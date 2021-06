Revisa toda la programación de fútbol en vivo hoy sábado 12 de junio. Conoce qué partidos se juegan, los horarios y canales de TV que transmiten en directo para Latinoamérica, España y Estados Unidos. La Copa Libertadores, Champions League, Copa América, Liga MX, Superliga Argentina, LaLiga Santander y otras competiciones.

Dentro de los partidos de hoy televisados tenemos Gales vs. Suiza, Dinamarca vs. Finlandia, Bélgica vs. Rusia, Deportivo Coopsol vs. Universitario. Revisa el calendario completo de fútbol en vivo a continuación.

Partidos, horarios y canales para hoy sábado 12 de junio

Eurocopa

Hora Partido TV 8:00 Gales vs. Suiza DirecTV Sports 610 y 1610 11:00 Dinamarca vs. Finlandia DirecTV Sports 610 y 1610 14:00 Bélgica vs. Rusia DirecTV Sports 610 y 1610

Clasificatorias a Qatar 2022

Hora Partido TV 15:00 St. Kitts and Nevis vs. El Salvador UNIVERSO

Centro América TV 16:00 Haití vs. Canadá ESPN Play 18:05 Panamá vs. Curazao ESPN Play

NEX

Copa Bicentenario

Hora Partido TV 12:15 Comerciantes Unidos vs. UTC GOL Perú 15:00 Pirata FC vs. Cienciano GOL Perú 19:30 Deportivo Coopsol vs. Universitario GOL Perú

Amistosos

Hora Partido TV 13:00 México Sub-23 vs. Australia Sub-23 TUDN 14:00 Marruecos vs. Burkina Faso Arryadia 18:30 México vs. Honduras TV Azteca

TUDN

Brasileirão

Hora Partido TV 17:00 Santos vs. Juventude Fanatiz Brasileirão

Brasil Play 17:00 Palmeiras vs. Corinthians Fanatiz Brasileirão

Brasil Play

Primera División de Uruguay

Hora Partido TV 13:00 River Plate vs. Progreso GOL TV Play 15:15 Cerrito vs. Plaza Colonia GOL TV Play 18:15 Peñarol vs. Rentistas GOL TV Play

Primera División de Venezuela