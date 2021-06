¿Qué dice mi signo hoy? horóscopo diario 14 de junio por signo zodiacal

¿Qué te depara el horóscopo hoy lunes 14 de junio? Entérate de las predicciones para tu signo zodiacal en el amor, salud y dinero.

Aries

Signo de Fuego

Quiere decir, su principio es masculino y, por lo tanto, son enérgicos, fogosos, francos, tienden a la generosidad (lo hacen porque necesitan destacar), son temerarios, actúan de inmediato y no piensan en las consecuencias. Son espontáneos y un poco exagerados.

Aries hoy

Empiezas a ser consciente que esa actividad que tanto te emociona no está siendo productiva como lo habías imaginado. Antes de abandonarla en su totalidad piensa en replantearla.

Tauro

Arcano del Tarot: el hierofante

El hierofante es un comunicador de los misterios de la sabiduría espiritual. Levanta la mano derecha para pedir la palabra y al mismo tiempo realiza el acto de bendecir a aquellos que buscan su orientación. En la parte superior de su tiara encontramos tres clavos, ellos hacen referencia a la letra hebrea VAV, con la que está relacionada. Esta letra es parecida a la conjunción “Y” de la gramática española. Cuando decimos: “Marido y mujer”, “día y noche” esta conjunción nos permite unir, adicionar o juntar situaciones, personas o cosas, como lo hace también el Hierofante; él nos guía en nuestro camino hacia la unión con el Padre a través del acto de meditar. Cuando cerramos los ojos y conectamos con nuestro mundo interior, nos conducimos al templo donde mora el Padre celestial. El Hierofante representa la familia, la conciliación, la unión, los compromisos, así como la moral, la ética y la ortodoxia.

Tauro hoy

A pesar del amor que sientes por esa persona, tu mente está interfiriendo en tus sentimientos llenándote de cuestionamientos que te llevarían a tomar una distancia innecesaria, evítalo.

Géminis

Sus defectos

Tienden a ser inconstantes, pues se distraen con facilidad. La curiosidad podría traerles problemas, ya que los lleva a meterse en temas que no les competen. Hay tendencia a la dispersión: todo les interesa, pero en nada profundizan. Pueden adoptar pensamientos, formas o posturas de cualquiera que esté en su entorno, esta capacidad para mimetizar les puede traer problemas para encontrar su verdadera identidad. En el peor de los casos, pueden comentar de lo que no deben o de lo que no saben.

Géminis hoy

Estarías perdiendo la motivación que te impulsaba a realizar tu labor. Recupera esos ánimos y no permitas que tus proyectos pierdan fuerza o se desvanezcan. De ti depende cambiar.

Cáncer

Sus cualidades

Son sensibles, muy emotivos y extremadamente bondadosos. Su imaginación es muy desarrollada, tienden a idealizar o romantizar las situaciones que vive. Están dotados de un fuerte sentido de protección, cuando un ser querido está en peligro no dudan en defenderlo, a costa de todo. Su memoria es fotográfica, no olvidan ningún detalle, incluso pueden recordar imágenes muy claras de la más tierna infancia.

Cáncer hoy

Es posible que te acompañe cierta tristeza generada por la distancia que ha tomado una persona querida o significativa. Suelta todo aquello que desea salir de tu vida, no generes ataduras.

Leo

Su regente planetario es el Sol

Su cualidad elemental es caliente y seco, por tal motivo la fertilidad se ve afectada, no favorece al crecimiento. Es el más grande y luminoso de los planetas, se lo relaciona con ideas de poder, autoridad, brillo, fama y reconocimiento. Es significador natural de éxito. Rige desde la juventud hasta los 42 años, período de la vida donde se logra mayor autoafirmación. Un Sol destacado hace a la persona magnánima, justa y honrada. Bien dispuesto, acerca a los cargos públicos, da renombre y el favor de los poderosos.

Leo hoy

Los días han pasado y ahora tienes un entendimiento más elevado de ese problema que habías enfrentado. La calma que estás recuperando te llevará a recuperar fuerzas y deseos de triunfar.

Virgo

Su polaridad es femenina

Son ecuánimes, obra con imparcialidad, alejados de apasionamientos. Esta polaridad también les brinda serenidad para actuar, no se impulsan ni pierden el control. Desarrollan mucho la introspección, su mirada es hacia adentro y no se dejan llevar por estímulos externos. Otra característica es la paciencia, soportan bastante y trabajan con mucha calma, esto favorece el resultado de cualquier actividad que realicen.

Virgo hoy

Estás muy sensible y podrías tomar a mal los comentarios o la crítica constructiva que haría un compañero respecto a tu labor. Muestra más tolerancia y aprenderás nuevas herramientas.

Libra

Su cualidad es cardinal

Esta energía es activa, permite entrar en acción y en movimiento. Sumado al Aire (vínculo), la cualidad Cardinal en el signo de Libra es el impulso (cardinal) por relacionarse con los demás (Aire). Si bien se los juzga de indecisos, cuando toman una decisión pasan inmediatamente a ejecutar. La creatividad es otra característica de los cardinales y en Libra esto se acentúa por la regencia de Venus (arte).

Libra hoy

Estarás muy pendiente de los mensajes que recibirás de una persona. Esto podría mantenerte en una constante distracción que traería consecuencias si estás gestionando algo importante.

Escorpio

Su regente planetario es Marte

En astrología clásica, Marte es seco y caliente, aspectos contrarios a la vida. Por lo tanto, está relacionado con la guerra, el pleito, el combate y la competencia. Según la teoría hipocrática de los cuatro humores, Marte tiene relación con el temperamento colérico y la bilis amarilla. Bien dispuesto, de personas valientes, vigorosas, rápidas para competir, iniciar o pelear. Mal dispuesto, tiende a los accidentes, las operaciones quirúrgicas; da una personalidad arrogante, una inclinación a buscar el pleito; les encanta el debate por su gusto por la polémica y la confrontación.

Escorpio hoy

Esa meta que deseas alcanzar se está convirtiendo en una obsesión que no te permite descansar ni disfrutar de otros aspectos de tu vida. Recupera el equilibrio y lograrás un mejor desarrollo.

Sagitario

Características del signo

Sagitario es el domicilio más afín a Júpiter (ambos son de Fuego), quiere decir que aquí su energía se manifiesta con más intensidad y hacia el mundo exterior. Júpiter es el planeta más grande del sistema planetario solar, esto hace que Sagitario quiera hacerlo todo a lo grande o tienda a exagerar. Es un signo muy optimista y piensa en abundancia, lo que les permite trazar metas con la convicción de que llegarán a ellas tarde o temprano. El Fuego lo hace impositivo, incluso mandón, pero la naturaleza mutable lo lleva a dudar del camino trazado o de la actitud que ha tomado, esto hace que caigan en contradicciones y ambigüedades.

Sagitario hoy

Aunque ahora pueda sonar convincente, sabes que esa persona no tiene buenas intenciones. No te dejes llevar por tus sentimientos sin pasar por el filtro de la razón; debes de alejarte.

Capricornio

Profesiones

Es bueno para asumir cargos de responsabilidad, en los que pueda planificar al detalle y controlarlo todo. Se siente cómodo con alguna labor que demande responsabilidad, método, rutina e incluso, donde pueda sentirse exigido. Son buenos administradores, directores de empresas, empresarios e incluso, políticos. La minería y labores de agricultura le pueden resultar apasionantes, así como la arquitectura, la construcción o la ciencia.

Capricornio hoy

Los planes que tenías empiezan a salir como lo habías imaginado. Será un día de logros y satisfacción. En el amor, no estarías considerando cómo se siente esa persona con tu actitud.

Acuario

Sus defectos

Tiene ideas muy fijas, lo que puede volverlo algo obstinado. En el peor de los casos, cree que sus ideas son más inteligentes que las de otros. Es rebelde, le gusta romper el molde, es extravagante, imprevisible y poco emocional. Puede pasar de un estado a otro sin previo aviso, también tiende a alejarse o acercarse sin que nadie pueda percatarse. Tiene algo de loco y diferente.

Acuario hoy

Ya no hay mucho por evaluar, es evidente que esa situación no está funcionando y necesitas tomar una decisión radical. Los cambios que generes te llevarán a nuevas y mejores etapas.

Piscis

Su polaridad es femenina

Aumentando su quietud, pasividad y receptividad. Tienden a la sumisión, aceptando las órdenes que reciben de otras personas, esto mismo los lleva a ese sentido de sacrificio y renuncia a lo que tienen. Todo es hacia adentro, no exterioriza lo que siente, lo acumula, lo repliega y desde ahí, en el profundo mar de sus emociones, vive los altos y bajos de sus propias mareas.

Piscis hoy

Tu esfuerzo está generándote recompensas materiales y hoy pensarás en realizar alguna compra que tenías planificada. Por la noche, obviarás alguna reunión para poder descansar y meditar.