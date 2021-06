Disney Plus sigue cautivando con sus nuevas series y películas, y desde su estreno se ha convertido en una de las plataformas más conocidas a nivel mundial, en especial del público más joven.

La aplicación está disponible para una gran variedad de dispositivos. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes que existen al respecto es si nuestro Smart TV es compatible con la plataforma. Por ello, en esta nota te contamos en qué marcas y modelos de TV puedes bajar Disney Plus y cómo hacerlo.

Disney+ la plataforma de streaming de moda

El mercado de las plataformas de streaming se amplió considerablemente desde que varias cadenas de televisión y empresas de tecnología decidieron hacerle la competencia a Netflix, que hasta el día de hoy sigue siendo el rey indiscutible.

Disfrutar de un amplio catálogo de series y películas desde la comodidad del hogar es algo que Disney entendió bien que podía funcionar. Así, tras la compra de FOX por parte de la casa del ratón animado, solo era cuestión de tiempo para que aprovecharan la oportunidad de tener tanto contenido bajo su posesión.

De tal manera, en noviembre de 2019, Disney Plus se lanzó en Estados Unidos y fue expandiéndose a todos los continentes progresivamente. En Latinoamérica llegaría en el mismo mes del siguiente año.

Desde entonces, han pasado 7 meses y Disney Plus se ha vuelto una de las plataformas de streaming que más rápidamente atrajo seguidores apoyándose más que nada en sus nuevas series de Marvel (Wandavision, Falcon y el soldado del invierno, Loki) y las del universo de Star Wars (The Mandalorian, Clone Wars, The Bad Batch).

¿En qué marcas de TV puedes ver Disney Plus?

Disney Plus está disponible para televisores Smart de las marcas LG, Samsung y Android que posean el sistema operativo WebOS, Tizen y Android TV, respectivamente. Sin embargo, solo algunos modelos del año 2016 en adelante podrán encontrarlo disponible para su descarga.

Cómo descargar Disney+ en tu Smart TV

Puedes bajar Disney Plus en tu Smart TV desde la distintas tiendas oficiales de cada modelo y marca del dispositivo. A continuación, te mostramos la guía completa.

Descargar Disney+ en televisores LG con webOS

En el caso de los que posean televisores de la marca LG, su Smart debe ser un modelo del 2016 en adelante y tener instalado el sistema operativo WebOS 3.0 a más. De lo contrario, no podrán encontrar la aplicación de Disney Plus disponible en la LG Store.

Cabe resaltar que los modelos de TV LG que usen NetCast OS no son compatibles con la plataforma de streaming. Tampoco funcionará si utilizan el navegador web en cualquier modelo que tengan los usuarios.

Pasos para instalación:

Presiona el botón Home en el control remoto (por lo general es el ícono de una casita o la misma palabra).

En la parte inferior se abrirá un menú con las aplicaciones instaladas . En este, entra a LG Content Store .

Entrarás en la tienda de aplicaciones de webOS . En ella, entra en la sección Aplicaciones y juegos .

Aquí deberías encontrar Disney+ , de lo contrario, escribe “disney” en la barra de búsqueda de la parte superior.

Entrarás en la ficha de la aplicación, donde solo debes pulsar el botón de Instalar.

Descargar Disney+ en televisores Samsung con Tizen

Aquellos que hayan obtenido un modelo de televisor Samsung del 2016 en adelante con video en HD y sistema operativo Tizen, podrán descargar sin ningún problema Disney Plus y reproducir sus contenido favoritos.

Las versiones que usen el software de SO Orsay no tendrán compatibilidad con la plataforma de streaming ni tampoco podrán abrirlo desde el navegador web incorporado.

Pasos para instalación:

Presiona el botón Home en el control remoto (por lo general es el ícono de una casita o la misma palabra).

En el menú, pulsa en la sección Apps para acceder a la lista de aplicaciones.

Una vez dentro de la lista de aplicaciones, busca Disney+ .

Cuando veas la aplicación de Disney+ , pulsa sobre ella.

Entrarás en la ficha de la aplicación, donde solo debes pulsar en Descargar.

Descargar Disney+ en televisores con Android TV

Para los usuarios que tengan Android TV, la aplicación de Disney Plus es compatible y descargable desde la Play Store con un amplio rango de televisores e incluso decodificadores que usen el mismo sistema operativo como NVIDIA SHIELD TV y Mi Box.

También se puede para aquellos Smart TV que permiten Android TV, incluidos Sharp AQUOS y Sony Bravia.

Pasos para instalación:

Presiona el botón Home en el control remoto (por lo general es el ícono de una casita o la misma palabra).

En las aplicaciones de la pantalla de inicio, entra en la App Store para entrar a la tienda de aplicaciones.

Una vez dentro busca Disney+ .

Entrarás en la ficha de la aplicación, donde solo debes pulsar en el botón de instalación.

Recuerda que una alternativa más, en caso de que no tengas un televisor Smart compatible, es usar Google Chrome Cast. Este dispositivo te permite transmitir la señal de tu smartphone a tu televisor, por lo que abriendo Disney Plus desde tu móvil puedes disfrutar del servicio en pantalla grande.

Precio de Disney Plus

Precio de Disney Plus en Perú : S/ 25,90 soles al mes o S/ 259,90 soles por la suscripción anual.

Precio de Disney Plus en México : 159 pesos al mes o 1.599 pesos por la suscripción anual.

Precio de Disney Plus en Argentina : 385 pesos al mes o 3.850 pesos por la suscripción anual.

Precio de Disney Plus en Chile : 6.500 pesos al mes o 64.900 pesos por la suscripción anual.

Precio de Disney Plus en Colombia : 23.900 pesos al mes o 239.900 pesos por la suscripción anual.

Precio de Disney Plus en Costa Rica, Ecuador y Panamá : 5,99 dólares al mes o 59,99 dólares por la suscripción anual.

Precio de Disney Plus en Uruguay : 7,49 dólares al mes o 74,99 dólares por la suscripción anual.

Precio de Disney Plus en Brasil: 27,90 reales al mes o 279,90 reales por la suscripción anual.

Disney Plus estrena mensualmente varias series y películas. Dentro de sus producciones más recientes están la serie Loki y la película de Pixar, Luca, las cuales puedes disfrutar desde ya con una suscripción o con el período de prueba gratis de siete días.