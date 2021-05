Revisa toda la programación de fútbol en vivo hoy sábado 29 de mayo. Conoce qué partidos se juegan, los horarios y canales de TV que transmiten en directo para Latinoamérica, España y Estados Unidos. La Copa Libertadores, Champions League, Copa América, Liga MX, Superliga Argentina, LaLiga Santander y otras competiciones.

Dentro de los partidos de hoy televisados tenemos Manchester City vs. Chelsea, México vs. Islandia, São Paulo vs. Fluminense, Bahia vs. Santos. Revisa el calendario completo de fútbol en vivo a continuación.

Partidos, horarios y canales para hoy sábado 29 de mayo

UEFA Champions League

Hora Partido TV 14:00 Manchester City vs. Chelsea ESPN

ESPN 2

ESPN Play

Bundesliga

Hora Partido TV 11:00 Holstein Kiel vs. Köln One Football App

Amistosos Internacionales

Hora Partido TV 9:00 Singapur vs. Afganistán 11:00 Suecia vs. Finlandia DIRECTV Sports 11:30 Iraq vs. Nepal 11:45 Tailandia vs. Tayikistán 20:00 México vs. Islandia Sport TV2

Brasileirão

Hora Partido TV 17:00 Cuiabá vs. Juventude Fanatiz Brasileirão 18:00 Bahia vs. Santos Fanatiz Brasileirão 19:00 São Paulo vs Fluminense Fanatiz Brasileirão

Primera División de Chile

Hora Partido TV 14:00 La Serena vs. Melipilla TNT Sports 16:30 O’Higgins vs. Palestino TNT Sports

Primera A de Ecuador

Hora Partido TV 14:00 Delfin vs. Nueve de Octubre GOL TV

GOL TV Play 16:30 Guayaquil City vs. Mushuc Runa GOL TV

GOL TV Play 19:00 Deportivo Cuenca vs. Técnico Universitario GOL TV

GOL TV Play

Primera División de Paraguay

Hora Partido TV 16:45 Sportivo Luqueño vs. Libertad Tigo Sports

Primera División de Uruguay

Hora Partido TV 11:00 Liverpool vs. Cerro Largo GOL TV

GOL TV Play 13:15 Villa Española vs. Plaza Colonia GOL TV Play 15:30 Cerrito vs. Progreso GOL TV Play

Primera División de Venezuela