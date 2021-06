Revisa toda la programación de fútbol en vivo hoy miércoles 9 de junio. Conoce qué partidos se juegan, los horarios y canales de TV que transmiten en directo para Latinoamérica, España y Estados Unidos. Eliminatorias Qatar 2022, Liga 1 USL de EE. UU., la Copa do Brasil, amistosos internacionales y otras competiciones.

Dentro de los partidos de hoy televisados tenemos Portugal vs. Israel, EE. UU. vs. Costa Rica, Palmeiras vs. CRB, Toronto vs. South Georgia Tormenta. Revisa el calendario completo de fútbol en vivo a continuación.

Partidos, horarios y canales para hoy miércoles 9 de junio

Eliminatorias Qatar 2022

Hora Partido TV 1.00 Turkmenistán vs Líbano 6.00 Sri Lanka vs Corea del Sur TV Chosun, Football Sri Lanka TV

Amistosos internacionales

Hora Partido TV 13.45 Portugal vs. Israel DirecTV Sports 18.00 EE. UU. vs. Costa Rica ESPN2

Liga 1 USL de Estados Unidos

Hora Partido TV 18.00 Toronto FC vs. South Georgia Tormenta FC TUDN USA

Copa do Brasil