Revisa toda la programación de fútbol en vivo hoy domingo 13 de junio. Conoce qué partidos se juegan, los horarios y canales de TV que transmiten en directo para Latinoamérica, España y Estados Unidos. La Eurocopa 2020, la Copa América, entre otras competiciones

Dentro de los partidos de hoy televisados tenemos Inglaterra vs. Croacia, Brasil vs. Venezuela, Colombia vs. Ecuador, entre otros. Revisa el calendario completo de fútbol en vivo a continuación.

Partidos, horarios y canales para hoy domingo 13 de junio

Eurocopa

Hora Partido TV 8:00 Inglaterra vs. Croacia DirecTV Sports 11:00 Austria vs. Macedonia del Norte DirecTV Sports 14:00 Países Bajos vs. Ucrania DirecTV Sports

Copa América

Hora Partido TV 16:00 Brasil vs. Venezuela América Televisión, Directv Sport 19:00 Colombia vs. Ecuador Directv Sport

Brasileirão

Hora Partido TV 14:00 Flamengo vs. América MG Fanatiz 18:30 Bahia vs. Internacional de Porto Alegre Fanatiz 18:30 Chapecoense AF vs. Ceara Fanatiz 18:30 Fortaleza vs. Sport Recife Fanatiz 18:30 Red Bull Bragantino vs. Fluminense Fanatiz

Colombia Primera A

Hora Partido TV 13:30 Millonarios vs. Junior FC Fanatiz

LaLiga2