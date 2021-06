¿Qué dice mi signo hoy? horóscopo diario 7 de junio por signo zodiacal

¿Qué te depara el horóscopo hoy lunes 7 de junio? Entérate de las predicciones para tu signo zodiacal en el amor, salud y dinero.

Aries

Su cualidad es cardinal

Con esta cualidad, nuevamente masculina, tenemos dos dosis de esta polaridad. Los cardinales inician y toman decisiones. Además, tienden a emprender, son pasionales, impacientes, impetuosos y autoritarios.

Aries hoy

Te sentirás obligado a cancelar algunas actividades para atender otras que requieren atención inmediata. Será un día agotador por la recarga laboral, pero satisfactorio por los resultados.

Tauro

Su polaridad es femenina

Al igual que la Tierra, hay un doble puntaje para esta polaridad. Como lo mencionamos en Aries, aquí no hay ningún concepto de índole ‘sexual’, sino que define un tipo de acción o expresión. Se desarrolla la receptividad, están más atentos a lo que reciben del mundo exterior. Toda experiencia es más hacia adentro, la tendencia de lo femenino es a replegarse, a ensimismarse. Hay cierta sumisión, no les resulta complicado asumir órdenes. Lo más destacado es la reflexión, siempre se detienen a pensar en una idea y no la sueltan hasta llegar a sus raíces.

Tauro hoy

Una persona que hace mucho trabajó contigo te buscará para proponerte una actividad lucrativa y conveniente. Ahora que te acompaña más experiencia laboral resaltarás en tus gestiones.

Géminis

Su regente planetario es Mercurio

En Astrología clásica, Mercurio es ligeramente frío y seco. Es un poco más pequeño que la Luna y de movimiento rápido, es por estas características que se lo relaciona con los niños y la juventud. Las mercuriales son personas que destacan por su agudeza e inteligencia. Son estudiosos, tienen facilidad para aprender y transmitir las cosas que saben. Aptos para la ciencia, las matemáticas y para labores administrativas. También son hábiles para formar ideas y conjeturas, pues actúan de forma racional.

Géminis hoy

Estás recargándote con muchas actividades y esto tendrá consecuencias por la poca atención que le brindas a los detalles. Estás a tiempo de evitar complicaciones, organízate y concéntrate.

Cáncer

Arcano del Tarot: el carro

En esta carta vemos el “Yo superior” conduciendo y gobernando sobre el vehículo de la personalidad. Tanto la mente, las emociones, la energía vital y el cuerpo físico son el transporte que conduce el espíritu para transitar por la ruta que lo llevará a cumplir su destino. Es a través de las experiencias positivas o negativas de la vida, representados por la esfinge negra y blanca, que iremos perfeccionando nuestro ser para purificarnos y así, retornar a la casa del Padre. Sobre los hombros, el auriga lleva dos lunas (relacionadas con el signo de Cáncer), una sonríe y la otra pareciera estar triste. Ambas representan la dualidad del mundo físico, la polaridad de todo lo existente y a nivel personal, la integración tanto de nuestros aspectos luminosos como de aquellos sombríos. El auriga lleva una armadura que lo protege de cualquier ataque externo, su carroza también resulta un elemento protector e incluso, ese dosel que se encuentra por encima de su cabeza. Al igual que el cangrejo, símbolo del signo, los Cáncer necesitan protegerse de todo ataque que afecte sus emociones. Esta carta representa el triunfo, el hecho de avanzar y los viajes, así como la capacidad para conducir cualquier circunstancia hacia el éxito.

Cáncer hoy

Las cosas no han seguido el plan que habías trazado y esto te estaría desmotivando. No obstante, hoy encontrarás el apoyo que necesitas para que todo cambie y tome un mejor camino.

Leo

Características del signo

Este es el nivel del zodiaco donde aparecen los reyes y las reinas. Un leo tiene mucha dignidad, necesita ser respetado, admirado y amado. Está regido por el Sol y no puede tener una posición secundaria en ninguna actividad en la que participe. Busca destacar, ser visible, hacer algo que pueda atraer los aplausos del público. Como cualquier signo Fijo, al igual que Tauro, busca acaparar, pero aquí, lo que deseará retener será aquello que favorezca al renombre: No se soltará de los títulos, de las medallas, de algún premio en competición, de alguna mención en radio o tv, etc. Este es el grave problema que tiene todo Leo: la necesidad por ser importante, lo que muchas veces podría jugarle en contra si no desarrolla la humildad.

Leo hoy

Luego de ese período de incertidumbre, todo empieza a recuperar la tranquilidad que estabas esperando. Solo debes de mantener la lucha y no confiarte, aún hay mucho por conseguir.

Virgo

Sus cualidades

Es trabajador, le interesa producir y ver resultados. A la vez, es metódico, necesita hacer todo de forma ordenada y sistemática. Es humilde, no le gusta llamar la atención. También tiene vocación de servicio, siempre trata de ser útil. Es ingenioso, encuentra solución a las cosas que otros pueden confundir, su mente es muy rápida. Es analítico, estudioso, observador, detallista y meticuloso.

Virgo hoy

Notarás las intenciones negativas de alguien que aprovechará algún error en tu gestión para criticarte frente a compañeros o superiores. No lo permitas, es el momento de defender tu posición.

Libra

Sus defectos

Es indeciso, les cuesta definir por temor a herir en su elección. Resalta la inconstancia, el exceso de sensualidad y a veces la pereza (Venus). Puede ser algo superficial, frívolo, influenciable, maleable y con poca voluntad (exilio de Marte).

Libra hoy

Estás resaltando por tu capacidad y es posible que esto genere actitudes competitivas en personas que antes percibías como amigas. Ignora los ataques y concéntrate en los objetivos propuestos.

Escorpio

Profesiones

Cualquier actividad que demande discreción, que pueda hacerse en silencio o de forma oculta. Labores relacionadas con la investigación, la criminalística, la psiquiatría o la medicina, especialmente la cirugía. Son buenos detectives, policías, militares, psicólogos, ocultistas, tarotistas, financieros, agentes de seguros y dueños de pompas fúnebres.

Escorpio hoy

Tendrás en tus manos una nueva responsabilidad que demandará atención y mucha concentración de tu parte, de lo contrario podrías cometer errores. De ti dependerán los resultados.

Sagitario

Signo de Fuego

Estos signos tienen mucha energía, por eso se los cataloga de masculinos, pues tienen necesidad de saltar, correr, dirigirse y manifestarse. La pasión es otra característica, son muy fogosos. Algo que los distingue y que está muy presente en Sagitario es la franqueza, siempre dicen lo que sienten o piensan, sin ningún tipo de filtro. El Fuego es arrollador, cuando no se maneja bien esta energía, puede dar cierta crueldad o insensibilidad para actuar.

Sagitario hoy

Tomarás distancia de un proyecto que parece no avanzar y te concentrarás en actividades que brinden resultados más concretos. En el amor, acepta esa invitación, la pasarás muy bien.

Capricornio

Su cualidad es cardinal

Esta energía es masculina (acción) y sonará contradictorio, puesto que hablamos de un signo femenino. Se explicaría de la siguiente manera: Capricornio entra en acción (cardinal) para construir en el mundo material (Tierra). Aquí se encuentra el principal motivo del porqué los nativos de este signo no pueden estar quietos; ellos moverán y empujarán todo lo que fuera necesario para construir algo sólido (profesión, bienes, etc.).

Capricornio de hoy

Acelerarte no servirá de nada. Toma con mucha calma todo lo que estés desarrollando, es posible que pases por alto errores importantes si no te detienes a observar detalles.

Acuario

Su polaridad es masculina

Lo masculino es contrario a la inmovilidad; luego de establecer las ideas pasa inmediatamente a la acción. Necesita comprobar si aquello que piensa o aprende es válido y para esto, se moviliza, busca los medios, etc. Los signos masculinos tienden a exteriorizar, por lo tanto, se desarrolla una gran espontaneidad y facilidad para llegar a los demás. Algunos pueden sonar autoritarios, la energía masculina es de imponerse.

Acuario hoy

Cuida tu dinero, estarías por realizar inversiones en un momento donde no conviene apresurarte. En lo personal, no pelees por asuntos sin importancia. Valora la tranquilidad que has conseguido.

Piscis

Su regente planetario es Júpiter

En astrología clásica, Júpiter es caliente y húmedo, atributos necesarios para la gestación de la vida, por lo tanto, es considerado como un planeta benéfico. Rige sobre la madurez hasta los 68 años. Bien dispuesto hace a las personas religiosas, justas, fieles, misericordiosas, alegres, generosas y llenas de gracia. En el destino, influye sobre la riqueza, los honores, las dignidades, la fama, la gloria, la abundancia de hijos y la felicidad con ellos. Es significador natural del dinero, por lo tanto, favorece sobre el bienestar económico y la expansión.

Algunas escuelas modernas le brindan la regencia de Neptuno. Esto no tendría sentido, puesto que los planetas trans saturninos (Urano, Neptuno y Plutón) no reciben luz solar y, por lo tanto, no inciden en la conciencia individual.

Piscis hoy

Tienes que realizar algún pago importante y no cuentas con el dinero que te permita solventar esta situación. La angustia llegará a su fin gracias al apoyo inesperado que hoy recibirás.

¿Qué signo soy, según mi fecha de nacimiento?

¿Cómo saber que signo soy? Revisa en el siguiente cuadro qué signo del zodiaco eres por el día en que naciste y qué dicen los astros de tu carácter, rasgos y forma de ser.