Revisa toda la programación de fútbol en vivo hoy sábado 19 de junio. Conoce qué partidos se juegan, los horarios y canales de TV que transmiten en directo para Latinoamérica, España y Estados Unidos. La Eurocopa, Copa América, Brasileirão, Major League Soccer, Copa Bicentenario y otras competiciones.

Dentro de los partidos de hoy televisados tenemos Hungría vs. Francia, Portugal vs. Alemania, España vs. Polonia, Sporting Cristal vs. Cusco FC. Revisa el calendario completo de fútbol en vivo a continuación.

Partidos, horarios y canales para hoy sábado 19 de junio

Eurocopa

Hora Partido TV 8:00 Hungría vs. Francia DirecTV Sports 610 y 1610 11:00 Portugal vs. Alemania DirecTV Sports 610 y 1610 14:00 España vs. Polonia DirecTV Sports 610 y 1610

Copa Bicentenario

Hora Partido TV 10:00 Unión Comercio vs. Santa Rosa PNP GOL Perú 15:00 Sporting Cristal vs. Cusco FC GOL Perú 19:00 Carlos Manucci vs. Deportivo Llacuabamba GOL Perú

Brasileirão

Hora Partido TV 19:00 Flamengo vs. RB Bragantino Fanatiz

Primera División de Uruguay

Hora Partido TV 8:00 Sud América vs. River Plate GOL TV 10:15 Progreso vs. Cerro Largo GOL TV 13:00 Boston River vs. Nacional GOL TV 15:15 Wanderers vs. Villa Española GOL TV

Primera División de Venezuela

Hora Partido TV 15:00 Aragua vs. Deportivo Lara GOL TV Play 18:00 Caracas vs. Metropolitanos GOL TV Play

Major League Soccer