Revisa toda la programación de fútbol en vivo hoy viernes 4 de junio. Conoce qué partidos se juegan, los horarios y canales de TV que transmiten en directo para Latinoamérica, España y Estados Unidos. La Copa Libertadores, Champions League, Copa América, Liga MX, Superliga Argentina, LaLiga Santander y otras competiciones.

Dentro de los partidos de hoy televisados tenemos Brasil vs. Ecuador, España vs. Portugal, Deportivo Cali vs. Deportes Tolima, Colón vs. Racing Club. Revisa el calendario completo de fútbol en vivo a continuación.

Partidos, horarios y canales para hoy viernes 4 de junio

Eliminatorias Qatar 2022

Hora Partido TV 2.00 Maldivas vs Siria PPTV Sport China 15.00 St. Kitts and Nevis vs Guyana 15.00 Antigua y Barbuda vs Granada 17.00 Surinam vs Bermudas 17.00 Guatemala vs San Vicente / Granadinas Tigo Sports Guatemala 18.00 República Dominicana vs Barbados Telemundo Deportes 19.30 Brasil vs Ecuador Movistar Deportes 703 20.00 Nicaragua vs Belice Tigo Sports Guatemala

Amistosos Internacionales

Hora Partido TV 12.30 España vs Portugal DIRECTV Sports 13.45 Italia vs República Checa DIRECTV Sports 14.30 Nigeria vs Camerún DStv Now

Colombia Primera A

Hora Partido TV 15.30 Deportivo Cali vs Deportes Tolima RCN Nuestra Tele

Superliga Argentina

Hora Partido TV 17.00 Colón vs Racing Club ESPN

ESPN Play

Uruguay Primera División

Hora Partido TV 13.00 Progreso vs Liverpool GOL TV Play

Venezuela Primera División