarla pacientemente, hasta materializarla. La Tierra reconoce al mundo físico como única realidad y toma todo lo que se relacione con lo espiritual o filosófico con cierto escepticismo.

Capricornio hoy

No te dejes intimidar por esa persona que te exige resultados y solicita el apoyo de esa amistad en la que confías. Con su apoyo y tu constancia lograrás cumplir con todo lo encomendado.

Acuario

Profesiones

Necesitan de una profesión que pueda brindarle independencia, autonomía y posibilidad de experimentar. Le va bien una carrera ligada a la tecnología o a las comunicaciones, también aquellas relacionadas a la creatividad o la vanguardia. Las ciencias, la aeronáutica, la radio, el cine o la televisión son ámbitos donde podrá desplegar todos sus talentos.

Acuario hoy

Recibirás una comunicación de esa persona que sabes es inestable. No te conviene acercarte, ya que volvería a generarte la incertidumbre e inseguridad que habías superado, recuérdalo.

Piscis

Su cualidad es mutable

Esto lo conduce a distintas direcciones sin saber a cuál dirigirse, lo que le genera problemas para tomar decisiones. Hay mucha flexibilidad en los signos de esta cuadruplicidad, se adaptan fácilmente a todo, se dejan llevar por la corriente sin considerar si resulta o no favorable. El Agua es empática, al igual que lo mutable, esta doble dosis de empatía le ayuda a percibir las emociones de otros e incluso mimetizarse a ellas.

Piscis hoy

Hoy te acompañará un excelente estado de ánimo. Mirar las cosas desde un lado positivo te permitirá resolver cualquier problema con mucha rapidez. Llegan buenas noticias en lo laboral.