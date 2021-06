¿Qué dice mi signo hoy? horóscopo diario 17 de junio por signo zodiacal

¿Qué te depara el horóscopo hoy jueves 17 de junio? Entérate de las predicciones para tu signo zodiacal en el amor, salud y dinero.

Aries

Su polaridad es masculina

En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Aries hoy

Te será muy evidente la actitud evasiva de alguien que debe de devolverte una cantidad de dinero. No dejes de presionar. En lo personal, pasarás un día tranquilo, alejado de sobresaltos.

Tauro

Su regente planetario es Venus

En Astrología clásica, Venus es ligeramente fría y húmeda. Cualidades favorables para el crecimiento y la vida, es por esto que los antiguos veían en ella una influencia benéfica. Rige sobre la adolescencia y hasta los veintiún años, período de la vida donde la lozanía y la belleza logran su máxima expresión. Los regidos por Venus están dotados de un buen carácter y de un gran magnetismo. Son personas pacíficas, alegres, sociales, tiernas, piadosas y misericordiosas. Inclinan a todo tipo de expresión artística, como el baile y la danza; son elegantes, llenos de gracia en sus gestos, además de sensuales e inclinados a los placeres.

Tauro hoy

El poco compromiso que ha demostrado un compañero respecto a su labor te hace dudar de la eficacia de sus funciones. Hoy supervisarás cada gestión que realice, solo evita ser muy exigente.

Géminis

Su cualidad es mutable

Al ser una mezcla del principio masculino y femenino, la tendencia es alternar entre ambas polaridades dando acciones contradictorias: Se animan por algo que luego sueltan; empiezan para no continuar, etc. Hay dualidad en esta expresión y mucha flexibilidad; a los mutables les resulta fácil estar en un extremo o en otro; pueden mirar el mundo con distintos lentes, desde distintos ángulos y en cada uno, mostrar una gran adaptación.

Géminis hoy

El temor a fracasar no debe de paralizarte. Confía en tus talentos y vincúlate en ese nuevo proyecto, te dará más resultados de los que imaginas. Vuelve la armonía a tu entorno familiar.

Cáncer

Signo de Agua

Conserva mucho del principio femenino, todo lo interioriza, va hacia adentro y está atento a las señales del mundo exterior. Es receptivo y pasivo, inclina a recibir más que a dar o actuar. Este elemento exalta el lado sensible, lo que les permite entender con facilidad el estado emocional de los demás. El Agua, además, está conectada con lo emotivo, esto hace que se emocionen con mucha facilidad (alegrías o tristezas, todo lo sienten intensamente). El Agua es receptiva y memoriosa.

Cáncer hoy

Una persona que sabes es poco transparente se acercará para conocer detalles de tu situación laboral o económica, sé discreto. En el amor, luego de ese mal momento volverá la tranquilidad.

Leo

Profesiones

Toda labor que esté relacionada con el organizar, dirigir y mandar. Es muy creativo, necesita espacios donde pueda inspirarse y plasmar sus ideas, muchas de ellas, brillantes y exitosas. Son buenos directores, jefes, presidentes de directorio, capataces, organizadores y encargados. Es el signo del arte dramático, hay muchas personas dedicadas a la actuación que nacieron bajo este signo zodiacal. Pueden ser buenos joyeros, actores, organizadores de eventos y fiestas, etc.

Leo hoy

Una amistad te hará ver algunos errores que estabas cometiendo y habías pasado por alto. Hoy trabajarás de manera ordenada y eficiente. En el amor, no es conveniente que retomes esa relación.

Virgo

Sus defectos

Es excesivamente crítico, ningún error dejará de ser observado. Esto mismo puede llevarlo a ser muy perfeccionista, nunca nada que caiga en sus manos estará completamente bien hecho. Puede ser demasiado escéptico e hiper racional, rozando los extremos y el prejuicio. Puede llegar a ser hipocondríaco, muy temeroso y nervioso. Además, es rutinario, apático, poco expresivo y materialista.

Virgo hoy

Tendrás que dividirte en una serie de gestiones, pero sabrás responder con prontitud a todas las exigencias. En el amor, esa persona que parecía tan indecisa se acerca y hablará de sus sentimientos.

Libra

Características del signo

Es la exaltación de Saturno, esto hace que un Libra sea reflexivo, racional, muy inteligente y prudente. Le importará las formas y respeto por las normas, por lo ético o lo establecido. Cuando se encuentra frente a una injusticia, reaccionará furiosamente, no tolera la falta de responsabilidad o de ética. Libra también es la caída del Sol, por lo que el ego queda relegado: aquí lo importante es el bienestar del otro, estar en armonía con todos y si es posible, tiende a inhibir sus deseos por temor a que estos afecten u ofendan a los demás. Marte se encuentra en exilio, las peleas o las confrontaciones no son una opción, por lo menos, en una primera línea. Libra buscará conciliar y pacificar a las almas combativas. Ahora, cuando pierde la calma no habrá quien lo controle: En este signo Marte está en caída, por lo tanto, hay un mal manejo de la ira.

Libra hoy

Te cuesta tomar decisiones por ti mismo, pero ha llegado el momento de enfrentar una situación que te impulsa a resolver sin seguir la pauta de tus superiores. No dudes de tu capacidad.

Escorpio

Arcano del Tarot: la muerte

En el arcano sin nombre vemos cabalgar al cuarto jinete del apocalipsis, con rostro cadavérico y portando una bandera de color negro donde figura la rosa mística, símbolo de la vida. Aquí la simbología es muy clara: La muerte precede a la vida. Ambos conceptos, aparentemente opuestos, danzan en conjunto para tejer la experiencia de la evolución. Cuando nuestro cuerpo pierde energía vital para lentamente apagarse, es la conciencia la que ha decidido abandonarlo para seguir su evolución en las esferas superiores. Morir en la carne para nacer en el espíritu; morir en el espíritu para nacer en la carne, es el ir y venir en la cadena sucesiva de encarnaciones donde la única meta es la purificación del espíritu. El centro de la rosa blanca está lleno de semillas, ellas corresponden al karma que hemos generado en la actual encarnación y que invariablemente arrojarán sus frutos cuando volvamos a nacer. En adivinación, esta carta advierte de cambios que sobrevendrán, algunos de manera drástica e irreversible, término doloroso de una etapa de la vida para un volver a comenzar.

Escorpio hoy

Las demoras que se han presentando te obligan a tomar con más seriedad esa labor que parecía fácil de resolver. Terminarás el día agotado, es posible que canceles reuniones para descansar.

Sagitario

Sus cualidades

Es optimista, muy activo, jovial, entusiasta, amante de la libertad, de los viajes y del mundo espiritual. Le interesa el progreso, los estudios, la filosofía, la política y el conocer distintas culturas. En su corazón hay benevolencia, desprendimiento, generosidad, honestidad y magnanimidad. Donde hay un Sagitario, hay un ambiente de risas alrededor, tiene muchas ocurrencias y les encanta divertir.

Sagitario hoy

La forma en que has resuelto ese inconveniente laboral ha sorprendido a tu entorno. Empezarán a hablar sobre tu gestión. Llega una época de reconocimiento y cambios favorables, aprovéchalo.

Capricornio

Su cualidad es cardinal

Esta energía es masculina (acción) y sonará contradictorio, puesto que hablamos de un signo femenino. Se explicaría de la siguiente manera: Capricornio entra en acción (cardinal) para construir en el mundo material (Tierra). Aquí se encuentra el principal motivo del porqué los nativos de este signo no pueden estar quietos; ellos moverán y empujarán todo lo que fuera necesario para construir algo sólido (profesión, bienes, etc.).

Capricornio hoy

No tiendes a ser muy comunicativo, pero hoy te verás en la necesidad de exponer tus ideas y convencer al entorno. Solo confía en ti mismo y lograrás resaltar más de lo que imaginas.

Acuario

Arcano del Tarot: la estrella

Bajo un cielo despejado donde brillan los siete planetas clásicos rodeando a una gran estrella de ocho puntas, representando al divino, se encuentra la sacerdotisa de la naturaleza, completamente desnuda y derramando el contenido de dos vasijas. Ella es invisible a la mirada del profano y para camuflarse utiliza los paisajes más hermosos de la naturaleza: corre invisible por la corriente de los ríos, conversa con el universo elevando mensajes a través del cantar de las aves, huye de nosotros cuando el venado huye del cazador; solo se deja ver por el iniciado o cuando ingresamos en un profundo estado de meditación. Es con los sentidos internos que logramos contemplarla. En la mano derecha sostiene una vasija y derrama sus aguas sobre un pozo, esas son las aguas del inconsciente individual vertidos en el inconsciente colectivo. En la mano izquierda sostiene otra vasija, las aguas que caen de ella se dividen en cinco chorros, representa la conciencia individual, los sentidos físicos y la experiencia de estos en la materia (caen sobre la tierra). Un ibis (ave egipcia) aparece en el fondo, posada sobre un árbol, representa a la mente humana, lo volátil del pensamiento y la necesidad de aquietarse para que pueda percibir un mundo más sutil desde la autocontemplación. En adivinación esta carta representa la esperanza, favores que vienen del cielo, la buena suerte, la buena fortuna y el apoyo de las amistades.

Acuario hoy

Deberás de realizar varios desplazamientos por cuestiones laborales. No te permitas caer en un cuadro de estrés. Si te sabes manejar lograrás culminar todo de manera exitosa, recuérdalo.

Piscis

Características del signo

Venus logra su exaltación en Piscis. A este signo del zodiaco le importa de sobremanera amar, es muy romántico, necesita sentirse deseado y querido. Muchos nacidos bajo este signo zodiacal tienen agrado por la moda, la belleza, el verse bien. Además, son muy sensuales y dados a los placeres. Venus es lo apetecible y Piscis rige sobre los líquidos, algunos pueden inclinar a la bebida e incluso, a las drogas.

Mercurio tiene caída y exilio en este signo zodiacal. Los piscis tienen problemas para discriminar o categorizar. No pueden separar con facilidad lo que es bueno de lo que no conviene, les resulta muy complejo, pues siempre se impone lo que sienten.

Piscis hoy

Tu labor está siendo monótona, lo que te hace pensar en retomar algunas actividades que antes resultaron más interesantes y lucrativas. No tomes decisiones apresuradas, evalúa con calma.