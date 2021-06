¿Qué dice mi signo hoy? horóscopo diario 3 de junio por signo zodiacal

¿Qué te depara el horóscopo hoy jueves 3 de junio? Entérate de las predicciones para tu signo zodiacal en el amor, salud y dinero.

Aries

Características del signo

Venus se encuentra en caída en Aries. Estos nativos no brillan por diplomacia, lo contrario, tienen poco tino para algunas cosas y les resulta muy fácil entrar en confrontación. Incluso, aquellos que tienen una fuerte influencia marciana, les cuesta respetar protocolos y mantenerse en ambientes donde la etiqueta o la diplomacia sean indispensables. Prefieren la comodidad de unas zapatillas a la formalidad de los zapatos.

Aries hoy

Alguien que te estima te ayudará a resolver ese problema que parece ser tan complejo. No permitas que el pesimismo te haga ignorar las salidas que se presentan, cambia de actitud.

Tauro

Profesiones

Cualquier empleo que permita estabilidad, un ritmo lento, en un ambiente agradable y donde se experimente cierta rutina. Los sectores relacionados al arte, a la creatividad, la belleza, como la construcción y las finanzas llaman poderosamente su atención. También, es muy común encontrar a un Tauro en profesiones relacionadas a la agricultura o a la ganadería. Son muy buenos banqueros, comerciantes, granjeros, contadores, joyeros y matemáticos.

Tauro hoy

Estás encontrando la forma de solucionar tus problemas, pero la relación que tienes con tu entorno no es del todo positiva y complicaría tus estrategias. Lima asperezas y todo fluirá como corresponde.

Géminis

Su cualidad es mutable

Al ser una mezcla del principio masculino y femenino, la tendencia es alternar entre ambas polaridades dando acciones contradictorias: Se animan por algo que luego sueltan; empiezan para no continuar, etc. Hay dualidad en esta expresión y mucha flexibilidad; a los mutables les resulta fácil estar en un extremo o en otro; pueden mirar el mundo con distintos lentes, desde distintos ángulos y en cada uno, mostrar una gran adaptación.

Géminis hoy

Una amistad estaría tentándote a realizar inversiones que no serían positivas por el momento. Evita realizar transacciones o préstamos que puedan atarte a mayores compromisos, recuérdalo.

Cáncer

Su cualidad es cardinal

Este es el principio más activo mezclado con el elemento más emocional (el Agua), inclinando a una fuerte exteriorización (cardinal) de las emociones (Agua). Le resulta muy fácil tomar una decisión si de por medio están comprometidos sus sentimientos. Además, es por la expresión de la energía cardinal que pueden caer en pasiones incontrolables o fuertes arranques emocionales.

Cáncer hoy

Mucha carga laboral estaría afectando tu carácter y restándote esa paciencia con la que desarrollas tus funciones. No debes de permitirlo, aprende a dominarte y todo estará bajo control.

Leo

Arcano del tarot: la fuerza

En el despliegue del Tarot, la mente subconsciente aparece en distintos momentos. Ella es la guardiana del Templo de Salomón en el arcano de la Suma Sacerdotisa, luego se convierte en Eva, en la carta de Los Amantes; ahora aparece representada por una mujer vestida de blanco acariciando las fauces de un León en La Fuerza. En esta imagen, el león rojizo es la representación de las fuerzas del cosmos. Un cinturón de rosas, las mismas que aparecen en la carta de El Mago, rodea su cintura y simboliza que el subconsciente (La mujer) y la conciencia (el Mago) se unen a través de los deseos (Las rosas). Esta carta es otro recordatorio que la mente (El Mago) influye en el subconsciente (La mujer de blanco) y este último, transforma el contenido de la conciencia (pensamientos) en ondas de energía que son recibidas por las fuerzas del cosmos (el león), este último se encarga de darles forma y manifestación en el mundo real. En adivinación La Fuerza no habla de pasión, vitalidad, fortaleza, una gran energía, poder de mando, así como autoridad y dominio sobre circunstancias y personas.

Leo hoy

Logras conseguir el capital que te permitirá realizar esa adquisición que habías esperado desde hace mucho. Será un día de avances y logros. En lo personal, llega a tu vida una nueva ilusión sentimental.

Virgo

Su polaridad es femenina

Son ecuánimes, obra con imparcialidad, alejados de apasionamientos. Esta polaridad también les brinda serenidad para actuar, no se impulsan ni pierden el control. Desarrollan mucho la introspección, su mirada es hacia adentro y no se dejan llevar por estímulos externos. Otra característica es la paciencia, soportan bastante y trabajan con mucha calma, esto favorece el resultado de cualquier actividad que realicen.

Virgo hoy

Tienes dudas de establecer esa alianza que te han propuesto, pero hoy conversarás con la persona interesada en pactar contigo, despejará cualquier interrogante y luego decidirás.

Libra

Profesiones

Toda aquella actividad que requiera de tacto, buenas maneras, elegancia y sentido de la belleza: cosmética, peluquería, anfitriones, recepcionistas, maestro de ceremonias, etc. Actividades relacionadas al arte o la cultura. Tienden a la labor diplomática, pueden ser abogados, asesores, conciliadores, relacionistas públicos, artistas, decoradores de interiores, diseñadores, modistos y especialistas en repostería (Venus).

Libra hoy

Alejarte de personas o situaciones que fueron complicadas te ha devuelto la tranquilidad que habías perdido. Hoy analizarás la posibilidad de realizar un nuevo proyecto, no dudes, es el momento.

Escorpio

Su regente planetario es Marte

En astrología clásica, Marte es seco y caliente, aspectos contrarios a la vida. Por lo tanto, está relacionado con la guerra, el pleito, el combate y la competencia. Según la teoría hipocrática de los cuatro humores, Marte tiene relación con el temperamento colérico y la bilis amarilla. Bien dispuesto, de personas valientes, vigorosas, rápidas para competir, iniciar o pelear. Mal dispuesto, tiende a los accidentes, las operaciones quirúrgicas; da una personalidad arrogante, una inclinación a buscar el pleito; les encanta el debate por su gusto por la polémica y la confrontación.

Escorpio hoy

Te da cierta inseguridad arriesgarte a una actividad diferente, por temor a perder la estabilidad económica que has logrado. Analiza bien la actitud que estás tomando, no sería la correcta.

Sagitario

Sus cualidades

Es optimista, muy activo, jovial, entusiasta, amante de la libertad, de los viajes y del mundo espiritual. Le interesa el progreso, los estudios, la filosofía, la política y el conocer distintas culturas. En su corazón hay benevolencia, desprendimiento, generosidad, honestidad y magnanimidad. Donde hay un Sagitario, hay un ambiente de risas alrededor, tiene muchas ocurrencias y les encanta divertir.

Sagitario hoy

Unirás fuerzas con una persona creativa y de trato agradable, la fusión será productiva y en breve tiempo verás los resultados. En lo personal, tu atractivo atraerá la presencia de alguien nuevo.

Capricornio

Sus defectos

Saturno le inyecta una fuerte dosis de pesimismo. Es el miedo a fracasar el motor que lo impulsa a luchar incansablemente. A veces, puede desarrollar una ambición incontrolable, haciendo que mida cada paso que da y aproveche calculadamente las relaciones nuevas que establece. Le cuesta abrirse y confiar, es reservado, tímido, susceptible, inseguro y algo irritable (exaltación de marte).

Capricornio hoy

Ese problema que se ha presentado exige acciones inmediatas y certeras. No te detengas tanto tiempo en analizar la situación, cualquier demora podría complicar la situación. Actúa.

Acuario

Características del signo

La empatía que puede sentir es más desde lo intelectual, es por esto que valora las amistades, especialmente aquellas con las que puede compartir conocimiento. El saber lo atrapa, estudia de todo y acumula información. Necesita respuestas y las busca en todas las fuentes, está muy entretenido conociendo y acumulando información. Es el exilio del Sol, por lo que le cuesta ponerse en primer lugar. Es común que tenga ideales sociales, piense en el bienestar común y valore por sobre todo la amistad. No obstante, la regencia de Saturno hace que priorice el mundo interior más que el contacto social. Gusta de conversar y socializar, pero prefiere los espacios privados, la soledad.

Acuario hoy

Estarás frente a una situación que podría cambiar, de cierta manera, tus emociones; no tomes una decisión impulsado por tus estados de ánimo y asesórate bien antes de entrar en acción.

Piscis

Su regente planetario es Júpiter

En astrología clásica, Júpiter es caliente y húmedo, atributos necesarios para la gestación de la vida, por lo tanto, es considerado como un planeta benéfico. Rige sobre la madurez hasta los 68 años. Bien dispuesto hace a las personas religiosas, justas, fieles, misericordiosas, alegres, generosas y llenas de gracia. En el destino, influye sobre la riqueza, los honores, las dignidades, la fama, la gloria, la abundancia de hijos y la felicidad con ellos. Es significador natural del dinero, por lo tanto, favorece sobre el bienestar económico y la expansión.

Algunas escuelas modernas le brindan la regencia de Neptuno. Esto no tendría sentido, puesto que los planetas trans saturninos (Urano, Neptuno y Plutón) no reciben luz solar y, por lo tanto, no inciden en la conciencia individual.

Piscis hoy

Las tensiones que últimamente has tenido con tu entorno empiezan a disiparse. Te acompañará un clima de armonía, es el momento de llegar a los acuerdos que necesitas para que todo mejore.