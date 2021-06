Revisa toda la programación de fútbol en vivo hoy viernes 11 de junio. Conoce qué partidos se juegan, los horarios y canales de TV que transmiten en directo para Latinoamérica, España y Estados Unidos. La Copa Libertadores, Champions League, Copa América, Liga MX, Superliga Argentina, LaLiga Santander y otras competiciones.

Dentro de los partidos de hoy televisados tenemos Italia vs. Turquía, Japón vs. Serbia, Santa Rosa vs. Alianza Lima, Torque vs. Wanderers. Revisa el calendario completo de fútbol en vivo a continuación.

Partidos, horarios y canales para hoy viernes 11 de junio

Eurocopa

Hora Partido TV 14:00 Turquía vs. Italia América TV

DirecTV Sports

Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022

Hora Partido TV 9:00 Filipinas vs. Guam QQ Sports Live 9:30 Camboya vs. Irán IRIB Varzesh 11:00 Nepal vs. Australia Kayo Sports 11:30 Hong Kong vs. Iraq Now Player 11:45 Malasia vs. Vietnam RTM 1 11:45 Indonesia vs. Emiratos Árabes Unidos Dubái Sports 1 12:00 China vs. Maldivas PPTV Sport China 12:00 Afganistán vs. Omán beIN Sports 13:00 Yemen vs. Uzbekistán KSA Sports 2 13:00 Singapur vs. Arabia Saudita KSA Sports 1 14:00 Kuwait vs Jordania KTV Sport

Amistosos

Hora Partido TV 5:25 Japón vs. Serbia Nova Serbia

Fuji TV 10:00 RD del Congo vs. Malí 10:00 Mauritania vs. Liberia 12:00 Kosovo vs. Gambia 14:00 Guinea-Bissau vs. Islas de Cabo Verde 14:30 Túnez vs. Argelia

Copa Bicentenario

Hora Partido TV 18:30 Cultural Santa Rosa vs. Alianza Lima GOL Perú

Primera División de Uruguay

Hora Partido TV 13:00 Liverpool vs. Sud América GOL TV Play 15:15 Torque vs. Wanderers GOL TV Play

Primera División de Venezuela