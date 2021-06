Revisa toda la programación de fútbol en vivo hoy martes 15 de junio. Conoce qué partidos se juegan, los horarios y canales de TV que transmiten en directo para América, Latinoamérica, Europa y Asia. Las Eliminatorias para Qatar 2022, Eurocopa 2021, y la primera división de Chile.

Dentro de los partidos de hoy televisados tenemos Francia vs. Alemania, India vs. Afganistán, Irán vs. Iraq, Canadá vs. Haití. Revisa el calendario completo de fútbol en vivo a continuación.

Partidos, horarios y canales para hoy martes 15 de junio

Clasificatorio para la Copa del Mundo

Hora Partido TV 5:25 Japón vs. Kirguistán SportKlub 4 Serbia, Sportklub 4 Croatia 5:25 Tayikistán vs. Myanmar Bet365 9:00 India vs. Afganistán Star Sports 2 Asia, Star Sports HD 2 10:00 Filipinas vs. Maldivas One Sports, One Sports+ 11:30 Irán vs. Iraq IRIB Varzesh, Al Iraqiya Sports 11:30 Bahréin vs. Hong Kong Now Player, Now Sports 3, Bahrain Sport 1 11:45 Tailandia vs. Malasia Astro Arena, Astro Go, RTM TV2 11:45 Emiratos Árabes Unidos vs. Vietnam Dubai Sports 1, Abu Dhabi Sports 1, VTV6 12:00 Bangladésh vs. Omán beIN Sports, Oman TV Sport, T Sports 13:00 China vs. Siria CCTV-5, Guangdong Sports Channel 13:00 Palestina vs. Yemen KSA Sports 2, Palestine Sport 13:00 Arabia Saudita vs. Uzbekistán KSA Sports 1 14:00 Australia vs. Jordania Kayo Sports, ABC, Foxtel Now, Fox Sports 5 14:00 China-Taipei vs. Kuwait KTV Sport 20:05 Canadá vs. Haití Telemundo Deportes En Vivo, OneSoccer 20:05 El Salvador vs. St. Kitts and Nevis Canal 4 El Salvador, TCS GO, fuboTV

Eurocopa 2021

Hora Partido TV 11:00 Hungría vs. Portugal DirecTV Sports 14:00 Francia vs. Alemania DirecTV Sports

Primera división de Chile