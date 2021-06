¿Qué dice mi signo hoy? horóscopo diario 19 de junio por signo zodiacal

¿Qué te depara el horóscopo hoy sábado 19 de junio? Entérate de las predicciones para tu signo zodiacal en el amor, salud y dinero.

Aries

Su cualidad es cardinal

Con esta cualidad, nuevamente masculina, tenemos dos dosis de esta polaridad. Los cardinales inician y toman decisiones. Además, tienden a emprender, son pasionales, impacientes, impetuosos y autoritarios.

Aries hoy

Esa persona que amas siente que no estás siendo muy transparente y es posible que tome distancia hasta que se puedan aclarar los malos entendidos. No te quedes suspendido y aclara sus dudas.

Tauro

Su regente planetario es Venus

En Astrología clásica, Venus es ligeramente fría y húmeda. Cualidades favorables para el crecimiento y la vida, es por esto que los antiguos veían en ella una influencia benéfica. Rige sobre la adolescencia y hasta los veintiún años, período de la vida donde la lozanía y la belleza logran su máxima expresión. Los regidos por Venus están dotados de un buen carácter y de un gran magnetismo. Son personas pacíficas, alegres, sociales, tiernas, piadosas y misericordiosas. Inclinan a todo tipo de expresión artística, como el baile y la danza; son elegantes, llenos de gracia en sus gestos, además de sensuales e inclinados a los placeres.

Tauro hoy

Hay evidencias de la falta de transparencia que ha tenido esa persona. Desear recuperarla parte de un capricho emocional que necesitas eliminar. Valora la tranquilidad que has recuperado.

Géminis

Características del signo

Géminis es el signo de la comunicación y es proverbial su necesidad por estar al día, actualizarse e informarse. Un géminis necesita recabar información, transmitirla y seguir averiguando más; está conectado con la actualidad y lo inmediato. Tanto en la carta de los Amantes como el propio glifo del signo (los gemelos), nos hablan de dualidad y de vínculo, esto se debe a su deseo por relacionarse y generar intercambio. La curiosidad lo lleva a saber de todo un poco, pero a la vez le trae problemas cuando intenta mantener la concentración en un solo objetivo. Es el signo del aprendizaje, un géminis promedio siempre está actualizándose en algún curso o bien, está leyendo sobre distintas materias, pues tiene una fascinación por aprender. Asimila muy rápido los conceptos, es por esto que se aburre cuando le hablan del mismo tema por mucho tiempo, necesita pasar rápidamente al siguiente capítulo o a otra cosa. En su mente guarda mucha información, pero si no logra concentrarse y profundizar, solo sabrán de todo un poco sin entender de nada.

Géminis hoy

Alguien que aún recuerdas se volverá a acercar con el interés de recuperar tu atención y cariño. Aún no te sientes listo para retomar el vínculo y decidirás mantener tu distancia, será lo mejor.

Cáncer

Sus defectos

Son demasiado susceptibles, cuando alguien los trata con dureza, llegan a ofenderse al instante. Como casi siempre están sujetos a sus estados emocionales, pueden ser algo inconstantes en sus decisiones. Les puede costar entrar en acción, prefieren un estado de reposo antes que una vida llena de aventuras. Tienden a ser dependientes, a veces llegan a ser algo posesivos y absorbentes.

Cáncer hoy

Aunque te has recuperado de esa mala experiencia, no te conviene tener posturas de ganador frente a tus enemigos. La discreción y el silencio evitarán nuevos ataques, tenlo presente.

Leo

Signo de Fuego

Una de las características más destacada del Fuego es la capacidad creativa, siempre están formando nuevas ideas, lo que supondría un problema, ya que a veces sueltan lo que están haciendo para seguir una nueva inspiración. Este elemento es de expresión muy espontánea, no disimulan nada, todo lo expresan de manera franca y abierta, lo que puede hacerlos muy llamativos, el centro de la atención.

Leo hoy

Las aguas se han calmado y vuelve a fluir la comunicación con esa persona. Hoy continuarán compartiendo ideas y fortaleciendo la confianza, en poco tiempo se dará ese encuentro que deseas.

Virgo

Su polaridad es femenina

Son ecuánimes, obra con imparcialidad, alejados de apasionamientos. Esta polaridad también les brinda serenidad para actuar, no se impulsan ni pierden el control. Desarrollan mucho la introspección, su mirada es hacia adentro y no se dejan llevar por estímulos externos. Otra característica es la paciencia, soportan bastante y trabajan con mucha calma, esto favorece el resultado de cualquier actividad que realicen.

Virgo hoy

Ambas partes fueron muy golpeadas por esa separación. Proponer una reconciliación sin evaluar al detalle los errores que se cometieron no conduciría a nada. Detente y trata de reflexionar.

Libra

Arcano de Tarot: el ermitaño

Sobre la cima de una montaña, aparece el Ermitaño, sosteniendo en su mano una lámpara con la que ilumina la fría noche. El agua, símbolo de las emociones, se ha congelado y ahora aparece como hielo por debajo de sus pies: en este arcano los sentimientos se enfrían para darle paso al análisis y al autoconocimiento. Los colores blanco y negro se unen en el gris de su vestimenta, pues la verdadera sabiduría está en integrar los aspectos sombríos e iluminados de la conciencia. Dentro de su lámpara aparece una estrella de seis puntas, en esta figura se unen dos triángulos, uno apuntando al cielo y el otro a la tierra. El Ermitaño ha meditado mucho tiempo y ha logrado encontrar a Dios (triángulo superior) dentro de él (triángulo inferior). Esta luz la muestra desde el pico de una montaña para poder iluminar a todo aquél que se encuentra ascendiendo la compleja ruta del autoconocimiento. En adivinación, esta carta simboliza soledad, prudencia, circunspección, tiempos largos y austeridad.

Libra hoy

Un giro de circunstancias empieza a acelerar esa situación económica que parecía detenerse. En lo personal, recibirás una llamada de esa persona que te interesa, todo cambia a tu favor.

Escorpio

Sus cualidades

Es intuitivo y tiene mucha astucia, no se deja llevar por lo aparente, detecta rápidamente la mentira y llega al fondo de las cosas. Son regidos por Marte, esto los hace combativos, saben pelear y lo hacen de manera estratégica; para cualquier cosa se toman tu tiempo, nada que elabore un Escorpio será hecho de manera improvisada. Es tenaz, perseverante, no se cansa hasta conseguir sus objetivos. Soportan el dolor, aguantan con mucha entereza las pruebas más duras de la vida; para cuando una crisis aparece, lo mejor es tener a un Escorpio al lado.

Escorpio hoy

Ese llamado que hiciste ha acercado a amistades que desean ayudarte. Hoy tendrás apoyo y distintas respuestas para resolver ese tema que tanto te preocupaba. Todo empieza a resolverse.

Sagitario

Profesiones

Cualquier actividad que demande discreción, que pueda hacerse en silencio o de forma oculta. Labores relacionadas con la investigación, la criminalística, la psiquiatría o la medicina, especialmente la cirugía. Son buenos detectives, policías, militares, psicólogos, ocultistas, tarotistas, financieros, agentes de seguros y dueños de pompas fúnebres.

Sagitario hoy

Esa persona que te está haciendo esa propuesta no es del todo transparente y has evidenciado su proceder. Es el momento de tomar distancia y no vincularte en nada que pueda afectarte.

Capricornio

Su cualidad es cardinal

Esta energía es masculina (acción) y sonará contradictorio, puesto que hablamos de un signo femenino. Se explicaría de la siguiente manera: Capricornio entra en acción (cardinal) para construir en el mundo material (Tierra). Aquí se encuentra el principal motivo del porqué los nativos de este signo no pueden estar quietos; ellos moverán y empujarán todo lo que fuera necesario para construir algo sólido (profesión, bienes, etc.).

Capricornio hoy

El día se presentará tranquilo, empieza a resolverse con facilidad aquello que te generaba preocupación. Por la tarde, pensarás en visitar amigos o familiares, pasarás un buen momento.

Acuario

Su regente planetario es Saturno

En astrología clásica, Saturno es frío y seco, cualidades contrarias a la vida, por lo tanto, es de naturaleza maléfica. Su movimiento es muy lento, rige desde la decrepitud y hasta el final de la vida. Da una profunda inteligencia, prudencia, gusto por las ciencias y la investigación. Paciente, perseverante y laborioso. Mal configurado, hace a la persona egoísta, ambiciosa, melancólica, temerosa; no le gusta el contacto con la sociedad, prefiere la soledad y los ambientes con poca luz.

Acuario hoy

No sumes actividades a tu agenda cuando tienes pendientes varias cosas por realizar. La sobrecarga te generaría tensión y puedes evitarlo. En lo familiar, no tengas actitudes impositivas.

Piscis

Características del signo

Piscis es un signo muy sensible, en él se mezcla la pasividad de lo femenino, la emotividad del agua y la permeabilidad de lo mutable. Sumemos la regencia de Júpiter, un planeta que tiende a amplificar todo lo que toca, con este último ingrediente se nos suma la exageración con la que Piscis experimenta el amor o el dolor. Toda esta mezcla de energías amplificadoras y receptivas hacen de este signo uno muy empático con el mundo exterior. Piscis ama a la humanidad, la entiende y la comprende, también ama a los animales, la naturaleza, el cosmos y todo aquello que pueda contemplarse y permita fusión.

Piscis hoy

Te sorprenderá la comunicación o visita de una amistad que desea verte. Salir un momento te permitirá despejar tu mente y recuperar esos ánimos que estabas perdiendo. Lo disfrutarás.