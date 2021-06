Revisa toda la programación de fútbol en vivo hoy miércoles 16 de junio. Conoce qué partidos se juegan, los horarios y canales de TV que transmiten en directo para Latinoamérica, España y Estados Unidos. La Copa Libertadores, Champions League, Copa América, Liga MX, Superliga Argentina, LaLiga Santander y otras competiciones.

Dentro de los partidos de hoy televisados tenemos Italia vs. Suiza, Turquía vs. Gales, Finlandia vs. Rusia, Internacional vs Atlético Mineiro. Revisa el calendario completo de fútbol en vivo a continuación.

Partidos, horarios y canales para hoy miércoles 16 de junio

Eurocopa

Hora Partidos TV 8.00 Finlandia vs. Rusia DirecTV Sports 11.00 Turquía vs. Gales DirecTV Sports 14.00 Italia vs. Suiza DirecTV Sports

Brasileirão

Hora Partidos TV 17.00 São Paulo vs Chapecoense Premiere 17.00 Internacional vs Atlético Mineiro SporTV 18.30 Corinthians vs RB Bragantino Premiere 19.30 Juventude vs Palmeiras Estadio TNT Sports

USL

Hora Partidos TV 18.30 Louisville City vs Birmingham Legion ESPN Play 19.00 Rio Grande Valley vs Austin Bold ESPN Play 19.00 FC Tulsa vs Sporting Kansas City II ESPN Play 19.00 New York RB II vs Charlotte Independence ESPN Play 19.30 Memphis 901 vs Atlanta United II Youtube 20.00 Colorado Springs vs Tacoma Defiance ESPN Play 20.30 New Mexico United vs San Antonio ESPN Play 21.30 LA Galaxy II vs Las Vegas Lights ESPN Play

Copa Chile