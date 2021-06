¿Qué dice mi signo hoy? horóscopo diario 2 de junio por signo zodiacal

¿Qué te depara el horóscopo hoy miércoles 2 de junio? Entérate de las predicciones para tu signo zodiacal en el amor, salud y dinero.

Aries

Su polaridad es masculina

En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Aries hoy

Tu visión por planificar objetivos y la capacidad de un compañero o socio para aterrizarlos, te permitirán materializar tus planes a través de una sociedad muy beneficiosa, aprovéchalo.

Tauro

Su regente planetario es Venus

En Astrología clásica, Venus es ligeramente fría y húmeda. Cualidades favorables para el crecimiento y la vida, es por esto que los antiguos veían en ella una influencia benéfica. Rige sobre la adolescencia y hasta los veintiún años, período de la vida donde la lozanía y la belleza logran su máxima expresión. Los regidos por Venus están dotados de un buen carácter y de un gran magnetismo. Son personas pacíficas, alegres, sociales, tiernas, piadosas y misericordiosas. Inclinan a todo tipo de expresión artística, como el baile y la danza; son elegantes, llenos de gracia en sus gestos, además de sensuales e inclinados a los placeres.

Tauro hoy

Esperas la comunicación o confirmación de una persona que duda mucho de ese proyecto que planificaron realizar. Búscalo y define la situación, no favorece quedarte en el aire.

Géminis

Características del signo

Géminis es el signo de la comunicación y es proverbial su necesidad por estar al día, actualizarse e informarse. Un géminis necesita recabar información, transmitirla y seguir averiguando más; está conectado con la actualidad y lo inmediato. Tanto en la carta de los Amantes como el propio glifo del signo (los gemelos), nos hablan de dualidad y de vínculo, esto se debe a su deseo por relacionarse y generar intercambio. La curiosidad lo lleva a saber de todo un poco, pero a la vez le trae problemas cuando intenta mantener la concentración en un solo objetivo. Es el signo del aprendizaje, un géminis promedio siempre está actualizándose en algún curso o bien, está leyendo sobre distintas materias, pues tiene una fascinación por aprender. Asimila muy rápido los conceptos, es por esto que se aburre cuando le hablan del mismo tema por mucho tiempo, necesita pasar rápidamente al siguiente capítulo o a otra cosa. En su mente guarda mucha información, pero si no logra concentrarse y profundizar, solo sabrán de todo un poco sin entender de nada.

Géminis hoy

No te adelantes a los hechos y saca de tu mente pensamientos negativos, si luchas saldrás de esa situación que parece complicarse. Une fuerzas, no te pelees con tu entorno.

Cáncer

Signo de Agua

Conserva mucho del principio femenino, todo lo interioriza, va hacia adentro y está atento a las señales del mundo exterior. Es receptivo y pasivo, inclina a recibir más que a dar o actuar. Este elemento exalta el lado sensible, lo que les permite entender con facilidad el estado emocional de los demás. El Agua, además, está conectada con lo emotivo, esto hace que se emocionen con mucha facilidad (alegrías o tristezas, todo lo sienten intensamente). El Agua es receptiva y memoriosa.

Cáncer hoy

Un imprevisto económico te obligaría a posponer compras o inversiones que planificabas, paciencia. En el amor, no tomes a la ligera ese mal entendido, esa persona necesita aclaraciones.

Leo

Su cualidad es fija

Contradice el principio del Fuego, lo que le permite mantenerse en una misma situación y no pasar rápidamente a otros proyectos, como le pasaría a Aries. La pasión (Fuego) que puede sentir por algo o por alguien tiende a mantenerse por mucho tiempo, sin desgastarse (fijo). Son constructivos y la energía que reservan les permite vincularse en proyectos de largo alcance, sin agotarse en el camino. La cualidad fija brinda siempre un alto grado de altruismo, haciendo de los Leo personas muy generosas.

Leo hoy

Te liberas de responsabilidades que no te dejaban tiempo libre. Hoy por la tarde harás actividades que estaban pendientes y podrás comunicarte con ese familiar que hace mucho deseas ver.

Virgo

Su regente planetario es Mercurio

En Astrología clásica, Mercurio es ligeramente frío y seco. Es un poco más pequeño que la Luna y de movimiento rápido, es por estas características que se lo relaciona con los niños y la juventud. Las mercuriales son personas que destacan por su agudeza e inteligencia. Son estudiosos, tienen facilidad para aprender y transmitir las cosas que saben. Aptos para la ciencia, las matemáticas y para labores administrativas. También son hábiles para formar ideas y conjeturas, pues actúan de forma racional.

Virgo hoy

Te delegarán una nueva función, gracias a tu seguridad y capacidad estratégica podrás orientarte y conducirte con éxito. Recuperas la comodidad y tranquilidad que habías perdido emocionalmente.

Libra

Profesiones

Toda aquella actividad que requiera de tacto, buenas maneras, elegancia y sentido de la belleza: cosmética, peluquería, anfitriones, recepcionistas, maestro de ceremonias, etc. Actividades relacionadas al arte o la cultura. Tienden a la labor diplomática, pueden ser abogados, asesores, conciliadores, relacionistas públicos, artistas, decoradores de interiores, diseñadores, modistos y especialistas en repostería (Venus).

Libra hoy

Tendrás que resolver trámites que se complicarían de manera imprevista, con paciencia todo se solucionará. En el amor, se comunicará contigo alguien con tendencia a la inestabilidad, cuidado.

Escorpio

Arcano del tarot: la muerte

En el arcano sin nombre vemos cabalgar al cuarto jinete del apocalipsis, con rostro cadavérico y portando una bandera de color negro donde figura la rosa mística, símbolo de la vida. Aquí la simbología es muy clara: La muerte precede a la vida. Ambos conceptos, aparentemente opuestos, danzan en conjunto para tejer la experiencia de la evolución. Cuando nuestro cuerpo pierde energía vital para lentamente apagarse, es la conciencia la que ha decidido abandonarlo para seguir su evolución en las esferas superiores. Morir en la carne para nacer en el espíritu; morir en el espíritu para nacer en la carne, es el ir y venir en la cadena sucesiva de encarnaciones donde la única meta es la purificación del espíritu. El centro de la rosa blanca está lleno de semillas, ellas corresponden al karma que hemos generado en la actual encarnación y que invariablemente arrojarán sus frutos cuando volvamos a nacer. En adivinación, esta carta advierte de cambios que sobrevendrán, algunos de manera drástica e irreversible, término doloroso de una etapa de la vida para un volver a comenzar.

Escorpio hoy

Ese proyecto que parecía inalcanzable empezará a materializarse, llega un período de logros, aprovéchalo. Alguien que se había alejado por malos entendidos volverá buscando tus disculpas.

Sagitario

Sus defectos

Es exagerado y muy confiado, le cuesta evaluar los detalles (exilio de Mercurio). Pueden ser un poco erráticos, les interesa estar en todos los lugares, pero no quedarse en ninguno, esto puede traerles problemas para establecerse sentimentalmente. Son inquietos, algo dispersos y amantes de las aventuras, tienden a la infidelidad. Son impacientes, imprudentes, aficionados a la especulación o al juego, el riesgo les genera cierta adrenalina.

Sagitario hoy

Tu agenda estará cargada de responsabilidades, cualquier distracción te podría generar complicaciones. Organízate y podrás responder eficientemente a todo lo que se presente.

Capricornio

Sus cualidades

Toma todo con seriedad y con una gran responsabilidad; sabe llegar a tiempo, respeta mucho la hora y los compromisos. Su sentido del deber está por encima de todo, le encanta tener una agenda ordenada y llevar un reloj, pues requiere tener todo programado y calculado. Es paciente, sobrio, sabe vivir con poco, no le gusta lo sobrecargado, incluso para vestir. Resalta también la disciplina, la concentración, su constancia, sensatez y capacidad para la planificación.

Capricornio hoy

Cambios sorpresivos en tu agenda te obligarían a realizar traslados y viajes que no habías considerado. Finalizas el día recibiendo el pago de un dinero pendiente, regresará tu tranquilidad.

Acuario

Características del signo

La empatía que puede sentir es más desde lo intelectual, es por esto que valora las amistades, especialmente aquellas con las que puede compartir conocimiento. El saber lo atrapa, estudia de todo y acumula información. Necesita respuestas y las busca en todas las fuentes, está muy entretenido conociendo y acumulando información. Es el exilio del Sol, por lo que le cuesta ponerse en primer lugar. Es común que tenga ideales sociales, piense en el bienestar común y valore por sobre todo la amistad. No obstante, la regencia de Saturno hace que priorice el mundo interior más que el contacto social. Gusta de conversar y socializar, pero prefiere los espacios privados, la soledad.

Acuario hoy

La falta de comunicación complicaría las negociaciones o acuerdos importantes para tu gestión laboral. Sé más tolerante con las personas que te rodean, de ti depende que todo mejore.

Piscis

Profesiones

Empleos donde el apoyo al más sufrido sea importante. Tienen sentido de sacrificio y una gran capacidad de servicio. No pueden estar en lugares donde haya mucha competencia o rivalidad, ellos prefieren una labor donde puedan ser útiles, sin la necesidad de compararse con los demás. Son muy buenos enfermeros, técnicos en medicina, doctores, sacerdotes, guías espirituales, ocultistas, tarotistas, veterinarios, marinos, artistas, músicos, instrumentistas, escenógrafos, médiums, videntes y hosteleros.

Piscis hoy

Tomarás una decisión muy acertada a nivel laboral. Hoy tus funciones cobrarán brillo e importancia, solo mantente constante. En el amor, te animarás a tomar iniciativas, no te arrepentirás.