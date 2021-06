Revisa toda la programación de fútbol en vivo hoy martes 22 de junio. Conoce qué partidos se juegan, los horarios y canales de TV que transmiten en directo para Latinoamérica, España y Estados Unidos. La Eurocopa 2020 y la Champions League son las competiciones principales.

Dentro de los partidos de hoy televisados tenemos República Checa vs Inglaterra, Croacia vs Escocia, Folgore vs Prishtina. Revisa el calendario completo de fútbol para hoy a continuación.

Partidos, horarios y canales para hoy martes 22 de junio

Campeonato Europeo de la UEFA

Hora Partido TV 14:00 Croacia vs Escocia DirecTV Sports 14:00 República Checa vs Inglaterra DirecTV Sports

Champions League

Hora Partido TV 13:00 Folgore vs Prishtina BT Sport App 13:00 HB vs Inter Club d’Escaldes BT Sport App

Primera división de Uruguay